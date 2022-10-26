https://ukraina.ru/20221026/1040149924.html

Дефицит госбюджета Украины в 2023 году может достичь $38 млрд

Дефицит госбюджета Украины в 2023 году может достичь $38 млрд - 26.10.2022 Украина.ру

Дефицит госбюджета Украины в 2023 году может достичь $38 млрд

Дефицит госбюджета Украины может достичь 38 млрд долларов в 2023 году. Об этом в интервью немецкому телеканалу Tagesthemen заявил министр финансов Украины Сергей Марченко

2022-10-26T12:05

2022-10-26T12:05

2022-10-26T12:05

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Киев нуждается в дополнительном внешнем финансировании, деньги пойдут на сокращение дефицита, сказал он.Депутаты Верховной Рады Украины семь раз вносили изменения в государственный бюджет 2022 года с февраля по сентябрь. Предельный дефицит на 2022 год установили на уровне 27,2 млрд долларов, предельный госдолг - 90,4 млрд.

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новости, бюджет, украина, госдолг, дефицит