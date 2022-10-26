https://ukraina.ru/20221026/1040152722.html

Россия сорвала план Украины по "грязной бомбе". Но провокация на этом не закончена

Россия сорвала план Украины по "грязной бомбе". Но провокация на этом не закончена - 26.10.2022 Украина.ру

Россия сорвала план Украины по "грязной бомбе". Но провокация на этом не закончена

Украина.ру, 26.10.2022

2022-10-26T14:03

2022-10-26T14:03

2022-10-26T14:03

эксклюзив

россия

украина

совбез оон

грязная бомба

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Во вторник, 25 октября, по запросу российской делегации состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором рассматривался вопрос о возможности применения Украиной "грязной бомбы" - маломощного ядерного боеприпаса, содержащего радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества.По информации, полученной Москвой от нескольких источников, Киев готовит провокацию с целью обвинить РФ в использовании тактического ядерного оружия. Как подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, это серьёзное и обоснованное подозрение, перепроверенное по нескольким каналам. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских войск Игорь Кириллов сообщил, что работы по созданию украинской "грязной бомбы", которые ведут Институт ядерных исследований в Киеве и Восточный горно-обогатительный комбинат в городе Жёлтые Воды, находятся на завершающей стадии. Киев планирует подорвать маломощный ядерный боеприпас - контейнер с зарядом и изотопами, например, оксида урана, взрывная волна может разнести радиоактивные частицы на площадь до нескольких тысяч квадратных метров, наличие радиоизотопов в воздухе должны зафиксировать европейские средства мониторинга, инцидент будет замаскирован под нештатное срабатывание российского боеприпаса с высокообогащённым ураном. За счёт такой провокации Украина рассчитывает выставить Россию как ядерного террориста.Заседание проходило в закрытом режиме, поэтому о его итогах дипломаты рассказали журналистам по окончанию."Мы полагаем, что это очень серьёзная опасность, серьёзная угроза. У Украины есть возможность и у Украины есть все причины для её применения ("грязной бомбы" - ред.)", - заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.А делает это киевский режим, как он пояснил, стремясь вовлечь НАТО в прямое столкновение с Россией. Несмотря на опасность такого развития событий, вооружённый конфликт Москвы и Запада выгоден Украине, добавил дипломат.Даже наиболее антироссийски настроенные государства Североатлантического альянса неоднократно публично заявляли, что будут поддерживать Киев до такой степени, чтобы это не привело к прямому военному столкновению с РФ. Западные политики и офицеры прекрасно осознают потенциал российской армии, а по ряду типов вооружений у Запада до сих пор нет ни аналогов, ни средств сдерживания.Обнародовав информацию о планах по ядерной провокации, Россия помешала намерениям украинских властей, сказал Полянский."Если бы вы читали украинские Telegram-каналы, вы бы увидели, что сейчас поднялась большая суета в украинских правящих кругах из-за кампании, которую мы начали запускать, и есть много признаков того, что они пытаются своего рода свернуть эту программу", - продолжил он.В ближайшие дни в Киев и Жёлтые Воды прибудет группа специалистов МАГАТЭ для проведения инспекции, но окончательные результаты будут готовы нескоро, поскольку анализ взятых проб требует много времени, месяца 2, как пояснил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, а предварительные итоги обнародуют спустя чуть более недели после визита экспертов. Госатомрегулирования Украины направило Агентству приглашение провести верификацию на Восточном горно-обогатительном комбинате в Днепропетровской области и в Институте ядерных исследований Национальной академии наук в Киеве, которые указаны в заявлении Министерства обороны РФ. Однако, по словам Полянского, у Киева будет достаточно времени, чтобы свернуть программу разработки "грязной бомбы" до приезда инспекторов МАГАТЭ, либо возобновить деятельность после отъезда делегации, нельзя быть на 100% уверенным, что Украина не поступит именно так."Они (инспекторы МАГАТЭ – ред.) могут приехать, но "грязная бомба" - не очень сложное устройство", - подчеркнул российский дипломат.