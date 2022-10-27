Журналист призвал отказаться от высокомерного отношения к украинским беженцам в Европе
© AP / Sergei GritsУкраинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной
© AP / Sergei Grits
Для борьбы с националистической пропагандой необходимо работать с украинскими беженцами в Европе, но высокомерное отношение к этим людям со стороны некоторых россиян вредит позиции России. Такое мнение изданию Украина.ру выразил украинский журналист, один из основателей проекта Open Ukraine, пожелавший остаться анонимным
Он указал, что важность такой работы усиливает тот факт, что как минимум половина беженцев впоследствии захочет вернуться на Украину. Практика показала, что из первой волны беженцев в Европу около половины вернулись, "потому что насмотрелись там всякого".
Сейчас многие в России не правы, они издеваются над теми, кто сбежал в Европу … Это задевает, и симпатий не вызывает. … С этими людьми надо наоборот работать. Надо показывать их проблемы, надо подсказывать им, как эти проблемы решать в Европе. Я вообще выступают за то, чтобы подсказывать, как им общаться с европейскими чиновниками.
По мнению журналиста, если Россия хочет победить украинскую националистическую пропаганду, "то уже сейчас надо ковать орудия информационной победы".
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.