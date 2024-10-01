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Новые отключения света, рост налогов и цен. Что ожидает украинцев в октябре

Новые отключения света, рост налогов и цен. Что ожидает украинцев в октябре - 01.10.2024 Украина.ру

Новые отключения света, рост налогов и цен. Что ожидает украинцев в октябре

Каждый месяц приносит украинцам всё новые и новые изменения, которые практически никогда не идут во благо большинства населения. Октябрь не станет исключением. Традиционное для октября похолодание и сокращение светового дня будет означать возобновление практики отключения электроэнергии, как это было летом в период жары.

2024-10-01T04:58

2024-10-01T04:58

2024-10-01T05:10

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Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупреждает, что с началом отопительного сезона потребление электричества возрастет, что приведет к дефициту электроэнергии. По его словам, отключения будут применяться в часы пиковой нагрузки – с 18 до 23 часов, даже если не будет новых ударов по энергетическим объектам. Депутат Инна Совсун утверждает, что хуже всего ситуация с электроэнергией на востоке Украины, особенно - в Харьковской и Запорожской области. По ее словам, из-за разрушения систем передачи может возникнуть ситуация, когда электроэнергия есть, но нет возможности доставить ее в Харьков, что приведет к неравномерной поставке электричества в разных регионах.Ранее эксперт по энергетике Сергей Дяченко сообщил, что в случае отключения АЭС от энергосистемы на Украине могут ввести аварийные режимы, предусматривающие электроснабжение всего по 4-5 часов в сутки.Еще один украинский энергетический эксперт, Андриан Прокип из Института будущего говорит, что длительных отключений света можно будет избежать, только если температура не будет опускаться ниже +5 градусов, а при заморозках света не будет по 18 часов в сутки. Тем временем в Карпатах 30 сентября уже выпал первый снег.Октябрь – также период начала осенней распутицы, что ухудшит положение ВСУ на фронте, так как блиндажи и окопы у них обычно намного хуже оборудованы в сравнении с российскими, что признают сами украинские военные.Украинский telegram-канал "Резидент" прогнозирует, что в октябре Киев будет заканчивать с набегом на Курскую область. "Курская авантюра Зеленского закончится в конце октября или в начале ноября, ее итог для Украины можно уже оценить - обвал Восточного фронта. Сейчас мы теряем на российской территории драгоценные резервы и технику, а потом окажется, что все это было ради пиара", - пишет "Резидент".С 1 октября, как сообщает РБК-Украина, вырастут и налоги. Рада сейчас еще пока только работает над изменениями в Налоговый кодекс. Хотя голосование за соответствующий проект закона во втором чтении планируется на середину октября, в случае его принятия новые налоги введут "задним числом" - с 1 октября 2024.Принятый в первом чтении законопроект предусматривает следующие нормы:Рост налогов непременно скажется на стоимости всех продуктов и услуг, так как предприниматели будут вписывать новые расходы в ценники.В первую очередь подорожают услуги интернет-связи. Это связано с требованием к провайдерам, которые в большинстве случаев работают как ФЛП, о переходе на общую систему налогообложения. В два раза подорожает интернет в сельской местности, прогнозирует член Интернет Ассоциации Украины Николай Кучерук. "В селах, где малоэтажная застройка и услуги предоставляют ФЛП, предприниматели будут вынуждены нанимать бухгалтеров, из-за чего при 1000-2000 абонентах им, возможно, придется повышать цены в два раза, чтобы оставаться рентабельными", - отметил Кучерук, также подчеркивая, что при этом и качество связи ухудшится.По словам кандидата экономических наук, независимого эксперта Александра Хмелевского, осенью украинцев ждет очередная волна повышения цен на продукты питания. "Сбор урожая завершится, и аграрии повысят цены. Также к росту цен будут приводить затраты на хранение продукции. Кроме того, могут возобновиться отключения электроэнергии, что также приведет к росту расходов производителей, а значит и цен", - говорит эксперт.Одна из приоритетных целей повышения налогов — финансирование ВСУ, заявляют в Раде. В первую очередь деньги хотят собрать на выплаты украинским военнослужащим, так как уже в конце сентября в ВСУ стали жаловаться на задержки выплат.В октябре "Укрпочта" будет массово рассылать повестки призывникам, военнообязанным и резервистам. Их уже массово печатают и отправляют по домашним адресам военнообязанных. Из нищего бюджета на это выделили на днях 72 миллиона гривен.Военнообязанный обязан явиться в ТЦК (военкомат) в течение 14 дней, даже если он повестку по почте лично не получал. Если он не появляется, его привлекают к административной ответственности, а ТЦК передает данные в полицию для розыска. Таким образом, потенциальными преступниками в розыске становятся миллионы украинских мужчин, которым пока удавалось избежать мобилизации, как и те, кто успешно сбежал из Украины. Однако первыми повестки по почте уже получают те украинские мужчины, которые обновили свои данные в ТЦК.Есть, правда, и положительные изменения: с 1 октября 2024 в Украине вырастет минимальный размер пособия по безработице - с 2500 грн до 3000 грн (6500 р.). Просуществовать на эти деньги все равно невозможно. К тому же немногие украинцы вообще обращаются за пособием, так как безработных направляют в так называемую "Армию восстановления" на разбор завалов и строительство укреплений. Кроме того, во время военного положения продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней.Ночью 27 октября Украина также в последний раз перейдет на "зимнее время", так как Верховная Рада в этом году отменила переход на "летнее время". Сделали это формально для сбережения дефицитной электроэнергии, хотя раньше перевод стрелок часов тоже объясняли энергосбережением.

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украина, запорожская область, харьков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, рада, укрпочта, эксклюзив