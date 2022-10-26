https://ukraina.ru/20221026/1040170015.html

Безпалько: США решили пустить Европу по пути России

Безпалько: США решили пустить Европу по пути России - 26.10.2022 Украина.ру

Безпалько: США решили пустить Европу по пути России

Основанная на доминировании доллара экономика США регулярно приходит к кризису, из которого Вашингтон выходит путем пожирания других стран. Привычную методику, которую уже опробовали на русских, сейчас реализовывают на европейцах. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2022-10-26T17:35

2022-10-26T17:35

2022-10-26T17:35

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По его словам, распад СССР в 1990-е годы обеспечил экономическое процветание США на несколько десятилетий вперед.Теперь, добавил Безпалько, США снова планируют "обед", только на этот раз главным блюдом станет Евросоюз, который фактически уже доедают. Американцы за счет этого будут жить привычной жизнью еще какое-то время, а Европа погрузится в пучину своих "90-ых".Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221025/1040093200.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, богдан безпалько, россия, европа, сша, путь