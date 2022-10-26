https://ukraina.ru/20221026/1040175644.html

Венгрия просит США и Россию договориться об урегулировании кризиса на Украине – глава МИД

Венгрия просит США и Россию договориться об урегулировании кризиса на Украине – глава МИД - 26.10.2022 Украина.ру

Венгрия просит США и Россию договориться об урегулировании кризиса на Украине – глава МИД

Будапешт надеется, что власти РФ и США всерьез начнут рассматривать возможность проведения переговоров для разрешения кризиса на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на конференции МАГАТЭ в Вашингтоне

2022-10-26T19:53

2022-10-26T19:53

2022-10-26T19:53

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"Что я знаю, так это то, что мы живем по соседству с войной. Это очень плохо и опасно. Вот почему мы хотим, чтобы мир наступил как можно скорее. Мир может стать решением для всего. Мы очень надеемся, что и российские, и американские власти наконец серьезно рассмотрят возможность проведения встречи друг с другом для обсуждения этого вопроса, а также прихода к решению, которое обеспечит мир, а все (существующие) угрозы и опасности будет положен конец. Мир – единственное решение", - приводит слова Сийярто РИА Новости.Венгерский дипломат отметил, что готов в любое время встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, если возникнет такая необходимость.По его словам, сейчас очень важно держать каналы коммуникации открытыми, так как если прекратить общение, не останется надежд на достижение мира.

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новости, украина, россия, сша, венгрия, петер сийярто