Сенат Польши нанес новый удар по отношениям с Россией - сенатор Чижов
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗам.министра иностранных дел РФ Владимир Чижов
Резолюция польского сената, в которой российские власти называются "террористическим режимом", сделает отношения между странами только хуже, сказал зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов 26 сентября
Верхняя палата польского парламента в этот день приняла резолюцию соответствующую антироссийскую резолюцию.
"Понятно, что это не улучшит российско-польские отношения, которые, к сожалению, и без того находятся на критически низком уровне", - отметил Чижов.
Он также сказал, что киевский режим, который польские власти всецело поддерживают - самый наглядный пример террористического государства.
Чижов подчеркнул, что Варшава пытается "переложить с больной головы на здоровую", выдвигая подобные нелепые претензии России.
"Понятно, что это не улучшит российско-польские отношения, которые, к сожалению, и без того находятся на критически низком уровне", - отметил Чижов.
Он также сказал, что киевский режим, который польские власти всецело поддерживают - самый наглядный пример террористического государства.
Чижов подчеркнул, что Варшава пытается "переложить с больной головы на здоровую", выдвигая подобные нелепые претензии России.
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