Удары по военным центрам, Путин рассказал о шантаже Киева и многополярности мира. Итоги 26 октября
19:03 26.10.2022 (обновлено: 19:04 26.10.2022)
© РИА Новости . Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ
Выступление президента Путина, ВСУ обстреляли Донецк, ВС РФ поразили узел связи украинской армии.
Слова Путина
Президент России Владимир Путин выступил на встрече с главами спецслужб стран СНГ. Основные тезисы его речи:
- —На наших глазах мир меняется и становится многополярным.
Ранее, говоря об этом на пленарном заседании VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Путин заявил, что в новом, многополярном мире ключевую роль начинает играть именно Азия.
Он подчеркнул, что страны Азиатского региона являются локомотивом мирового экономического роста, где динамично, с хорошей отдачей действуют интеграционные объединения.
- —Некоторые страны используют тактику шантажа и прямого запугивания на пространстве СНГ.
Также президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину предлогом в гибридной войне против государств-участников СНГ.
Россия и Белоруссия находятся на острие экономических атак, но цели западных стратегов намного шире. Евразийское пространство хотят расчленить по секторам влияния, а страны использовать в качестве сырьевых и промышленных придатков.
- —Украина практически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США.
- —Украинскую территорию превратили в полигон для биологических экспериментов, а сейчас накачивают вооружением.
Вопрос об американских биологических лабораториях на территории Украины Россия поднимает уже более пяти лет.
Весной 2022 года, после начала военной специальной операции на Украине, в Минобороны опубликовали пакет документов о сотрудничестве Киева с Пентагоном.
В рамках "Программы снижения биологической угрозы на Украине" осуществлялся масштабный проект UP-4 по исследованию возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц. С ноября 2019 по январь 2020 года проведен сбор 991 биологического образца.
- —На Украине формируется чёрный рынок оружия, есть риск попадания в руки злоумышленников ПЗРК и высокоточного оружия.
- —Диверсия на "Северных потоках" — это уничтожение общеевропейской энергетической инфраструктуры.
Сербский политолог Олег Хавич в интервью Украина.ру объяснил, что диверсии на "Северных потоках" помогла тому, чтобы в России и в Турции рассмотрели вопрос более близкого сотрудничества в газовой сфере, а перед странами Западной Европы поставили вопрос выживания.
Удары ВС РФ по военной инфраструктуре Украины
Российские военные за минувшие сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления ВСУ в ДНР и Запорожской области: в районе Артёмовска и Константиновки, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 177-ми районах. Об этом в среду сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, в районе Днепропетровска было уничтожено нефтехранилище, дизельное топливо с которого поставлялось группировке ВСУ в Донбассе.
В Харьковской области, в районе населенного пункта Приколотное уничтожен узел связи ВСУ.
Кроме того, сбито в воздухе 13 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Бургунка, Ольговка, Николаевка, Новая Каховка, Понятовка, Никольское Херсонской области и Новоникольское Луганской Народной Республики.
Также в Минобороны сообщили, что все попытки наступления украинских военных на Купянском направлении были отражены.
Противник силами батальонной тактической группы и роты иностранных наёмников, общей численностью до 500 человек, предпринял пять последовательных атак позиций российских войск на узком фронте в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики.
Обстрел Донецка
Вечером 26 октября ВСУ обстреляли два района Донецка снарядами калибром 152 и 155 миллиметров. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Обстреляны были Киевский и Петровский районы города.
Кроме того, ведомство зафиксировало обстрелы населенных пунктов Верхнеторецкое, по которому в 16.25 украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра и Широкая Балка, по которому в 16.30 выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров.
При обстреле Петровского района пострадал мирный житель, сообщили позднее в ведомстве.
По оперативным линиям СЦКК ДНР за 26 октября поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): по улице Калининградской ранение получил: - мужчина 1969 года рождения.
Утром в среду представительство ДНР в СЦКК сообщило о 89 фактах ведения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки.
На Донецком направлении противник применял AGM-88 HARM, РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 мм.
На Ясиноватском — РСЗО "Ураган" и "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.
На Горловском — РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм.