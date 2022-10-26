https://ukraina.ru/20221026/1040159432.html

Смерть адвоката. Где права нет, правозащитники не живут

Смерть адвоката. Где права нет, правозащитники не живут - 26.10.2022 Украина.ру

Смерть адвоката. Где права нет, правозащитники не живут

Украина.ру, 26.10.2022

2022-10-26T15:00

2022-10-26T15:00

2022-10-26T15:01

украина

мнения

владимир скачко

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Елена Льошенко. Завтра, 27 октября, ей исполнилось бы 40 лет. Но не исполнится. За пять дней до этого она умерла от сердечного приступа. Внезапного сердечного приступа, о котором уже попытались сказать, что он – следствие продолжительной болезни.И об этом – о ее болезни -- действительно знают только ее родные. Ну а посторонние наблюдатели могут только горько диагностировать: да ее "болезнь" можно назвать и "жизнь в Украине". В современной Украине, где Елена пыталась делать то, что уже в принципе невозможно, -- защищать права людей на основе законов и права. В стране, где право попрано, а, следовательно, закон превращен в пресловутое дышло – куда повернешь, туда и выйдет.Поворачивают же в основном в пользу власти и тех, кто при ней. Вместе они, нувориши кресел и капиталов, узурпировали власть, подавляли инакомыслие, репрессировали оппонентов и конкурентов, уничтожали физически и выдавливали из страны противников, а потом и всех недовольных, затыкали рот СМИ -- сначала свободным, а потом и всем своим, на кого падала хоть тень сомнения в рабской лояльности.Все остальное отметалось и отметается, как не существенное. Более того – как недемократичное, непатриотичное, неукраинское. Все устроено крайне просто: если ты не любишь эту власть, ты – не патриот Украины. Так диктатура может существовать вечно, потому что патриотизм можно долго провозглашать индульгенцией за любые грехи.А Елена с этим не мирилась. Она до конца пыталась отстаивать право и права. Людей. Даже когда в Украине началась спецвоенная операция России (СВО) и виток эрзац-патриотизма захлестнул все мыслимые и немыслимые пространства, задавил любые проблемы здравого смысла, затоптал любое сопротивление государственному фарисейству и политическому лицемерию узурпаторов украинской жизни.Вот только три отзыва о Елене, раскрывающее суть и ее самой, и происходящего, точнее – происходившего в ее такой короткой жизни:- редакция сайта "Правовой контроль": "Заслуженный юрист Украины, адвокат, телеведущая Елена Льошенко скончалась на 40-м году жизни вследствие продолжительной болезни. Об этом редакции "Правового контроля" сообщили близкие Льошенко.Елена Льошенко особенно известна своей правозащитной деятельностью. Так, она долгое время работала в секретариате правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Министерства юстиции, осуществляла представительство государства в делах против Украины в ЕСПЧ, занимала должность начальника информационно-аналитического отдела секретариата. Для правозащитного центра "Правовой контроля" Елена была не только другом, но и соратником, принимавшим участие во многих общих процессах и проектах.В последнее время она возглавляла адвокатское бюро "Льошенко и партнеры".- политик и правозащитник, журналист, узник совести Дмитрий Василец:"До последнего не хотелось верить, но ушла из жизни Елена Льошенко, мой хороший друг, светлый и добрый человек, с которым меня свела судьба в тюрьме режима Порошенко.Тогда, Елена, как профессиональный адвокат не смогла равнодушно наблюдать как меня режимники Порошенко за журналистскую и правозащитную деятельность держат в тюрьме и вошла в уголовный процесс, несмотря на то, что мне суд первой инстанции тогда уже дал 9 лет тюрьмы за "информационный терроризм".Благодаря адвокату Елене Льошенко и ее друзьям, на апелляции приговор в 9 лет тюрьмы удалось отменить, дело с грохотом публично развалилось, а меня выпустили на свободу. Причём, это стало прецедентом для остальных политзаключенных, ведь по особо тяжкой статье 258-3 (создание террористической организации) вообще не имели тогда права судьи выпускать на свободу.Но Елене Льошенко, как профессионалу адвокатского дела, удалось так "развалить" прокуроров СБУ, что у режима не оставалось возможности держать меня в тюрьме.