https://ukraina.ru/20221026/1040159432.html
Смерть адвоката. Где права нет, правозащитники не живут
Смерть адвоката. Где права нет, правозащитники не живут - 26.10.2022 Украина.ру
Смерть адвоката. Где права нет, правозащитники не живут
Украина.ру, 26.10.2022
2022-10-26T15:00
2022-10-26T15:00
2022-10-26T15:01
украина
мнения
владимир скачко
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1a/1040159715_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_2f07be7de7178711086b93254c7fca88.jpg
Елена Льошенко. Завтра, 27 октября, ей исполнилось бы 40 лет. Но не исполнится. За пять дней до этого она умерла от сердечного приступа. Внезапного сердечного приступа, о котором уже попытались сказать, что он – следствие продолжительной болезни.И об этом – о ее болезни -- действительно знают только ее родные. Ну а посторонние наблюдатели могут только горько диагностировать: да ее "болезнь" можно назвать и "жизнь в Украине". В современной Украине, где Елена пыталась делать то, что уже в принципе невозможно, -- защищать права людей на основе законов и права. В стране, где право попрано, а, следовательно, закон превращен в пресловутое дышло – куда повернешь, туда и выйдет.Поворачивают же в основном в пользу власти и тех, кто при ней. Вместе они, нувориши кресел и капиталов, узурпировали власть, подавляли инакомыслие, репрессировали оппонентов и конкурентов, уничтожали физически и выдавливали из страны противников, а потом и всех недовольных, затыкали рот СМИ -- сначала свободным, а потом и всем своим, на кого падала хоть тень сомнения в рабской лояльности.Все остальное отметалось и отметается, как не существенное. Более того – как недемократичное, непатриотичное, неукраинское. Все устроено крайне просто: если ты не любишь эту власть, ты – не патриот Украины. Так диктатура может существовать вечно, потому что патриотизм можно долго провозглашать индульгенцией за любые грехи.А Елена с этим не мирилась. Она до конца пыталась отстаивать право и права. Людей. Даже когда в Украине началась спецвоенная операция России (СВО) и виток эрзац-патриотизма захлестнул все мыслимые и немыслимые пространства, задавил любые проблемы здравого смысла, затоптал любое сопротивление государственному фарисейству и политическому лицемерию узурпаторов украинской жизни.Вот только три отзыва о Елене, раскрывающее суть и ее самой, и происходящего, точнее – происходившего в ее такой короткой жизни:- редакция сайта "Правовой контроль": "Заслуженный юрист Украины, адвокат, телеведущая Елена Льошенко скончалась на 40-м году жизни вследствие продолжительной болезни. Об этом редакции "Правового контроля" сообщили близкие Льошенко.Елена Льошенко особенно известна своей правозащитной деятельностью. Так, она долгое время работала в секретариате правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Министерства юстиции, осуществляла представительство государства в делах против Украины в ЕСПЧ, занимала должность начальника информационно-аналитического отдела секретариата. Для правозащитного центра "Правовой контроля" Елена была не только другом, но и соратником, принимавшим участие во многих общих процессах и проектах.В последнее время она возглавляла адвокатское бюро "Льошенко и партнеры".- политик и правозащитник, журналист, узник совести Дмитрий Василец:"До последнего не хотелось верить, но ушла из жизни Елена Льошенко, мой хороший друг, светлый и добрый человек, с которым меня свела судьба в тюрьме режима Порошенко.Тогда, Елена, как профессиональный адвокат не смогла равнодушно наблюдать как меня режимники Порошенко за журналистскую и правозащитную деятельность держат в тюрьме и вошла в уголовный процесс, несмотря на то, что мне суд первой инстанции тогда уже дал 9 лет тюрьмы за "информационный терроризм".Благодаря адвокату Елене Льошенко и ее друзьям, на апелляции приговор в 9 лет тюрьмы удалось отменить, дело с грохотом публично развалилось, а меня выпустили на свободу. Причём, это стало прецедентом для остальных политзаключенных, ведь по особо тяжкой статье 258-3 (создание террористической организации) вообще не имели тогда права судьи выпускать на свободу.Но Елене Льошенко, как профессионалу адвокатского дела, удалось так "развалить" прокуроров СБУ, что у режима не оставалось возможности держать меня в тюрьме.