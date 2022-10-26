Безпалько: США решили пустить Европу по пути России - 26.10.2022 Украина.ру
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Безпалько: США решили пустить Европу по пути России
Безпалько: США решили пустить Европу по пути России - 26.10.2022 Украина.ру
Безпалько: США решили пустить Европу по пути России
Основанная на доминировании доллара экономика США регулярно приходит к кризису, из которого Вашингтон выходит путем пожирания других стран. Привычную методику, которую уже опробовали на русских, сейчас реализовывают на европейцах. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2022-10-26T17:35
2022-10-26T17:35
новости
богдан безпалько
россия
европа
сша
путь
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По его словам, распад СССР в 1990-е годы обеспечил экономическое процветание США на несколько десятилетий вперед.Теперь, добавил Безпалько, США снова планируют "обед", только на этот раз главным блюдом станет Евросоюз, который фактически уже доедают. Американцы за счет этого будут жить привычной жизнью еще какое-то время, а Европа погрузится в пучину своих "90-ых".Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040093200.html
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новости, богдан безпалько, россия, европа, сша, путь
Новости, Богдан Безпалько, Россия, Европа, США, путь

Безпалько: США решили пустить Европу по пути России

17:35 26.10.2022
 
© РИА Новости . Александр Поляков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . Александр Поляков
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Читать в
Основанная на доминировании доллара экономика США регулярно приходит к кризису, из которого Вашингтон выходит путем пожирания других стран. Привычную методику, которую уже опробовали на русских, сейчас реализовывают на европейцах. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
По его словам, распад СССР в 1990-е годы обеспечил экономическое процветание США на несколько десятилетий вперед.
"Всё здесь скупалось за копейки, сюда сбросили все инфляционные, так скажем, излишки долларовые. Все ресурсы потекли на Запад, до копейки. Сами капиталы, в конце концов, туда потекли", - сказал эксперт.
Теперь, добавил Безпалько, США снова планируют "обед", только на этот раз главным блюдом станет Евросоюз, который фактически уже доедают. Американцы за счет этого будут жить привычной жизнью еще какое-то время, а Европа погрузится в пучину своих "90-ых".
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 08:08
Зачем Западу "грязная бомба" и почему украинский кризис может выйти из под контроля — Богдан Безпалько
 
НовостиБогдан БезпалькоРоссияЕвропаСШАпуть
 
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Заголовок открываемого материала
17:35Безпалько: США решили пустить Европу по пути России
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