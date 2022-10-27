https://ukraina.ru/20221027/1040148880.html

Журналист призвал отказаться от высокомерного отношения к украинским беженцам в Европе

Журналист призвал отказаться от высокомерного отношения к украинским беженцам в Европе - 27.10.2022 Украина.ру

Журналист призвал отказаться от высокомерного отношения к украинским беженцам в Европе

Для борьбы с националистической пропагандой необходимо работать с украинскими беженцами в Европе, но высокомерное отношение к этим людям со стороны некоторых россиян вредит позиции России. Такое мнение изданию Украина.ру выразил украинский журналист, один из основателей проекта Open Ukraine, пожелавший остаться анонимным

2022-10-27T06:15

2022-10-27T06:15

2022-10-27T06:15

новости

журналист

украинские националисты

пропаганда

беженцы

спецоперация

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Он указал, что важность такой работы усиливает тот факт, что как минимум половина беженцев впоследствии захочет вернуться на Украину. Практика показала, что из первой волны беженцев в Европу около половины вернулись, "потому что насмотрелись там всякого".По мнению журналиста, если Россия хочет победить украинскую националистическую пропаганду, "то уже сейчас надо ковать орудия информационной победы".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220821/1037914897.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, журналист, украинские националисты, пропаганда, беженцы, спецоперация