Несмотря на то, что Лена была очень высокооплачиваемым адвокатом, она не взяла с меня ни копейки, хотя работы она проделала просто горы, это все я видел своими глазами.Теперь ее не стало, ее сердце не выдержало происходящего в нашей стране. Уверен, она сейчас в лучшем мире. Выражаю ее семье и близким самые искренние соболезнования, она навсегда останется в наших сердцах лучиком света и доброты".- Светлана Пикта, православная активистка:"Помните, сразу после 24 февраля было какое-то огромное количество ранее адекватных украинских граждан, которые якобы стали заукраинцами?Я говорила, что это не просто так, параллельно офигевая от количества брошенных в застенки СБУ...Вот что пишет Марина Головах, киевлянка, активистка Бессмертного полка о внезапном "инфаркте" 39-ти летней знаменитой правозащитницы Елены Льошенко, которая вытащила из СБУ много наших политзэков:"Вчера 24 октября 2022 по официальной версии случился инфаркт у 39-летнего киевского адвоката Елены Льошенко.Елена помогала Александру Семченко, Дмитрию Васильцу, Анатолию Шарию, занималась международными судами и считала, что так будет вечно.После 24 февраля она тщательно косила под кастрюлю, ежедневно размещала "заукраинские" публикации в фейсбук.(запрещен на территории РФ).Но не помогло.Откуда я знаю, что не была, а косила? Потому что одной моей знакомой, попавшей в передрягу с нациками, это советовала.Я, конечно, не верю ни в какой инфаркт, как не верю в случайную гибель правозащитницы Ирины Бережной, в самострел Валентины Семенюк.Надеюсь, увидеть однажды расследование по этому делу".- сайт "Украина.ру", с которым Елена тоже сотрудничала: "Без шума, саморекламы и совершенно бескорыстно, все эти годы она помогала украинским политзаключенным, и многие из них сегодня обязаны своей свободой её опасной самоотверженной работе.Несмотря на все усилия власти и прессы по расчеловечиванию Украины и превращению ее населения в закомплексованных агрессивных невежд, в стране всегда оставались такие, как она, граждане настоящей завтрашней Украины, люди со светлым умом и огромным сердцем, живущие несмотря ни на что и наперекор всему. Когда-нибудь мы обязательно сможем назвать их имена.Говорят, ее сердце не выдержало нашей сегодняшней трагедии. Если Украина захочет когда-нибудь вспомнить своих настоящих героев -- пусть среди них обязательно будет имя Лены Льошенко".…Родилась Елена в Фергане в Узбекистане, но профессиональное становление свершилось уже в Украине. В 2005 году она окончила Институт международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко и получила диплом магистра по специальности "международное право". Работала в секретариате правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Министерства юстиции, осуществляла представительство государства в делах против Украины в ЕСПЧ, занимала должность начальника информационно-аналитического отдела секретариата.С 2010 года -- старший преподаватель дисциплины "Практика ЕСПЧ" в Национальной академии прокуратуры. А также -- адвокат и управляющий АБ "Льошенко и партнеры".Ей многое удавалось. А еще она была удивительно красива. И умна. И всесторонне образована. И иронична. К себе и к окружающим. И независима. И потому успешна. В нее влюблялись, даже когда подленько, из-за угла или из кустов ненавидели или был заказ на ненависть. А все это вместе, казалось бы, вообще создавало вокруг защитный купол такой непробиваемой силы, что многие пробовали проверить его крепость. Кто из зависти, кто из злорадства, кто из простого любопытства. А то и противного желания лишить человека независимости – этого товара, ценность которого в современной Украине выше любого золота и драгкамней. По-своему она смотрела и на СВО, не желая подстраиваться под мейнстрим и антимейнстрим.В Европе в древности таких женщин сжигали на кострах как колдуний, и потому там и остались одни.., не буду их даже называть. Сейчас это процесс -- и уже почти с кострами на площадях – начался и в Украине, потому что "Украина – цэ ж Европа". И трудно сказать, надо ли этому радоваться. Но Лена Льошенко в Украине была. И память останется…"Украина.ру" выражает свое соболезнование родным и близким Елены. Всем нам ее будет не хватать.
