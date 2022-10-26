"Забивать гвозди пишущей машинкой": Малькевич рассказал о проблемах с частичной мобилизацией
16:05 26.10.2022 (обновлено: 16:48 26.10.2022)
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВоенная подготовка мобилизованных перед отправкой в войска РФ
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич рассказал в интервью изданию Украина.ру, как и чем можно компенсировать невозможность мобилизоваться в ряды ВС РФ
Проблемы начались после объявления частичной мобилизации, рассказывает Малькевич. Повестки, к примеру, приходили людям, работающим на освобожденных территориях.
И там, условно говоря, приходил сигнал — нам наплевать, Иван Иваныч, что ты директор школы в Запорожской области, или замдиректора школы, или ключевой журналист на телеканале или в каком-то СМИ. А давай-ка ты через полстраны поедешь обратно к себе в Архангельск, явишься в военкомат, мы тебя призовем-мобилизуем, и отправим обратно в условный Херсон, только в качестве рядового мотострелка.
Человек уже находится на освобожденной территории, занимается полезной работой, например, в прямом и переносном смысле слова строит школу, рассказывает Малькевич.
Для чего его нужно вызывать назад, а потом снова отправлять в зону СВО, чтобы он сидел на блокпосту с автоматом в руках? Это нецелесообразно, это то, что называется «забивать гвозди пишущей машинкой».
Вот поэтому я стал бить в набат, говорить, что, ребята, у нас же есть самомобилизовавшиеся, они уже там. Скорректируйте нормы, нормативы, регламенты, потому что люди уже здесь находятся. Я также предлагаю рассмотреть вариант некой альтернативной гражданской службы для тех, кто должен быть мобилизован.
То есть, если по ряду обстоятельств человек не может отправиться на фронт, но готов поехать и возглавить районную поликлинику в опасном районе на освобожденной территории, занимаясь тем, чем может, — нужно это использовать, считает Малькевич.
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