Несмотря на то, что Лена была очень высокооплачиваемым адвокатом, она не взяла с меня ни копейки, хотя работы она проделала просто горы, это все я видел своими глазами.Теперь ее не стало, ее сердце не выдержало происходящего в нашей стране. Уверен, она сейчас в лучшем мире. Выражаю ее семье и близким самые искренние соболезнования, она навсегда останется в наших сердцах лучиком света и доброты".- Светлана Пикта, православная активистка:"Помните, сразу после 24 февраля было какое-то огромное количество ранее адекватных украинских граждан, которые якобы стали заукраинцами?Я говорила, что это не просто так, параллельно офигевая от количества брошенных в застенки СБУ...Вот что пишет Марина Головах, киевлянка, активистка Бессмертного полка о внезапном "инфаркте" 39-ти летней знаменитой правозащитницы Елены Льошенко, которая вытащила из СБУ много наших политзэков:"Вчера 24 октября 2022 по официальной версии случился инфаркт у 39-летнего киевского адвоката Елены Льошенко.Елена помогала Александру Семченко, Дмитрию Васильцу, Анатолию Шарию, занималась международными судами и считала, что так будет вечно.После 24 февраля она тщательно косила под кастрюлю, ежедневно размещала "заукраинские" публикации в фейсбук.(запрещен на территории РФ).Но не помогло.Откуда я знаю, что не была, а косила? Потому что одной моей знакомой, попавшей в передрягу с нациками, это советовала.Я, конечно, не верю ни в какой инфаркт, как не верю в случайную гибель правозащитницы Ирины Бережной, в самострел Валентины Семенюк.Надеюсь, увидеть однажды расследование по этому делу".- сайт "Украина.ру", с которым Елена тоже сотрудничала: "Без шума, саморекламы и совершенно бескорыстно, все эти годы она помогала украинским политзаключенным, и многие из них сегодня обязаны своей свободой её опасной самоотверженной работе.Несмотря на все усилия власти и прессы по расчеловечиванию Украины и превращению ее населения в закомплексованных агрессивных невежд, в стране всегда оставались такие, как она, граждане настоящей завтрашней Украины, люди со светлым умом и огромным сердцем, живущие несмотря ни на что и наперекор всему. Когда-нибудь мы обязательно сможем назвать их имена.Говорят, ее сердце не выдержало нашей сегодняшней трагедии. Если Украина захочет когда-нибудь вспомнить своих настоящих героев -- пусть среди них обязательно будет имя Лены Льошенко".…Родилась Елена в Фергане в Узбекистане, но профессиональное становление свершилось уже в Украине. В 2005 году она окончила Институт международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко и получила диплом магистра по специальности "международное право". Работала в секретариате правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Министерства юстиции, осуществляла представительство государства в делах против Украины в ЕСПЧ, занимала должность начальника информационно-аналитического отдела секретариата.С 2010 года -- старший преподаватель дисциплины "Практика ЕСПЧ" в Национальной академии прокуратуры. А также -- адвокат и управляющий АБ "Льошенко и партнеры".Ей многое удавалось. А еще она была удивительно красива. И умна. И всесторонне образована. И иронична. К себе и к окружающим. И независима. И потому успешна. В нее влюблялись, даже когда подленько, из-за угла или из кустов ненавидели или был заказ на ненависть. А все это вместе, казалось бы, вообще создавало вокруг защитный купол такой непробиваемой силы, что многие пробовали проверить его крепость. Кто из зависти, кто из злорадства, кто из простого любопытства. А то и противного желания лишить человека независимости – этого товара, ценность которого в современной Украине выше любого золота и драгкамней. По-своему она смотрела и на СВО, не желая подстраиваться под мейнстрим и антимейнстрим.В Европе в древности таких женщин сжигали на кострах как колдуний, и потому там и остались одни.., не буду их даже называть. Сейчас это процесс -- и уже почти с кострами на площадях – начался и в Украине, потому что "Украина – цэ ж Европа". И трудно сказать, надо ли этому радоваться. Но Лена Льошенко в Украине была. И память останется…"Украина.ру" выражает свое соболезнование родным и близким Елены. Всем нам ее будет не хватать.

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

украина, мнения, владимир скачко