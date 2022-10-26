Востоковед ответил, как кадровые изменения в Китае повлияют на экономику РФ - 26.10.2022 Украина.ру
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Востоковед ответил, как кадровые изменения в Китае повлияют на экономику РФ
Востоковед ответил, как кадровые изменения в Китае повлияют на экономику РФ - 26.10.2022 Украина.ру
Востоковед ответил, как кадровые изменения в Китае повлияют на экономику РФ
Как кадровые изменения после съезда повлияют на российскую экономику? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил востоковед, директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Алексей Маслов
2022-10-26T16:55
2022-10-26T16:55
новости
востоковед
китай
экономика
россия
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В Китае прошел ХХ съезд Коммунистической партии, где были одобрены поправки к Конституции и утвержден новый состав Политбюро. Главная тенденция - личная лояльность по отношению к политике Си Цзиньпина, считает эксперт. Однако глобальных изменений в части влияния перемен на экономику РФ не видит.Маслов констатировал, что с Си Цзиньпином у руководства России сложились очень ровные, хорошие отношения, и за последнее десятилетие китайский лидер ни разу не изменял своим обещаниям.В частности, речь в том числе и про работу китайских компаний на российском рынке. Торговля с Пекином не прекратилась из-за антироссийских санкций, а только возросла на более, чем 30%. С одной стороны, это полезно для обеих сторон…Эксперт резюмировал, что России при этом не нужно ждать от Пекина жесткой формулировки своей позиции относительно российско-украинского конфликта, потому что Китай "хочет оставаться над схваткой", при том, что экономика страны свидетельствует, скорее о пророссийской позиции Пекина.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040122574.html
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новости, востоковед, китай, экономика, россия
Новости, востоковед, Китай, экономика, Россия

Востоковед ответил, как кадровые изменения в Китае повлияют на экономику РФ

16:55 26.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Как кадровые изменения после съезда повлияют на российскую экономику? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил востоковед, директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Алексей Маслов
В Китае прошел ХХ съезд Коммунистической партии, где были одобрены поправки к Конституции и утвержден новый состав Политбюро. Главная тенденция - личная лояльность по отношению к политике Си Цзиньпина, считает эксперт. Однако глобальных изменений в части влияния перемен на экономику РФ не видит.
Маслов констатировал, что с Си Цзиньпином у руководства России сложились очень ровные, хорошие отношения, и за последнее десятилетие китайский лидер ни разу не изменял своим обещаниям.
В частности, речь в том числе и про работу китайских компаний на российском рынке. Торговля с Пекином не прекратилась из-за антироссийских санкций, а только возросла на более, чем 30%. С одной стороны, это полезно для обеих сторон…

"Но есть и другая сторона вопроса. Мы можем в известной степени повторить ситуацию 1990-х годов, когда очень дешевый экспорт из Китая торпедировал всю нашу продукцию российского Дальнего Востока, поскольку возить из Китая было выгоднее, чем производить на российской территории. Правильный выход из ситуации — это создание совместных предприятий, переобучение российских технологов, российских специалистов по передовым технологиям, в том числе китайским технологиям", - считает востоковед.

Эксперт резюмировал, что России при этом не нужно ждать от Пекина жесткой формулировки своей позиции относительно российско-украинского конфликта, потому что Китай "хочет оставаться над схваткой", при том, что экономика страны свидетельствует, скорее о пророссийской позиции Пекина.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Алексей Маслов интервью
Вчера, 17:25
Алексей Маслов: Китай может очень хорошо поддержать Россию
 
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