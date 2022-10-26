https://ukraina.ru/20221026/1040174554.html

Удары по военным центрам, Путин рассказал о шантаже Киева и многополярности мира. Итоги 26 октября

Удары по военным центрам, Путин рассказал о шантаже Киева и многополярности мира. Итоги 26 октября - 26.10.2022 Украина.ру

Удары по военным центрам, Путин рассказал о шантаже Киева и многополярности мира. Итоги 26 октября

Украина.ру, 26.10.2022

2022-10-26T19:03

2022-10-26T19:03

2022-10-26T19:04

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Выступление президента Путина, ВСУ обстреляли Донецк, ВС РФ поразили узел связи украинской армии.Слова ПутинаПрезидент России Владимир Путин выступил на встрече с главами спецслужб стран СНГ. Основные тезисы его речи:Ранее, говоря об этом на пленарном заседании VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Путин заявил, что в новом, многополярном мире ключевую роль начинает играть именно Азия.Он подчеркнул, что страны Азиатского региона являются локомотивом мирового экономического роста, где динамично, с хорошей отдачей действуют интеграционные объединения.Также президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину предлогом в гибридной войне против государств-участников СНГ.Вопрос об американских биологических лабораториях на территории Украины Россия поднимает уже более пяти лет.Весной 2022 года, после начала военной специальной операции на Украине, в Минобороны опубликовали пакет документов о сотрудничестве Киева с Пентагоном.В рамках "Программы снижения биологической угрозы на Украине" осуществлялся масштабный проект UP-4 по исследованию возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц. С ноября 2019 по январь 2020 года проведен сбор 991 биологического образца.Сербский политолог Олег Хавич в интервью Украина.ру объяснил, что диверсии на "Северных потоках" помогла тому, чтобы в России и в Турции рассмотрели вопрос более близкого сотрудничества в газовой сфере, а перед странами Западной Европы поставили вопрос выживания.Удары ВС РФ по военной инфраструктуре УкраиныРоссийские военные за минувшие сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления ВСУ в ДНР и Запорожской области: в районе Артёмовска и Константиновки, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 177-ми районах. Об этом в среду сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в районе Днепропетровска было уничтожено нефтехранилище, дизельное топливо с которого поставлялось группировке ВСУ в Донбассе.В Харьковской области, в районе населенного пункта Приколотное уничтожен узел связи ВСУ.Также в Минобороны сообщили, что все попытки наступления украинских военных на Купянском направлении были отражены.Обстрел ДонецкаВечером 26 октября ВСУ обстреляли два района Донецка снарядами калибром 152 и 155 миллиметров. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Обстреляны были Киевский и Петровский районы города.Кроме того, ведомство зафиксировало обстрелы населенных пунктов Верхнеторецкое, по которому в 16.25 украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра и Широкая Балка, по которому в 16.30 выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров.При обстреле Петровского района пострадал мирный житель, сообщили позднее в ведомстве.Утром в среду представительство ДНР в СЦКК сообщило о 89 фактах ведения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки.На Донецком направлении противник применял AGM-88 HARM, РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 мм.На Ясиноватском — РСЗО "Ураган" и "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.На Горловском — РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм.

https://ukraina.ru/20221026/1040167641.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, владимир путин, донецк, минобороны рф