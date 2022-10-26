https://ukraina.ru/20221026/1040149924.html
Дефицит госбюджета Украины в 2023 году может достичь $38 млрд
Дефицит госбюджета Украины в 2023 году может достичь $38 млрд - 26.10.2022 Украина.ру
Дефицит госбюджета Украины в 2023 году может достичь $38 млрд
Дефицит госбюджета Украины может достичь 38 млрд долларов в 2023 году. Об этом в интервью немецкому телеканалу Tagesthemen заявил министр финансов Украины Сергей Марченко
2022-10-26T12:05
2022-10-26T12:05
2022-10-26T12:05
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бюджет
украина
госдолг
дефицит
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Киев нуждается в дополнительном внешнем финансировании, деньги пойдут на сокращение дефицита, сказал он.Депутаты Верховной Рады Украины семь раз вносили изменения в государственный бюджет 2022 года с февраля по сентябрь. Предельный дефицит на 2022 год установили на уровне 27,2 млрд долларов, предельный госдолг - 90,4 млрд.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бюджет, украина, госдолг, дефицит
Новости, бюджет, Украина, госдолг, дефицит
Дефицит госбюджета Украины в 2023 году может достичь $38 млрд
Дефицит госбюджета Украины может достичь 38 млрд долларов в 2023 году. Об этом в интервью немецкому телеканалу Tagesthemen заявил министр финансов Украины Сергей Марченко
Киев нуждается в дополнительном внешнем финансировании, деньги пойдут на сокращение дефицита, сказал он.
"Я постоянно веду переговоры с коллегами из разных стран-партнеров, министрами финансов относительно предоставления Украине внешнего финансирования для обеспечения первоочередных расходов государственного бюджета", - сказал Марченко.
Депутаты Верховной Рады Украины семь раз вносили изменения в государственный бюджет 2022 года с февраля по сентябрь. Предельный дефицит на 2022 год установили на уровне 27,2 млрд долларов, предельный госдолг - 90,4 млрд.