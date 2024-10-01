"К кому перейдет Киев?" Ищенко рассказал, каким образом Россия может обеспечить свою безопасность - 01.10.2024 Украина.ру
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"К кому перейдет Киев?" Ищенко рассказал, каким образом Россия может обеспечить свою безопасность
"К кому перейдет Киев?" Ищенко рассказал, каким образом Россия может обеспечить свою безопасность - 01.10.2024 Украина.ру
"К кому перейдет Киев?" Ищенко рассказал, каким образом Россия может обеспечить свою безопасность
Неизвестно, как будет дальше развиваться российское наступление, когда начнутся нормальные переговоры о мире и какова будет позиция Запада. Нас интересует безопасность России, которая будет гарантирована. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-10-01T04:15
2024-10-01T04:15
новости
россия
киев
запад
ростислав ищенко
дмитрий скворцов
владимир зеленский
нато
безопасность
европа
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По мнению эксперта, судьба публициста Дмитрия Скворцова и других украинских политзаключенных не зависит от того, кому отойдет Киев. Для них наиболее опасен именно тот момент, когда Киев начнет к кому-то отходить, отметил он.По словам обозревателя, если к Киеву будут подходить российские войска, то режим Зеленского может запросто "перестрелять всех политзаключенных, чтобы не допустить их торжества над собой".Неизвестно, как будет развиваться российское наступление, когда начнутся нормальные переговоры о мире и какова будет позиция Запада. Россию интересуют гарантии собственной безопасности, указал он."Гарантировать ее можем только мы сами. Поэтому нам нужна такая конфигурация в Европе, при которой мы можем гарантировать свою безопасность", — отметил обозреватель.В начале СВО общий план этой конфигурации был расписан: возвращение натовской инфраструктуры к границам до 1997 года, нейтралитет Украины и фактическая нейтрализация восточноевропейских стран, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО на сайте Украина.руО том, как противник готовится к новой наступательной операции — в материале "Военный обозреватель Алексей Живов: Россия продолжит давить ВСУ в Донбассе, опасаясь атаки на Калининград" на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, киев, запад, ростислав ищенко, дмитрий скворцов, владимир зеленский, нато, безопасность, европа, нейтралитет, украина, сво, спецоперация
Новости, Россия, Киев, Запад, Ростислав Ищенко, Дмитрий Скворцов, Владимир Зеленский, НАТО, безопасность, Европа, нейтралитет, Украина, СВО, Спецоперация

"К кому перейдет Киев?" Ищенко рассказал, каким образом Россия может обеспечить свою безопасность

04:15 01.10.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Неизвестно, как будет дальше развиваться российское наступление, когда начнутся нормальные переговоры о мире и какова будет позиция Запада. Нас интересует безопасность России, которая будет гарантирована. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По мнению эксперта, судьба публициста Дмитрия Скворцова и других украинских политзаключенных не зависит от того, кому отойдет Киев. Для них наиболее опасен именно тот момент, когда Киев начнет к кому-то отходить, отметил он.
По словам обозревателя, если к Киеву будут подходить российские войска, то режим Зеленского может запросто "перестрелять всех политзаключенных, чтобы не допустить их торжества над собой".
"К кому перейдет Киев? На этот вопрос я ответить не могу. Я даже не уверен, что на него может ответить российское руководство, потому что оно рассматривает разные варианты окончания боевых действий. Россия в том числе может ограничиться шестью регионами, которые сейчас включены в ее состав", — подчеркнул Ищенко.
Неизвестно, как будет развиваться российское наступление, когда начнутся нормальные переговоры о мире и какова будет позиция Запада. Россию интересуют гарантии собственной безопасности, указал он.
"Гарантировать ее можем только мы сами. Поэтому нам нужна такая конфигурация в Европе, при которой мы можем гарантировать свою безопасность", — отметил обозреватель.
В начале СВО общий план этой конфигурации был расписан: возвращение натовской инфраструктуры к границам до 1997 года, нейтралитет Украины и фактическая нейтрализация восточноевропейских стран, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО на сайте Украина.ру
О том, как противник готовится к новой наступательной операции — в материале "Военный обозреватель Алексей Живов: Россия продолжит давить ВСУ в Донбассе, опасаясь атаки на Калининград" на сайте Украина.ру
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