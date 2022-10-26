https://ukraina.ru/20221026/1040170826.html

Германия запросила у Швейцарии реэкспорт боеприпасов для "Гепардов" на Украину

Германия запросила у Швейцарии реэкспорт боеприпасов для "Гепардов" на Украину - 26.10.2022 Украина.ру

Германия запросила у Швейцарии реэкспорт боеприпасов для "Гепардов" на Украину

Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт пытается склонить министра обороны и спорта Швейцарии Виолу Амерд к нарушению нейтралитета Швейцарии. Об этом 26 октября пишут журналисты немецкого издания Spiegel

2022-10-26T17:42

2022-10-26T17:42

2022-10-26T17:42

новости

украина

реэкспорт

боеприпасы

швейцария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103385/79/1033857924_0:130:2496:1534_1920x0_80_0_0_e46ccd9e0963feb3e8b0a84a548f1656.jpg.webp

Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт попросила коллегу Виолу Амерд из Швейцарии выпустить 35-мм боеприпасы для немецких зенитных самоходных установок "Гепард", переданных Украине. Об этом говорится в письме Ламбрехт, пишут журналисты немецкого издания Spiegel. Первые немецкие зенитки "Гепард" поставили на Украину в июле. По словам Ламбрехт, украинские войска использовали их для защиты объектов критической инфраструктуры, а также морских портов при зерновой сделке. Лабрехт попросила Амерд выпустить боеприпасы и передать их Украине, чтобы не сорвать поставки зерна. Германия передала Украине около 60 тысяч боеприпасов для зениток. В настоящее время, заявила Ламбрехт, в Киеве говорят о нехватке боеприпасов из-за интенсивного применения "Гепардов" против беспилотников и ракет.Боеприпасы для "Гепарда" производит компания Oerlikon-Bührle в Цюрихе. Ранее Швейцария отказывала в выдаче разрешений на реэкспорт боеприпасов из-за стремления сохранить нейтралитет. Как и Израиль страна отказывается от военных поставок Украине.

https://ukraina.ru/20221022/1040030798.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, реэкспорт, боеприпасы, швейцария