Журналист призвал отказаться от высокомерного отношения к украинским беженцам в Европе - 27.10.2022 Украина.ру
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Журналист призвал отказаться от высокомерного отношения к украинским беженцам в Европе
Журналист призвал отказаться от высокомерного отношения к украинским беженцам в Европе - 27.10.2022 Украина.ру
Журналист призвал отказаться от высокомерного отношения к украинским беженцам в Европе
Для борьбы с националистической пропагандой необходимо работать с украинскими беженцами в Европе, но высокомерное отношение к этим людям со стороны некоторых россиян вредит позиции России. Такое мнение изданию Украина.ру выразил украинский журналист, один из основателей проекта Open Ukraine, пожелавший остаться анонимным
2022-10-27T06:15
2022-10-27T06:15
новости
журналист
украинские националисты
пропаганда
беженцы
спецоперация
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Он указал, что важность такой работы усиливает тот факт, что как минимум половина беженцев впоследствии захочет вернуться на Украину. Практика показала, что из первой волны беженцев в Европу около половины вернулись, "потому что насмотрелись там всякого".По мнению журналиста, если Россия хочет победить украинскую националистическую пропаганду, "то уже сейчас надо ковать орудия информационной победы".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220821/1037914897.html
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Украина.ру
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новости, журналист, украинские националисты, пропаганда, беженцы, спецоперация
Новости, журналист, украинские националисты, пропаганда, беженцы, Спецоперация

Журналист призвал отказаться от высокомерного отношения к украинским беженцам в Европе

06:15 27.10.2022
 
© AP / Sergei GritsУкраинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной
Украинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP / Sergei Grits
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Для борьбы с националистической пропагандой необходимо работать с украинскими беженцами в Европе, но высокомерное отношение к этим людям со стороны некоторых россиян вредит позиции России. Такое мнение изданию Украина.ру выразил украинский журналист, один из основателей проекта Open Ukraine, пожелавший остаться анонимным
Он указал, что важность такой работы усиливает тот факт, что как минимум половина беженцев впоследствии захочет вернуться на Украину. Практика показала, что из первой волны беженцев в Европу около половины вернулись, "потому что насмотрелись там всякого".

Сейчас многие в России не правы, они издеваются над теми, кто сбежал в Европу … Это задевает, и симпатий не вызывает. … С этими людьми надо наоборот работать. Надо показывать их проблемы, надо подсказывать им, как эти проблемы решать в Европе. Я вообще выступают за то, чтобы подсказывать, как им общаться с европейскими чиновниками.

Анонимный украинский журналист
По мнению журналиста, если Россия хочет победить украинскую националистическую пропаганду, "то уже сейчас надо ковать орудия информационной победы".
Остров Майорка - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 12:37
СМИ выяснили, почему украинские беженцы спешно бегут из ЕвропыЭкономические проблемы, рухнувшие на украинцев, прибывших в Испанию, заставляют их возвращаться на родину, сообщает газета L'Indépendant
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Новостижурналистукраинские националистыпропагандабеженцыСпецоперация
 
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