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Владимир Скачко
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Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
украина, мнения, владимир скачко
Елена Льошенко. Завтра, 27 октября, ей исполнилось бы 40 лет. Но не исполнится. За пять дней до этого она умерла от сердечного приступа. Внезапного сердечного приступа, о котором уже попытались сказать, что он – следствие продолжительной болезни.
И об этом – о ее болезни -- действительно знают только ее родные. Ну а посторонние наблюдатели могут только горько диагностировать: да ее "болезнь" можно назвать и "жизнь в Украине". В современной Украине, где Елена пыталась делать то, что уже в принципе невозможно, -- защищать права людей на основе законов и права. В стране, где право попрано, а, следовательно, закон превращен в пресловутое дышло – куда повернешь, туда и выйдет.
Поворачивают же в основном в пользу власти и тех, кто при ней. Вместе они, нувориши кресел и капиталов, узурпировали власть, подавляли инакомыслие, репрессировали оппонентов и конкурентов, уничтожали физически и выдавливали из страны противников, а потом и всех недовольных, затыкали рот СМИ -- сначала свободным, а потом и всем своим, на кого падала хоть тень сомнения в рабской лояльности.
Все остальное отметалось и отметается, как не существенное. Более того – как недемократичное, непатриотичное, неукраинское. Все устроено крайне просто: если ты не любишь эту власть, ты – не патриот Украины. Так диктатура может существовать вечно, потому что патриотизм можно долго провозглашать индульгенцией за любые грехи.
А Елена с этим не мирилась. Она до конца пыталась отстаивать право и права. Людей. Даже когда в Украине началась спецвоенная операция России (СВО) и виток эрзац-патриотизма захлестнул все мыслимые и немыслимые пространства, задавил любые проблемы здравого смысла, затоптал любое сопротивление государственному фарисейству и политическому лицемерию узурпаторов украинской жизни.
Вот только три отзыва о Елене, раскрывающее суть и ее самой, и происходящего, точнее – происходившего в ее такой короткой жизни:
- редакция сайта "Правовой контроль": "Заслуженный юрист Украины, адвокат, телеведущая Елена Льошенко скончалась на 40-м году жизни вследствие продолжительной болезни. Об этом редакции "Правового контроля" сообщили близкие Льошенко.
Елена Льошенко особенно известна своей правозащитной деятельностью. Так, она долгое время работала в секретариате правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Министерства юстиции, осуществляла представительство государства в делах против Украины в ЕСПЧ, занимала должность начальника информационно-аналитического отдела секретариата. Для правозащитного центра "Правовой контроля" Елена была не только другом, но и соратником, принимавшим участие во многих общих процессах и проектах.
В последнее время она возглавляла адвокатское бюро "Льошенко и партнеры".
- политик и правозащитник, журналист, узник совести Дмитрий Василец:"До последнего не хотелось верить, но ушла из жизни Елена Льошенко, мой хороший друг, светлый и добрый человек, с которым меня свела судьба в тюрьме режима Порошенко.
Тогда, Елена, как профессиональный адвокат не смогла равнодушно наблюдать как меня режимники Порошенко за журналистскую и правозащитную деятельность держат в тюрьме и вошла в уголовный процесс, несмотря на то, что мне суд первой инстанции тогда уже дал 9 лет тюрьмы за "информационный терроризм".
Благодаря адвокату Елене Льошенко и ее друзьям, на апелляции приговор в 9 лет тюрьмы удалось отменить, дело с грохотом публично развалилось, а меня выпустили на свободу. Причём, это стало прецедентом для остальных политзаключенных, ведь по особо тяжкой статье 258-3 (создание террористической организации) вообще не имели тогда права судьи выпускать на свободу.
Но Елене Льошенко, как профессионалу адвокатского дела, удалось так "развалить" прокуроров СБУ, что у режима не оставалось возможности держать меня в тюрьме.
