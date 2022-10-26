Дефицит госбюджета Украины в 2023 году может достичь $38 млрд - 26.10.2022 Украина.ру
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Дефицит госбюджета Украины в 2023 году может достичь $38 млрд
Дефицит госбюджета Украины в 2023 году может достичь $38 млрд - 26.10.2022 Украина.ру
Дефицит госбюджета Украины в 2023 году может достичь $38 млрд
Дефицит госбюджета Украины может достичь 38 млрд долларов в 2023 году. Об этом в интервью немецкому телеканалу Tagesthemen заявил министр финансов Украины Сергей Марченко
2022-10-26T12:05
2022-10-26T12:05
новости
бюджет
украина
госдолг
дефицит
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Киев нуждается в дополнительном внешнем финансировании, деньги пойдут на сокращение дефицита, сказал он.Депутаты Верховной Рады Украины семь раз вносили изменения в государственный бюджет 2022 года с февраля по сентябрь. Предельный дефицит на 2022 год установили на уровне 27,2 млрд долларов, предельный госдолг - 90,4 млрд.
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новости, бюджет, украина, госдолг, дефицит
Новости, бюджет, Украина, госдолг, дефицит

Дефицит госбюджета Украины в 2023 году может достичь $38 млрд

12:05 26.10.2022
 
© kmu.gov.uaверховная рада заседание бюджет
верховная рада заседание бюджет
© kmu.gov.ua
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Дефицит госбюджета Украины может достичь 38 млрд долларов в 2023 году. Об этом в интервью немецкому телеканалу Tagesthemen заявил министр финансов Украины Сергей Марченко
Киев нуждается в дополнительном внешнем финансировании, деньги пойдут на сокращение дефицита, сказал он.
"Я постоянно веду переговоры с коллегами из разных стран-партнеров, министрами финансов относительно предоставления Украине внешнего финансирования для обеспечения первоочередных расходов государственного бюджета", - сказал Марченко.
Депутаты Верховной Рады Украины семь раз вносили изменения в государственный бюджет 2022 года с февраля по сентябрь. Предельный дефицит на 2022 год установили на уровне 27,2 млрд долларов, предельный госдолг - 90,4 млрд.
- РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 09:41
Воинственный иждивенец. Бюджет Украины ориентирован на войну, расходы будут покрывать с помощью кредитов
 
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