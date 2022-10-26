https://ukraina.ru/20221026/1040171534.html

"Грязная бомба" Киева, биолаборатории США и протесты в Молдавии - Стариков. Видео

"Грязная бомба" Киева, биолаборатории США и протесты в Молдавии - Стариков. Видео - 26.10.2022 Украина.ру

"Грязная бомба" Киева, биолаборатории США и протесты в Молдавии - Стариков. Видео

Политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о том, в Украина.ру, 26.10.2022

2022-10-26T17:51

2022-10-26T17:51

2022-10-26T17:52

видео

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Политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о том, в чём истинный смысл создания провокации с "грязной бомбой", а также о новом премьер-министре Великобритании и о ситуации в Молдавии:00:56 - Чем обусловлено стремление киевского режима любой ценой использовать ядерный фактор?07:14 - Имеет ли пользу превентивная дипломатия России?08:49 - Россия запросила проведение Совбеза ООН по биолабораториям на Украине: удастся ли США и далее отвлекать внимание всего мира?10:30 - Письмо конгрессменов США, адресованное Джо Байдену: с чем связана смена настроений американцев?14:16 - Как изменится внешняя и внутренняя политика Великобритании при новом премьер-министре Риши Сунаке?16:13 - Создание информационного Рамштайна: какие методы использует киевский режим, может ли это влиять на настроения в России?18:13 - В Берлине прошёл 5-й Германо-украинский бизнес форум: Украину вновь накормили обещаниями?21:28 - Что творится в Молдавии и как реагировать России? 24 октября в Министерстве обороны заявили, что Украина работает над созданием "грязной бомбы". Для производства такого оружия могут использоваться радиоактивные вещества из отработанного ядерного топлива Чернобыльской атомной электростанции. Применение "грязной бомбы", которая считается простым вариантом радиологического оружия, может привести к заражению местности с невозможностью проживания там на протяжении десятилетий.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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