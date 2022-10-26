Сенат Польши нанес новый удар по отношениям с Россией - сенатор Чижов - 26.10.2022 Украина.ру
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Сенат Польши нанес новый удар по отношениям с Россией - сенатор Чижов
Сенат Польши нанес новый удар по отношениям с Россией - сенатор Чижов - 26.10.2022 Украина.ру
Сенат Польши нанес новый удар по отношениям с Россией - сенатор Чижов
Резолюция польского сената, в которой российские власти называются "террористическим режимом", сделает отношения между странами только хуже, сказал зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов 26 сентября
2022-10-26T18:30
2022-10-26T18:30
украина
россия
польша
чиновники
владимир чижов
новости
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Верхняя палата польского парламента в этот день приняла резолюцию соответствующую антироссийскую резолюцию."Понятно, что это не улучшит российско-польские отношения, которые, к сожалению, и без того находятся на критически низком уровне", - отметил Чижов.Он также сказал, что киевский режим, который польские власти всецело поддерживают - самый наглядный пример террористического государства. Чижов подчеркнул, что Варшава пытается "переложить с больной головы на здоровую", выдвигая подобные нелепые претензии России.
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украина, россия, польша, чиновники, владимир чижов, новости
Украина, Россия, Польша, чиновники, Владимир Чижов, Новости

Сенат Польши нанес новый удар по отношениям с Россией - сенатор Чижов

18:30 26.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗам.министра иностранных дел РФ Владимир Чижов
Зам.министра иностранных дел РФ Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Резолюция польского сената, в которой российские власти называются "террористическим режимом", сделает отношения между странами только хуже, сказал зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов 26 сентября
Верхняя палата польского парламента в этот день приняла резолюцию соответствующую антироссийскую резолюцию.
"Понятно, что это не улучшит российско-польские отношения, которые, к сожалению, и без того находятся на критически низком уровне", - отметил Чижов.
Он также сказал, что киевский режим, который польские власти всецело поддерживают - самый наглядный пример террористического государства.
Чижов подчеркнул, что Варшава пытается "переложить с больной головы на здоровую", выдвигая подобные нелепые претензии России.
- РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 08:00
"Москва поможет": Мамонтов рассказал, как поступит Белоруссия в случае агрессии со стороны ПольшиВ случае каких-либо враждебных действий со стороны Польши у Белоруссии найдётся достойный ответ, а Москва поможет Минску. Об этом в интервью Украина.ру заявил генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов
 
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