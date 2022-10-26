https://ukraina.ru/20221026/1040172361.html

Сенат Польши нанес новый удар по отношениям с Россией - сенатор Чижов

Сенат Польши нанес новый удар по отношениям с Россией - сенатор Чижов - 26.10.2022 Украина.ру

Сенат Польши нанес новый удар по отношениям с Россией - сенатор Чижов

Резолюция польского сената, в которой российские власти называются "террористическим режимом", сделает отношения между странами только хуже, сказал зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов 26 сентября

2022-10-26T18:30

2022-10-26T18:30

2022-10-26T18:30

украина

россия

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чиновники

владимир чижов

новости

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Верхняя палата польского парламента в этот день приняла резолюцию соответствующую антироссийскую резолюцию."Понятно, что это не улучшит российско-польские отношения, которые, к сожалению, и без того находятся на критически низком уровне", - отметил Чижов.Он также сказал, что киевский режим, который польские власти всецело поддерживают - самый наглядный пример террористического государства. Чижов подчеркнул, что Варшава пытается "переложить с больной головы на здоровую", выдвигая подобные нелепые претензии России.

https://ukraina.ru/20221025/1040087922.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, россия, польша, чиновники, владимир чижов, новости