"Забивать гвозди пишущей машинкой": Малькевич рассказал о проблемах с частичной мобилизацией - 26.10.2022 Украина.ру
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"Забивать гвозди пишущей машинкой": Малькевич рассказал о проблемах с частичной мобилизацией
"Забивать гвозди пишущей машинкой": Малькевич рассказал о проблемах с частичной мобилизацией - 26.10.2022 Украина.ру
"Забивать гвозди пишущей машинкой": Малькевич рассказал о проблемах с частичной мобилизацией
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич рассказал в интервью изданию Украина.ру, как и чем можно компенсировать невозможность мобилизоваться в ряды ВС РФ
2022-10-26T16:05
2022-10-26T16:48
новости
мобилизация
эксперт
вс рф
херсонская область
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Проблемы начались после объявления частичной мобилизации, рассказывает Малькевич. Повестки, к примеру, приходили людям, работающим на освобожденных территориях.Человек уже находится на освобожденной территории, занимается полезной работой, например, в прямом и переносном смысле слова строит школу, рассказывает Малькевич. Для чего его нужно вызывать назад, а потом снова отправлять в зону СВО, чтобы он сидел на блокпосту с автоматом в руках? Это нецелесообразно, это то, что называется «забивать гвозди пишущей машинкой».То есть, если по ряду обстоятельств человек не может отправиться на фронт, но готов поехать и возглавить районную поликлинику в опасном районе на освобожденной территории, занимаясь тем, чем может, — нужно это использовать, считает Малькевич.Полное интервью с медиаэкспертом читайте на сайте Украина.ру.
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новости, мобилизация, эксперт, вс рф, херсонская область
Новости, мобилизация, эксперт, ВС РФ, Херсонская область

"Забивать гвозди пишущей машинкой": Малькевич рассказал о проблемах с частичной мобилизацией

16:05 26.10.2022 (обновлено: 16:48 26.10.2022)
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВоенная подготовка мобилизованных перед отправкой в войска РФ
Военная подготовка мобилизованных перед отправкой в войска РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . Кирилл Брага
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Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич рассказал в интервью изданию Украина.ру, как и чем можно компенсировать невозможность мобилизоваться в ряды ВС РФ
Проблемы начались после объявления частичной мобилизации, рассказывает Малькевич. Повестки, к примеру, приходили людям, работающим на освобожденных территориях.

И там, условно говоря, приходил сигнал — нам наплевать, Иван Иваныч, что ты директор школы в Запорожской области, или замдиректора школы, или ключевой журналист на телеканале или в каком-то СМИ. А давай-ка ты через полстраны поедешь обратно к себе в Архангельск, явишься в военкомат, мы тебя призовем-мобилизуем, и отправим обратно в условный Херсон, только в качестве рядового мотострелка.

Александр Малькевич
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета
Человек уже находится на освобожденной территории, занимается полезной работой, например, в прямом и переносном смысле слова строит школу, рассказывает Малькевич.
Для чего его нужно вызывать назад, а потом снова отправлять в зону СВО, чтобы он сидел на блокпосту с автоматом в руках? Это нецелесообразно, это то, что называется «забивать гвозди пишущей машинкой».
Вот поэтому я стал бить в набат, говорить, что, ребята, у нас же есть самомобилизовавшиеся, они уже там. Скорректируйте нормы, нормативы, регламенты, потому что люди уже здесь находятся. Я также предлагаю рассмотреть вариант некой альтернативной гражданской службы для тех, кто должен быть мобилизован.
Александр Малькевич
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета
То есть, если по ряду обстоятельств человек не может отправиться на фронт, но готов поехать и возглавить районную поликлинику в опасном районе на освобожденной территории, занимаясь тем, чем может, — нужно это использовать, считает Малькевич.
Полное интервью с медиаэкспертом читайте на сайте Украина.ру.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 15:31
У нас есть план "С". Военный эксперт о том, что будет, если ставка России на мобилизацию не сработаетУ России есть план "С" на случай, если после прибытия на Украину 300 тысяч человек по частичной мобилизации ей не удастся перейти в контрнаступление. Свои возможности она не переоценивает. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
 
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