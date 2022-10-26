https://ukraina.ru/20221026/1040164646.html

Востоковед ответил, как кадровые изменения в Китае повлияют на экономику РФ

Востоковед ответил, как кадровые изменения в Китае повлияют на экономику РФ - 26.10.2022 Украина.ру

Востоковед ответил, как кадровые изменения в Китае повлияют на экономику РФ

Как кадровые изменения после съезда повлияют на российскую экономику? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил востоковед, директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Алексей Маслов

2022-10-26T16:55

2022-10-26T16:55

2022-10-26T16:55

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В Китае прошел ХХ съезд Коммунистической партии, где были одобрены поправки к Конституции и утвержден новый состав Политбюро. Главная тенденция - личная лояльность по отношению к политике Си Цзиньпина, считает эксперт. Однако глобальных изменений в части влияния перемен на экономику РФ не видит.Маслов констатировал, что с Си Цзиньпином у руководства России сложились очень ровные, хорошие отношения, и за последнее десятилетие китайский лидер ни разу не изменял своим обещаниям.В частности, речь в том числе и про работу китайских компаний на российском рынке. Торговля с Пекином не прекратилась из-за антироссийских санкций, а только возросла на более, чем 30%. С одной стороны, это полезно для обеих сторон…Эксперт резюмировал, что России при этом не нужно ждать от Пекина жесткой формулировки своей позиции относительно российско-украинского конфликта, потому что Китай "хочет оставаться над схваткой", при том, что экономика страны свидетельствует, скорее о пророссийской позиции Пекина.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221025/1040122574.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, востоковед, китай, экономика, россия