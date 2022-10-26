"Грязная бомба" Киева, биолаборатории США и протесты в Молдавии - Стариков. Видео - 26.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221026/1040171534.html
"Грязная бомба" Киева, биолаборатории США и протесты в Молдавии - Стариков. Видео
"Грязная бомба" Киева, биолаборатории США и протесты в Молдавии - Стариков. Видео - 26.10.2022 Украина.ру
"Грязная бомба" Киева, биолаборатории США и протесты в Молдавии - Стариков. Видео
Политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о том, в Украина.ру, 26.10.2022
2022-10-26T17:51
2022-10-26T17:52
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1a/1040171414_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_990cc490df8c69341012a56d720b0e71.jpg
Политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о том, в чём истинный смысл создания провокации с "грязной бомбой", а также о новом премьер-министре Великобритании и о ситуации в Молдавии:00:56 - Чем обусловлено стремление киевского режима любой ценой использовать ядерный фактор?07:14 - Имеет ли пользу превентивная дипломатия России?08:49 - Россия запросила проведение Совбеза ООН по биолабораториям на Украине: удастся ли США и далее отвлекать внимание всего мира?10:30 - Письмо конгрессменов США, адресованное Джо Байдену: с чем связана смена настроений американцев?14:16 - Как изменится внешняя и внутренняя политика Великобритании при новом премьер-министре Риши Сунаке?16:13 - Создание информационного Рамштайна: какие методы использует киевский режим, может ли это влиять на настроения в России?18:13 - В Берлине прошёл 5-й Германо-украинский бизнес форум: Украину вновь накормили обещаниями?21:28 - Что творится в Молдавии и как реагировать России? 24 октября в Министерстве обороны заявили, что Украина работает над созданием "грязной бомбы". Для производства такого оружия могут использоваться радиоактивные вещества из отработанного ядерного топлива Чернобыльской атомной электростанции. Применение "грязной бомбы", которая считается простым вариантом радиологического оружия, может привести к заражению местности с невозможностью проживания там на протяжении десятилетий.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1a/1040171414_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e34f784a1bc97b21767725372287afbd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, видео
Видео

"Грязная бомба" Киева, биолаборатории США и протесты в Молдавии - Стариков. Видео

17:51 26.10.2022 (обновлено: 17:52 26.10.2022)
 
Читать в
Политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о том, в чём истинный смысл создания провокации с "грязной бомбой", а также о новом премьер-министре Великобритании и о ситуации в Молдавии:
00:56 - Чем обусловлено стремление киевского режима любой ценой использовать ядерный фактор?
07:14 - Имеет ли пользу превентивная дипломатия России?
08:49 - Россия запросила проведение Совбеза ООН по биолабораториям на Украине: удастся ли США и далее отвлекать внимание всего мира?
10:30 - Письмо конгрессменов США, адресованное Джо Байдену: с чем связана смена настроений американцев?
14:16 - Как изменится внешняя и внутренняя политика Великобритании при новом премьер-министре Риши Сунаке?
16:13 - Создание информационного Рамштайна: какие методы использует киевский режим, может ли это влиять на настроения в России?
18:13 - В Берлине прошёл 5-й Германо-украинский бизнес форум: Украину вновь накормили обещаниями?
21:28 - Что творится в Молдавии и как реагировать России?
24 октября в Министерстве обороны заявили, что Украина работает над созданием "грязной бомбы". Для производства такого оружия могут использоваться радиоактивные вещества из отработанного ядерного топлива Чернобыльской атомной электростанции. Применение "грязной бомбы", которая считается простым вариантом радиологического оружия, может привести к заражению местности с невозможностью проживания там на протяжении десятилетий.
 
Видео
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:07Армения может отвернуться от России, это будет хуже разрыва дипломатических отношений - Сергей Марков
19:03Удары по военным центрам, Путин рассказал о шантаже Киева и многополярности мира. Итоги 26 октября
18:59В команде Зеленского вообще нет адекватных людей – Михеев
18:57Владимир Евсеев: Россия уже наказала Великобританию за грязную бомбу на Украине
18:55Помощь Запада под вопросом, Суровикин в порядок СВО привёл: что в мире говорили об Украине 26 октября
18:30Сенат Польши нанес новый удар по отношениям с Россией - сенатор Чижов
18:02Обстоятельства назначения нового премьера Великобритании показали упадок западной демократии - Михеев
17:51"Грязная бомба" Киева, биолаборатории США и протесты в Молдавии - Стариков. Видео
17:42Германия запросила у Швейцарии реэкспорт боеприпасов для "Гепардов" на Украину
17:35Безпалько: США решили пустить Европу по пути России
17:17Соотечественница из Австралии поделилась семейными рассказами о зверствах бандеровцев
16:59Улицу Маршала Малиновского в Киеве переименовали в честь "азовцев"*
16:55Востоковед ответил, как кадровые изменения в Китае повлияют на экономику РФ
16:05"Забивать гвозди пишущей машинкой": Малькевич рассказал о проблемах с частичной мобилизацией
16:00Полигон для военных экспериментов, ответный ядерный удар. Главное на Украине на 16:00 26 октября
16:00Как ополчение три недели защищало Херсон от немецко-украинских оккупантов
15:36Востоковед: в Китае побеждает курс на размежевание с Западом
15:30Как бизнес и украинцы реагируют на отключение света
15:21Путин: Киевский режим планирует использовать для провокаций "грязную" ядерную бомбу
15:09Путин: Украина создает риски распространения нелегального оружия и наемников с боевым опытом
Лента новостейМолния