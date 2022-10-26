Германия запросила у Швейцарии реэкспорт боеприпасов для "Гепардов" на Украину - 26.10.2022 Украина.ру
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Германия запросила у Швейцарии реэкспорт боеприпасов для "Гепардов" на Украину
Германия запросила у Швейцарии реэкспорт боеприпасов для "Гепардов" на Украину - 26.10.2022 Украина.ру
Германия запросила у Швейцарии реэкспорт боеприпасов для "Гепардов" на Украину
Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт пытается склонить министра обороны и спорта Швейцарии Виолу Амерд к нарушению нейтралитета Швейцарии. Об этом 26 октября пишут журналисты немецкого издания Spiegel
2022-10-26T17:42
2022-10-26T17:42
новости
украина
реэкспорт
боеприпасы
швейцария
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Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт попросила коллегу Виолу Амерд из Швейцарии выпустить 35-мм боеприпасы для немецких зенитных самоходных установок "Гепард", переданных Украине. Об этом говорится в письме Ламбрехт, пишут журналисты немецкого издания Spiegel. Первые немецкие зенитки "Гепард" поставили на Украину в июле. По словам Ламбрехт, украинские войска использовали их для защиты объектов критической инфраструктуры, а также морских портов при зерновой сделке. Лабрехт попросила Амерд выпустить боеприпасы и передать их Украине, чтобы не сорвать поставки зерна. Германия передала Украине около 60 тысяч боеприпасов для зениток. В настоящее время, заявила Ламбрехт, в Киеве говорят о нехватке боеприпасов из-за интенсивного применения "Гепардов" против беспилотников и ракет.Боеприпасы для "Гепарда" производит компания Oerlikon-Bührle в Цюрихе. Ранее Швейцария отказывала в выдаче разрешений на реэкспорт боеприпасов из-за стремления сохранить нейтралитет. Как и Израиль страна отказывается от военных поставок Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, реэкспорт, боеприпасы, швейцария
Новости, Украина, реэкспорт, боеприпасы, Швейцария

Германия запросила у Швейцарии реэкспорт боеприпасов для "Гепардов" на Украину

17:42 26.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / Hans-Hermann Bühling, CC BY-SA 3.0ЗСУ Gepard
ЗСУ Gepard - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© commons.wikimedia.org / Hans-Hermann Bühling, CC BY-SA 3.0
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Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт пытается склонить министра обороны и спорта Швейцарии Виолу Амерд к нарушению нейтралитета Швейцарии. Об этом 26 октября пишут журналисты немецкого издания Spiegel
Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт попросила коллегу Виолу Амерд из Швейцарии выпустить 35-мм боеприпасы для немецких зенитных самоходных установок "Гепард", переданных Украине. Об этом говорится в письме Ламбрехт, пишут журналисты немецкого издания Spiegel.
Первые немецкие зенитки "Гепард" поставили на Украину в июле. По словам Ламбрехт, украинские войска использовали их для защиты объектов критической инфраструктуры, а также морских портов при зерновой сделке. Лабрехт попросила Амерд выпустить боеприпасы и передать их Украине, чтобы не сорвать поставки зерна.
"Безопасность экспорта зерна из черноморских портов может быть гарантирована только в случае получения дополнительных боеприпасов", - цитируют журналисты письмо Ламбрехт.
Германия передала Украине около 60 тысяч боеприпасов для зениток. В настоящее время, заявила Ламбрехт, в Киеве говорят о нехватке боеприпасов из-за интенсивного применения "Гепардов" против беспилотников и ракет.
Боеприпасы для "Гепарда" производит компания Oerlikon-Bührle в Цюрихе. Ранее Швейцария отказывала в выдаче разрешений на реэкспорт боеприпасов из-за стремления сохранить нейтралитет. Как и Израиль страна отказывается от военных поставок Украине.
Кристина Ламбрехт в Одессе - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 10:35
Главы МИД и Минобороны ФРГ потребовали выделить еще 1,5 млрд евро на военные поставки КиевуМинистр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и министр обороны Кристин Ламбрехт потребовали увеличить затраты на военную помощь Украине. Об этом сообщают журналисты немецкого издания Spiegel, ссылаясь на письмо глав ведомств министру финансов Кристиану Линднеру
 
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