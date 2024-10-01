https://ukraina.ru/20241001/1057801062.html

"К кому перейдет Киев?" Ищенко рассказал, каким образом Россия может обеспечить свою безопасность

"К кому перейдет Киев?" Ищенко рассказал, каким образом Россия может обеспечить свою безопасность - 01.10.2024 Украина.ру

"К кому перейдет Киев?" Ищенко рассказал, каким образом Россия может обеспечить свою безопасность

Неизвестно, как будет дальше развиваться российское наступление, когда начнутся нормальные переговоры о мире и какова будет позиция Запада. Нас интересует безопасность России, которая будет гарантирована. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-10-01T04:15

2024-10-01T04:15

2024-10-01T04:15

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безопасность

европа

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По мнению эксперта, судьба публициста Дмитрия Скворцова и других украинских политзаключенных не зависит от того, кому отойдет Киев. Для них наиболее опасен именно тот момент, когда Киев начнет к кому-то отходить, отметил он.По словам обозревателя, если к Киеву будут подходить российские войска, то режим Зеленского может запросто "перестрелять всех политзаключенных, чтобы не допустить их торжества над собой".Неизвестно, как будет развиваться российское наступление, когда начнутся нормальные переговоры о мире и какова будет позиция Запада. Россию интересуют гарантии собственной безопасности, указал он."Гарантировать ее можем только мы сами. Поэтому нам нужна такая конфигурация в Европе, при которой мы можем гарантировать свою безопасность", — отметил обозреватель.В начале СВО общий план этой конфигурации был расписан: возвращение натовской инфраструктуры к границам до 1997 года, нейтралитет Украины и фактическая нейтрализация восточноевропейских стран, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО на сайте Украина.руО том, как противник готовится к новой наступательной операции — в материале "Военный обозреватель Алексей Живов: Россия продолжит давить ВСУ в Донбассе, опасаясь атаки на Калининград" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240930/1057791945.html

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