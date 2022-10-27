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Физик назвал место, где Украина может собрать "грязную бомбу"
Физик назвал место, где Украина может собрать "грязную бомбу" - 27.10.2022 Украина.ру
Физик назвал место, где Украина может собрать "грязную бомбу"
У Украины есть облученное ядерное топливо, из которого можно собрать "грязную бомбу". Для работы необходима "горячая лаборатория", чтобы люди, которые будут работать над вооружением, смогли довести дело до конца, не умерев от облучения. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич
2022-10-27T06:45
2022-10-27T06:45
2022-10-27T06:45
новости
физик
украина
бомба
ядерная война
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Он пояснил, что для создания этого контейнера также требуется радиоактивная безопасность, чтобы не облучить летчиков, которых Украине остается все меньше.А дальше, резюмировал физик, Украине даже не придется пересекать границу с Россией: достаточно будет взорвать снаряд на своей территории, чтобы обвинить в этом Москву.Москва обратилась в МАГАТЭ и Совет Безопасности ООН для обсуждения возможной провокации Киева с использованием "грязной бомбы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.Полностью интервью можно прочитать
https://ukraina.ru/20221025/1040124280.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, физик, украина, бомба, ядерная война
Физик назвал место, где Украина может собрать "грязную бомбу"
У Украины есть облученное ядерное топливо, из которого можно собрать "грязную бомбу". Для работы необходима "горячая лаборатория", чтобы люди, которые будут работать над вооружением, смогли довести дело до конца, не умерев от облучения. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич
"Например, в Харькове находится исследовательский реактор ВВР-М, оснащенный всем необходимым оборудованием [ВВР-М – исследовательский пучковый водо-водяной ядерный реактор бассейнового типа]. Потребуется время, чтобы доставить такое устройство в определенное место, например, в недра Чернобыльской АЭС, которую Россия теперь не контролирует. Дальше это нужно собрать, придумать контейнер, в котором это будет содержаться", - рассказал эксперт.
Он пояснил, что для создания этого контейнера также требуется радиоактивная безопасность, чтобы не облучить летчиков, которых Украине остается все меньше.
А дальше, резюмировал физик, Украине даже не придется пересекать границу с Россией: достаточно будет взорвать снаряд на своей территории, чтобы обвинить в этом Москву.
Москва обратилась в МАГАТЭ и Совет Безопасности ООН для обсуждения возможной провокации Киева с использованием "грязной бомбы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.
Полностью интервью можно прочитать