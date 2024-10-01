Клещи замыкаются: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ штурмуют Горняк и готовят ВСУ котел под Красногоровкой - 01.10.2024 Украина.ру
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Клещи замыкаются: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ штурмуют Горняк и готовят ВСУ котел под Красногоровкой
Клещи замыкаются: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ штурмуют Горняк и готовят ВСУ котел под Красногоровкой - 01.10.2024 Украина.ру
Клещи замыкаются: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ штурмуют Горняк и готовят ВСУ котел под Красногоровкой
Движение армии на юг и взятие Горняка будет означать, что клещи замкнутся вокруг группировки ВСУ, которая еще не успела выйти западнее Невельского и северо-западнее Красногоровки, то есть она окажется в котле. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-10-01T06:00
2024-10-01T06:00
новости
россия
селидово
угледар
михаил онуфриенко
окружение
днр
донбасс
сво
спецоперация
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Благодаря освобождению Украинска российские военные перерезали трассу между Селидово и Цукурино. Таком образом они охватывают не только Цукурино с севера, но и Селидово с юга. Это дает возможность с меньшими потерями вести освобождение этих городов, рассказал эксперт.К югу от Украинска расположен Горняк, который тоже начали штурмовать российские войска. Они находятся на северных окраинах города, добавил обозреватель.Он указал, что единственный населенный пункт, через который ВСУ еще могут выйти, это Зоряное. А дальше Горняк и Кураховка, к которой мы подходим с юга, а Горняк штурмуем с юга, уточнил эксперт."Клещи сжимаются. Это результат освобождения Украинска, который по факту был освобожден несколько дней назад, но Минобороны дождалось полной зачистки и уверенного контроля над городом", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежно читайте на сайте Украина.руО неотвратимости победы России на поле боя — в материале Ростислава Ищенко Почему Россия обречена на победу на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240930/1057739861.html
россия
селидово
угледар
днр
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, селидово, угледар, михаил онуфриенко, окружение, днр, донбасс, сво, спецоперация, штурм, вс рф
Новости, Россия, Селидово, Угледар, Михаил Онуфриенко, окружение, ДНР, Донбасс, СВО, Спецоперация, штурм, ВС РФ

Клещи замыкаются: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ штурмуют Горняк и готовят ВСУ котел под Красногоровкой

06:00 01.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Движение армии на юг и взятие Горняка будет означать, что клещи замкнутся вокруг группировки ВСУ, которая еще не успела выйти западнее Невельского и северо-западнее Красногоровки, то есть она окажется в котле. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Благодаря освобождению Украинска российские военные перерезали трассу между Селидово и Цукурино. Таком образом они охватывают не только Цукурино с севера, но и Селидово с юга. Это дает возможность с меньшими потерями вести освобождение этих городов, рассказал эксперт.
К югу от Украинска расположен Горняк, который тоже начали штурмовать российские войска. Они находятся на северных окраинах города, добавил обозреватель.
"То есть мы получили возможность двигаться и на юг, и на запад от Украинска, приступив к освобождению следующих населенных пунктов. А движение на юг и взятие Горняка будет означать, что клещи замкнутся вокруг группировки, которая еще не успела выйти западнее Невельского и северо-западнее Красногоровки, то есть она окажется в котле", — подчеркнул Онуфриенко.
Он указал, что единственный населенный пункт, через который ВСУ еще могут выйти, это Зоряное. А дальше Горняк и Кураховка, к которой мы подходим с юга, а Горняк штурмуем с юга, уточнил эксперт.
"Клещи сжимаются. Это результат освобождения Украинска, который по факту был освобожден несколько дней назад, но Минобороны дождалось полной зачистки и уверенного контроля над городом", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежно читайте на сайте Украина.ру
О неотвратимости победы России на поле боя — в материале Ростислава Ищенко Почему Россия обречена на победу на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 04:41
Ростислав Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТОВ этом году мы в лучшем случае покончим с Украиной. Но как мы будем формировать украинскую власть тоже неизвестно. Послевоенные проблемы всегда самые серьезные. И о том, как их решать, нет единства не только в российском обществе, но и в российской элите
 
НовостиРоссияСелидовоУгледарМихаил ОнуфриенкоокружениеДНРДонбассСВОСпецоперацияштурмВС РФ
 
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