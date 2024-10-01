"К кому перейдет Киев?" Ищенко рассказал, каким образом Россия может обеспечить свою безопасность
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Неизвестно, как будет дальше развиваться российское наступление, когда начнутся нормальные переговоры о мире и какова будет позиция Запада. Нас интересует безопасность России, которая будет гарантирована. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По мнению эксперта, судьба публициста Дмитрия Скворцова и других украинских политзаключенных не зависит от того, кому отойдет Киев. Для них наиболее опасен именно тот момент, когда Киев начнет к кому-то отходить, отметил он.
По словам обозревателя, если к Киеву будут подходить российские войска, то режим Зеленского может запросто "перестрелять всех политзаключенных, чтобы не допустить их торжества над собой".
"К кому перейдет Киев? На этот вопрос я ответить не могу. Я даже не уверен, что на него может ответить российское руководство, потому что оно рассматривает разные варианты окончания боевых действий. Россия в том числе может ограничиться шестью регионами, которые сейчас включены в ее состав", — подчеркнул Ищенко.
Неизвестно, как будет развиваться российское наступление, когда начнутся нормальные переговоры о мире и какова будет позиция Запада. Россию интересуют гарантии собственной безопасности, указал он.
"Гарантировать ее можем только мы сами. Поэтому нам нужна такая конфигурация в Европе, при которой мы можем гарантировать свою безопасность", — отметил обозреватель.
В начале СВО общий план этой конфигурации был расписан: возвращение натовской инфраструктуры к границам до 1997 года, нейтралитет Украины и фактическая нейтрализация восточноевропейских стран, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО на сайте Украина.ру
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