Несмотря на то, что Лена была очень высокооплачиваемым адвокатом, она не взяла с меня ни копейки, хотя работы она проделала просто горы, это все я видел своими глазами.
Теперь ее не стало, ее сердце не выдержало происходящего в нашей стране. Уверен, она сейчас в лучшем мире. Выражаю ее семье и близким самые искренние соболезнования, она навсегда останется в наших сердцах лучиком света и доброты".
- Светлана Пикта, православная активистка:"Помните, сразу после 24 февраля было какое-то огромное количество ранее адекватных украинских граждан, которые якобы стали заукраинцами?
Я говорила, что это не просто так, параллельно офигевая от количества брошенных в застенки СБУ...
Вот что пишет Марина Головах, киевлянка, активистка Бессмертного полка о внезапном "инфаркте" 39-ти летней знаменитой правозащитницы Елены Льошенко, которая вытащила из СБУ много наших политзэков:
"Вчера 24 октября 2022 по официальной версии случился инфаркт у 39-летнего киевского адвоката Елены Льошенко.
Елена помогала Александру Семченко, Дмитрию Васильцу, Анатолию Шарию, занималась международными судами и считала, что так будет вечно.
После 24 февраля она тщательно косила под кастрюлю, ежедневно размещала "заукраинские" публикации в фейсбук.(запрещен на территории РФ).
Откуда я знаю, что не была, а косила? Потому что одной моей знакомой, попавшей в передрягу с нациками, это советовала.
Я, конечно, не верю ни в какой инфаркт, как не верю в случайную гибель правозащитницы Ирины Бережной, в самострел Валентины Семенюк.
Надеюсь, увидеть однажды расследование по этому делу".
- сайт "Украина.ру", с которым Елена тоже сотрудничала: "Без шума, саморекламы и совершенно бескорыстно, все эти годы она помогала украинским политзаключенным, и многие из них сегодня обязаны своей свободой её опасной самоотверженной работе.
Несмотря на все усилия власти и прессы по расчеловечиванию Украины и превращению ее населения в закомплексованных агрессивных невежд, в стране всегда оставались такие, как она, граждане настоящей завтрашней Украины, люди со светлым умом и огромным сердцем, живущие несмотря ни на что и наперекор всему. Когда-нибудь мы обязательно сможем назвать их имена.
Говорят, ее сердце не выдержало нашей сегодняшней трагедии. Если Украина захочет когда-нибудь вспомнить своих настоящих героев -- пусть среди них обязательно будет имя Лены Льошенко".
…Родилась Елена в Фергане в Узбекистане, но профессиональное становление свершилось уже в Украине. В 2005 году она окончила Институт международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко и получила диплом магистра по специальности "международное право". Работала в секретариате правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Министерства юстиции, осуществляла представительство государства в делах против Украины в ЕСПЧ, занимала должность начальника информационно-аналитического отдела секретариата.
С 2010 года -- старший преподаватель дисциплины "Практика ЕСПЧ" в Национальной академии прокуратуры. А также -- адвокат и управляющий АБ "Льошенко и партнеры".
Ей многое удавалось. А еще она была удивительно красива. И умна. И всесторонне образована. И иронична. К себе и к окружающим. И независима. И потому успешна. В нее влюблялись, даже когда подленько, из-за угла или из кустов ненавидели или был заказ на ненависть. А все это вместе, казалось бы, вообще создавало вокруг защитный купол такой непробиваемой силы, что многие пробовали проверить его крепость. Кто из зависти, кто из злорадства, кто из простого любопытства. А то и противного желания лишить человека независимости – этого товара, ценность которого в современной Украине выше любого золота и драгкамней. По-своему она смотрела и на СВО, не желая подстраиваться под мейнстрим и антимейнстрим.
В Европе в древности таких женщин сжигали на кострах как колдуний, и потому там и остались одни.., не буду их даже называть. Сейчас это процесс -- и уже почти с кострами на площадях – начался и в Украине, потому что "Украина – цэ ж Европа". И трудно сказать, надо ли этому радоваться. Но Лена Льошенко в Украине была. И память останется…
"Украина.ру" выражает свое соболезнование родным и близким Елены. Всем нам ее будет не хватать.