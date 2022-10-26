https://ukraina.ru/20221026/1040137702.html

Основатель проекта Open Ukraine: "В России украинцам надо сказать – вы наши, мы за вас"

Основатель проекта Open Ukraine: "В России украинцам надо сказать – вы наши, мы за вас" - 26.10.2022 Украина.ру

Основатель проекта Open Ukraine: "В России украинцам надо сказать – вы наши, мы за вас"

Украинский журналист, один из основателей проекта Open Ukraine рассказал, как работать с обществом в бывшей УССР – с теми, кто находится по ту сторону фронта, с Украина.ру, 26.10.2022

2022-10-26T09:00

2022-10-26T09:00

2022-10-26T09:39

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Украинский журналист, один из основателей проекта Open Ukraine рассказал, как работать с обществом в бывшей УССР – с теми, кто находится по ту сторону фронта, с теми, кто нашел себе пристанище в Европе. Собеседник редакции попросил неи называть его имени и не публиковать фото.- Как украинское общество воспринимает все происходящее? Как с ним работать, на твой взгляд?- Проблема в том, что как Украине преподносили всегда Россию соросята и иже с ними, бандеровцы. Они брали отсталые какие-то места, и только их показывали. Везде есть свои проблемы. Ты пройдешь по Нью-Йорку, нафотографируешь дерьма столько. Акценты ставились именно такие, показывать только плохое: "в России бродит маньяк, кого-нибудь убил", или "посмотрите, как в российской глубинке пьяный застрелил семью" или еще что-то. Такое продвигалось, и еще больше стало такого после 2014 года.Но на Украине тоже хватает дичи, как везде. Надо объяснять – ребята, везде есть проблемы, надо просто представлять статистику. В Америке за год пострадало от стрельбы четыре тысячи подростков. Тысяча погибла, три тысячи раненых. В Америке! Ничего себе! Это проблема? – Проблема! Это ужас-ужас и делает Америку отсталой и небоеспособной страной? – Нет, не делает.Тут нужно просвещение. Людям надо не пудрить мозги, а надо просвещать, надо объяснять, что да, в России есть объективные проблемы, мы от них не отказываемся, но в России есть объективное развитие. Например, я сам с удивлением узнал, что в России реально работают социальные программы, молодые семьи могут квартиры брать, и дают же.- Мостов в новейшей России построили больше, чем за всю предыдущую историю…- Да! Или вот у [российского предпринимателя Олега] Дерипаски на заводе, автобусы ПАЗ стали производить больше, чем производил Советский Союз штампованным методом. ПАЗ вообще был самый производящий автобусный завод в мире. Он производил 9 тысяч автобусов в год. Достигли этого технологией штамповки корпусов вместе с шасси, там шасси не было, а все было штампованное, только к нему колеса прикручивают – все очень быстро делалось. Но сейчас довели это до совершенства, и стали более эффективны, чем советский завод. Это деталь, но из этих деталей и складывается общая картина. А таких достижений у России много.Да, может быть, проблема с какой-то дорогостоящей критичной медициной, которая требует серьезных исследований. Но общая медицина, когда к тебе домой придет доктор…- Достижение для Европы…- Это фантастика, которую себе только богатые люди могут позволить, чтобы к тебе домой пришел доктор, на Украине этого уже нет – ты доктору звонишь. Опять же надо людям объяснять – у нас здесь нет никакого барьера по происхождению, языку, чем-либо. Вы можете пойти в политику.- И как же это донести?- Есть категория, которая не сразу воспримет то, что говорит Россия. На тебя воздействует пропаганда, плюс у тебя возможно, действительно какие-то проблемы, которые ты связываешь с Россией. У тебя, возможно, восприятие затруднено, я ж об этом и говорю.Но есть всегда люди, которые пытаются в этом разобраться, и надо начинать с них. Затем я все-таки надеюсь, что рано или поздно наши великие стратеги от обороны перейдут к каким-то более активным действиям, и все-таки, как ни крути, если продолжится работа по инфраструктуре, то будет результат.Приведу частность – по инфраструктуре у нас просто ляжет экономика на Украине, социалка, все ляжет. У многих людей возникнут вопросы, что происходит. И возможно, некоторые из них как раз к этим средствам информации и обратятся. То есть, это надо делать, и это надо делать с заделом на будущее. Потому что, если собираетесь побеждать, то уже сейчас надо ковать орудия информационной победы.Понятное дело, что нужно работать не только на Украину, надо работать на тех украинцев, которые в Европе оказались. Надо с людьми общаться. Сейчас многие в России не правы, они издеваются над теми, кто сбежал в Европу – дурачки, куда побежали, как вас там не уважают, к вам относятся как к хрюшкам-свинюшкам. Это задевает, и симпатий не вызывает.Это неправильно, это высокомерное отношение ближе нас с этими людьми не делает. Тем более, как минимум половина этих людей захочет вернуться назад. Практика показала, что первая волна беженцев уехала и половина ровно вернулась назад, даже чуть больше, потому что насмотрелись там всякого.С этими людьми надо наоборот работать. Надо показывать их проблемы, надо подсказывать им, как эти проблемы решать в Европе. Я вообще выступают за то, чтобы подсказывать, как им общаться с европейскими чиновниками. Прямо говорить – как уметь добиться своего у бюрократов – все вопросы у нас, все схемы лайфхаков в Евросоюзе в одном месте, вот здесь.- То есть, признать их нашими?- Сделать их нашими, сказать – вы наши, мы за вас. Может быть, вы сейчас не считаетесь нашими, но мы вас считаем нашими, мы к вам относимся как к нашим.- И показать это делом?- И показать это делом, да, надо полностью с ними говорить на одном языке.- То есть, мы один народ?- Не надо чморить их, сказать – вы хотите уехать – хорошо. Мы хотите даже связать свою жизнь с Европой – хорошо, мы вам поможем.- Нам это объективно выгодно?- Да, и даже если будет территория, откуда вы уехали, и вы сейчас нас не воспринимаете, что эти территории часть России, но мы вас здесь ждем. Да, мы не ждем вас, если у вас будет антирусское накрученное восприятие, понятно, мы с вами будем работать, но, тем не менее, мы сделаем все, чтобы вы были нашими. Мы вас считаем нашими соотечественниками – двери открыты.

https://ukraina.ru/20221021/1040023816.html

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Филипп Прокудин

Филипп Прокудин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Филипп Прокудин

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