https://ukraina.ru/20221026/1040175644.html
Венгрия просит США и Россию договориться об урегулировании кризиса на Украине – глава МИД
Венгрия просит США и Россию договориться об урегулировании кризиса на Украине – глава МИД - 26.10.2022 Украина.ру
Венгрия просит США и Россию договориться об урегулировании кризиса на Украине – глава МИД
Будапешт надеется, что власти РФ и США всерьез начнут рассматривать возможность проведения переговоров для разрешения кризиса на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на конференции МАГАТЭ в Вашингтоне
2022-10-26T19:53
2022-10-26T19:53
2022-10-26T19:53
новости
украина
россия
сша
венгрия
петер сийярто
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"Что я знаю, так это то, что мы живем по соседству с войной. Это очень плохо и опасно. Вот почему мы хотим, чтобы мир наступил как можно скорее. Мир может стать решением для всего. Мы очень надеемся, что и российские, и американские власти наконец серьезно рассмотрят возможность проведения встречи друг с другом для обсуждения этого вопроса, а также прихода к решению, которое обеспечит мир, а все (существующие) угрозы и опасности будет положен конец. Мир – единственное решение", - приводит слова Сийярто РИА Новости.Венгерский дипломат отметил, что готов в любое время встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, если возникнет такая необходимость.По его словам, сейчас очень важно держать каналы коммуникации открытыми, так как если прекратить общение, не останется надежд на достижение мира.
https://ukraina.ru/20221010/1039544709.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сша, венгрия, петер сийярто
Новости, Украина, Россия, США, Венгрия, Петер Сийярто
Венгрия просит США и Россию договориться об урегулировании кризиса на Украине – глава МИД
Будапешт надеется, что власти РФ и США всерьез начнут рассматривать возможность проведения переговоров для разрешения кризиса на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на конференции МАГАТЭ в Вашингтоне
"Что я знаю, так это то, что мы живем по соседству с войной. Это очень плохо и опасно. Вот почему мы хотим, чтобы мир наступил как можно скорее. Мир может стать решением для всего. Мы очень надеемся, что и российские, и американские власти наконец серьезно рассмотрят возможность проведения встречи друг с другом для обсуждения этого вопроса, а также прихода к решению, которое обеспечит мир, а все (существующие) угрозы и опасности будет положен конец. Мир – единственное решение", - приводит слова Сийярто РИА Новости.
Венгерский дипломат отметил, что готов в любое время встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, если возникнет такая необходимость.
По его словам, сейчас очень важно держать каналы коммуникации открытыми, так как если прекратить общение, не останется надежд на достижение мира.