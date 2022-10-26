https://ukraina.ru/20221026/1040163920.html

Полигон для военных экспериментов, ответный ядерный удар. Главное на Украине на 16:00 26 октября

Полигон для военных экспериментов, ответный ядерный удар. Главное на Украине на 16:00 26 октября - 26.10.2022 Украина.ру

Полигон для военных экспериментов, ответный ядерный удар. Главное на Украине на 16:00 26 октября

Украина.ру, 26.10.2022

2022-10-26T16:00

2022-10-26T16:00

2022-10-26T16:46

днр

лнр

всу

ядерное оружие

владимир путин

минобороны

обстрелы

террор

хроники

эксклюзив

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Путин высказал опасения из-за того, что Украину превратили в полигон и накачивают оружием. Мэр Донецка назвал удары ВСУ по городу «террором и геноцидом» мирного населения. Минобороны РФ показало видео тренировки по ответному ядерному удару.Президент России Владимир Путин во время выступления перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в среду обратил внимание на то, что страны СНГ ещё не сталкивались с такими террористическими угрозами, как сейчас.«Очевидно, что Содружество в целом и наши страны по отдельности ещё не сталкивались с такими комплексными (террористическими. — Ред.) угрозами. И наша общая задача — максимально защитить наши народы, укрепить стабильность», — сказал он.Путин добавил, что также необходимо продолжить развитие тех взаимовыгодных интеграционных процессов, которые за последние десятилетия «стали примером подлинно партнёрских отношений».Так, по его словам, странам СНГ необходимо усиливать защиту объектов критической инфраструктуры.«Именно эти объекты, а также места массового пребывания граждан должны быть максимально защищены», — уточнил лидер.Он заметил, что необходимо развивать сотрудничество в сфере антитеррора.Глава Российского государства обратил внимание на то, что США продолжает накачивать Киев вооружением.«Наглядно видно подлинное отношение Штатов к своим сателлитам. Практически сразу же украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а сейчас накачивают вооружением, в том числе тяжелым, оставляют без внимания заявления киевского режима о желании заполучить ядерное оружие. Ведь сказано было публично со стороны киевских властей об этом — нет, все помалкивают», — констатировал он.По его словам, России также известно о планах использовать для провокаций так называемую «грязную бомбу».Он еще раз подчеркнул, что Украина фактически управляется из США и используется как таран против России.Путин обратил внимание, что прямо у границ стран Содружества разжигаются вооруженные конфликты.«Чего они добиваются — те, кто это делает, — мы видим на примере Украины, ставшей инструментом американской внешней политики. Страна фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь, да и против ОДКБ и СНГ в целом», — сказал российский лидер.Он указал, что также сохраняются риски попадания в руки преступников мощных средств поражения, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов, высокоточных образцов оружия.По его словам, «серьёзные вызовы формирует действующий на Украине "чёрный рынок" оружия».«В его контрабанде в другие регионы активно участвуют трансграничные преступные группы. Речь идёт не только о стрелковом оружии», — добавил президент.Президент РФ Владимир Путин призвал активнее раскрывать и пресекать деятельность иностранных спецслужб в СНГ, чтобы бороться с вмешательством во внутренние дела стран.«Мы знаем с вами, что это такое. Для этого — чтобы противостоять этому — нужно активнее вскрывать и пресекать работу зарубежных спецслужб, нацеленную на дестабилизацию обстановки в каждом отдельном государстве — участнике СНГ», — заявил Путин.Обстрелы ДонбассаУкраинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский, выпустив 13 снарядов, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:00 (совпадает с мск. — Ред.) — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра», — говорится в телеграм-канале ведомства.Представительство добавило, что в 14:14 мск и 14:30 мск украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров.По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, удары ВСУ по Донецку не оказывают никакого влияния на положение дел на линии боевого соприкосновения, а являются «террором и геноцидом» мирного населения. Кулемзин отметил, что во вторник было зафиксировано 47 обстрелов, под них попали пять из девяти районов Донецка, множество объектов гражданской инфраструктуры, один человек погиб, еще 13 получили ранения.«Прекрасно знает украинская сторона, что она стреляет по невоенным объектам», — добавил он.Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев среду доложил, что подразделения Вооруженных сил Украины пытаются прощупать оборону в районе городов Лисичанск и Кременная, но погодные условия не позволяют вести активные наступательные действия ни одной из сторон.«Под Лисичанском, Попасной, где я вчера был, там идет сейчас контрбатарейная борьба, ввиду того, что погодные условия не позволяют продвигаться и им (военнослужащим ВС Украины. — Ред.), и нашим ребятам. Но попытки продвинуться у ВСУ все равно проходят, пусть они небольшие, хаотичного характера, чтобы прощупать нашу оборону — такое существует», — сказал он.По его словам, самые тяжелые бои в Луганской Народной Республике происходят в районе Кременной и Сватова.«Сегодня попытки прощупать нашу оборону группами по 30-40-50 человек из числа теробороновцев из мобилизованных приводят к печальным [для Украины] последствиям, несут большие потери. Наемники отказываются идти с тербатовцами на прощупывание, отправляют только мобилизованных», — сказал Киселев.В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников в среду признал, что темпы контрнаступления ВСУ на юге страны замедлились.«Первым этапом было остановить продвижение российской стороны, вторым - стабилизировать линию фронта. Сейчас мы находимся на третьем этапе контрнаступления», — сказал он.Однако, по его словам, на юге темпы контрнаступления замедлились. Он выразил надежду, что ВСУ смогут «добиться результатов до наступления зимы, когда мобильность войск снизится».Он также утверждал, что у Киева «есть реалистичный план освобождения всех территорий». В первую очередь, по его словам, это касается Херсонской области.Отражение атак ВСУВСУ предприняли попытки атак российских позиций в ЛНР и Херсонской области, сообщило Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что украинские силы предприняли пять последовательных атак позиций российских военных в направлении населенного пункта Куземовка в ЛНР.Кроме того, две батальонные тактические группы ВСУ попытались атаковать российских военных в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Пятихатки и Кошара Херсонской области. В результате были уничтожены до 125 украинских военных, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей.Минобороны также сообщило, что в районе Днепропетровска уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение дизельным топливом группировки войск в Донбассе. В Харьковской области уничтожен узел связи группировки войск Украины.Накануне ведомство также сообщало об атаках на этих направлениях, они были отражены. 24 октября в Минобороны рассказали, что ВСУ пытались атаковать российских военных в Харьковской и Херсонской областях, а также в направлении поселков Сладкое и Владимировка в ДНР. Кроме того, украинские силы намеревались «вклиниться в оборону» в районе села Червонопоповка в ЛНР. Они были отброшены на исходные позиции.Утром замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что на Херсонском направлении все без изменений, попытки прорвать российскую линию обороны безуспешны. Он также заявил, что регион сдавать не будут.В среду же Министерство обороны России опубликовало кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» с космодрома Плесецк и МБР «Синева» атомной подлодкой «Тула» в ходе тренировки сил стратегического сдерживания.Также Минобороны РФ распространило кадры полета в ходе тренировки стратегических ракетоносцев Ту-95МС.Российские военные в среду провели тренировку, в ходе которой отрабатывалось нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерную атаку противника.«В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегически-наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», — сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, докладывая президенту РФ Владимиру Путину в среду. Кадры мероприятия показал телеканал «Россия 24» (ВГТРК).Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что к тренировке были привлечены ракетный комплекс РВСН «Ярс», ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота «Тула», два ракетоносца Ту-95МС.

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

днр, лнр, всу, ядерное оружие, владимир путин, минобороны, обстрелы, террор, хроники, эксклюзив