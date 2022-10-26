Венгрия просит США и Россию договориться об урегулировании кризиса на Украине – глава МИД - 26.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221026/1040175644.html
Венгрия просит США и Россию договориться об урегулировании кризиса на Украине – глава МИД
Венгрия просит США и Россию договориться об урегулировании кризиса на Украине – глава МИД - 26.10.2022 Украина.ру
Венгрия просит США и Россию договориться об урегулировании кризиса на Украине – глава МИД
Будапешт надеется, что власти РФ и США всерьез начнут рассматривать возможность проведения переговоров для разрешения кризиса на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на конференции МАГАТЭ в Вашингтоне
2022-10-26T19:53
2022-10-26T19:53
новости
украина
россия
сша
венгрия
петер сийярто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102142/69/1021426923_0:0:2762:1555_1920x0_80_0_0_4ad9d6d702f7dd84c22786eb8b7d4e50.jpg.webp
"Что я знаю, так это то, что мы живем по соседству с войной. Это очень плохо и опасно. Вот почему мы хотим, чтобы мир наступил как можно скорее. Мир может стать решением для всего. Мы очень надеемся, что и российские, и американские власти наконец серьезно рассмотрят возможность проведения встречи друг с другом для обсуждения этого вопроса, а также прихода к решению, которое обеспечит мир, а все (существующие) угрозы и опасности будет положен конец. Мир – единственное решение", - приводит слова Сийярто РИА Новости.Венгерский дипломат отметил, что готов в любое время встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, если возникнет такая необходимость.По его словам, сейчас очень важно держать каналы коммуникации открытыми, так как если прекратить общение, не останется надежд на достижение мира.
https://ukraina.ru/20221010/1039544709.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102142/69/1021426923_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_43f89c948a33af66489d9d56b986112c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сша, венгрия, петер сийярто
Новости, Украина, Россия, США, Венгрия, Петер Сийярто

Венгрия просит США и Россию договориться об урегулировании кризиса на Украине – глава МИД

19:53 26.10.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Будапешт надеется, что власти РФ и США всерьез начнут рассматривать возможность проведения переговоров для разрешения кризиса на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на конференции МАГАТЭ в Вашингтоне
"Что я знаю, так это то, что мы живем по соседству с войной. Это очень плохо и опасно. Вот почему мы хотим, чтобы мир наступил как можно скорее. Мир может стать решением для всего. Мы очень надеемся, что и российские, и американские власти наконец серьезно рассмотрят возможность проведения встречи друг с другом для обсуждения этого вопроса, а также прихода к решению, которое обеспечит мир, а все (существующие) угрозы и опасности будет положен конец. Мир – единственное решение", - приводит слова Сийярто РИА Новости.
Венгерский дипломат отметил, что готов в любое время встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, если возникнет такая необходимость.
По его словам, сейчас очень важно держать каналы коммуникации открытыми, так как если прекратить общение, не останется надежд на достижение мира.
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
10 октября, 08:58
Глава МИД Венгрии осадил недовольных его разговором с ЛавровымМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 9 октября в эфире венгерского HírTV напомнил оппозиционным политикам и журналистам, критикующим его за встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что в их домах, в отличие от других стран Европы, зимой будет тепло
 
НовостиУкраинаРоссияСШАВенгрияПетер Сийярто
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:18"Случайно сошла ракета": Евсеев объяснил, как истребители РФ заставили Британию отложить провокации
19:53Венгрия просит США и Россию договориться об урегулировании кризиса на Украине – глава МИД
19:07Армения может отвернуться от России, это будет хуже разрыва дипломатических отношений - Сергей Марков
19:03Удары по военным центрам, Путин рассказал о шантаже Киева и многополярности мира. Итоги 26 октября
18:59В команде Зеленского вообще нет адекватных людей – Михеев
18:57Владимир Евсеев: Россия уже наказала Великобританию за грязную бомбу на Украине
18:55Помощь Запада под вопросом, Суровикин в порядок СВО привёл: что в мире говорили об Украине 26 октября
18:30Сенат Польши нанес новый удар по отношениям с Россией - сенатор Чижов
18:02Обстоятельства назначения нового премьера Великобритании показали упадок западной демократии - Михеев
17:51"Грязная бомба" Киева, биолаборатории США и протесты в Молдавии - Стариков. Видео
17:42Германия запросила у Швейцарии реэкспорт боеприпасов для "Гепардов" на Украину
17:35Безпалько: США решили пустить Европу по пути России
17:17Соотечественница из Австралии поделилась семейными рассказами о зверствах бандеровцев
16:59Улицу Маршала Малиновского в Киеве переименовали в честь "азовцев"*
16:55Востоковед ответил, как кадровые изменения в Китае повлияют на экономику РФ
16:05"Забивать гвозди пишущей машинкой": Малькевич рассказал о проблемах с частичной мобилизацией
16:00Полигон для военных экспериментов, ответный ядерный удар. Главное на Украине на 16:00 26 октября
16:00Как ополчение три недели защищало Херсон от немецко-украинских оккупантов
15:36Востоковед: в Китае побеждает курс на размежевание с Западом
15:30Как бизнес и украинцы реагируют на отключение света
Лента новостейМолния