Как отметил в тот же день на пресс-конференции в Москве первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, чтобы создать "грязную бомбу", особых талантов и профессиональных знаний не нужно - это можно сделать и в кустарных условиях при наличии соответствующих компонентов.Украина располагает и научным, и научно-техническим потенциалом для изготовления такого изделия, подтверждает советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. В качестве производственной базы могут выступить 3 действующие атомных электростанции - Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровненская - с 9 бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива, в которых содержатся до 1 500 тонн обогащенного до 1,5 % оксида урана. Кроме того, на выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС хранятся 22 отработавшие тепловыделяющие сборки, содержащие уран-238, а также основной компонент ядерного заряда - уран-235 и плутоний-239.А те компоненты, которых не хватает, – помогут достать. На заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН (Комитет по разоружению и международной безопасности) 25 октября заместитель директора Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов сообщил, что, согласно поступающим сведениям, некоторые западные страны ведут переговоры с Украиной о поставке компонентов для "грязной бомбы", поэтому исключать их содействия в этом процессе нельзя. Дипломат пояснил, что цель проекта очевидна - обвинить Россию в применении оружия массового поражения: власти Украины и их западные кураторы рассчитывают, что это выльется в мощную антироссийскую кампанию, подорвёт доверие к Москве и её партнёрам, приведёт к изоляции страны на международной арене.Заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джеймс Кариуки посетовал в беседе с журналистами по итогам закрытой встречи Совета Безопасности, что британская сторона не услышала каких-либо новых доказательств, и призвал Россию прекратить "вести ядерную риторику"."Мы поделились ей (информацией – ред.) с нашими коллегами, у которых есть необходимый допуск. Я бы сказал, что тем, кто хотел понять всю реальность угрозы, были предоставлены все возможности", - заявил Полянский, отметив, что стороны, которые предпочитают придерживаться мнения, что эти сведения – "российская пропаганда", продолжат на этом настаивать в любом случае.Министерство обороны РФ, как сообщил Кириллов, располагает сведениями о контактах Офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия.23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу инициировал телефонные переговоры с коллегами из США, Великобритании, Франции и Турции, чтобы выразить озабоченность в связи с возможным применением Киевом "грязной бомбы". Однако уже спустя несколько часов госсекретарь США Энтони Блинкен, глава Форин Офиса Джеймс Клеверли и глава МИД Франции Катрин Колонна выпустили совместное заявление, в котором отвергли "откровенно ложные утверждения" России о том, что Украина готовит такую провокацию на своей собственной территории. То есть не проведя никаких проверок и даже не попытавшись.Тем не менее, публичные заявления стран Запада не означают легкомысленного отношения к информации с российской стороны, заявил Лавров. Судя по всему, они всё же осознают весь масштаб бедствия и способность Киева пойти на этот шаг."В отличие от классического ядерного оружия "грязная бомба" ни разу в мире никем не применялась. Это, я считаю, хороший повод задуматься насчёт той опасности, которой потенциально грозила бы первая попытка её применения", - сказал Чижов, выразив надежду, что до этого дело не дойдёт.Следующее заседание Совета Безопасности ООН состоится 27 октября вновь по инициативе России и будет посвящено ситуации с биолабораториями на территории Украины. Российская делегация распространила проект соответствующей резолюции, согласно которому Совет Безопасности ООН "постановляет сформировать комиссию в составе всех членов Совета Безопасности, чтобы расследовать представленные в жалобе РФ претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории". Комиссия должна будет представить к 30 ноября 2022 года доклад Совету Безопасности с рекомендациями и информировать о результатах расследования государства-участники Конвенции на IX Обзорной конференции, которая пройдёт в Женеве 28 ноября -16 декабря.

https://ukraina.ru/20221026/1040121360.html

https://ukraina.ru/20221026/1040121623.html

https://ukraina.ru/20220420/1033816404.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, совбез оон, грязная бомба