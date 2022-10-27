https://ukraina.ru/20221027/1040157165.html

Физик назвал место, где Украина может собрать "грязную бомбу"

Физик назвал место, где Украина может собрать "грязную бомбу" - 27.10.2022 Украина.ру

Физик назвал место, где Украина может собрать "грязную бомбу"

У Украины есть облученное ядерное топливо, из которого можно собрать "грязную бомбу". Для работы необходима "горячая лаборатория", чтобы люди, которые будут работать над вооружением, смогли довести дело до конца, не умерев от облучения. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич

2022-10-27T06:45

2022-10-27T06:45

2022-10-27T06:45

новости

физик

украина

бомба

ядерная война

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Он пояснил, что для создания этого контейнера также требуется радиоактивная безопасность, чтобы не облучить летчиков, которых Украине остается все меньше.А дальше, резюмировал физик, Украине даже не придется пересекать границу с Россией: достаточно будет взорвать снаряд на своей территории, чтобы обвинить в этом Москву.Москва обратилась в МАГАТЭ и Совет Безопасности ООН для обсуждения возможной провокации Киева с использованием "грязной бомбы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.Полностью интервью можно прочитать

https://ukraina.ru/20221025/1040124280.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, физик, украина, бомба, ядерная война