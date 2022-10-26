"Те, кто хотят демократии": украинская делегация прибыла в Тайвань назло Китаю - 26.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221026/1040146744.html
"Те, кто хотят демократии": украинская делегация прибыла в Тайвань назло Китаю
"Те, кто хотят демократии": украинская делегация прибыла в Тайвань назло Китаю - 26.10.2022 Украина.ру
"Те, кто хотят демократии": украинская делегация прибыла в Тайвань назло Китаю
Украинская парламентская делегация прибыла с официальным визитом в Тайбэй, на Тайвань. Об этом сообщила 25 октября депутат Верховной Рады, глава партии "Голос" Кира Рудик в своих соцсетях
2022-10-26T10:05
2022-10-26T10:08
новости
тайвань
украина
делегация
верховная рада
китай
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1a/1040146510_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_d83a1a59de8f7ee68c6f2be2be515be4.jpg.webp
Представители украинского парламента прибыли на полуостров сразу же после переизбрания Си Цзиньпина генеральным секретарем Компартии КНР.По ее словам, Тайвань оказывает Украине большую поддержку, помогая гуманитарной помощью и поддерживаю антироссийские санкции.В свою очередь пятый президент Украины Петр Порошенко, напротив, вызвал шквал недовольства, поздравив накануне Си Цзиньпина с переизбранием. Порошенко вспомнил их встречи в то время, как был президентом и называл председателя КПК "Его Превосходительство".Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру выразил мнение, что у конфликтов вокруг Украины и Тайваня один корень – США считают эти территории "своими", "По имперскому праву, Pax Americana. А Москва и Пекин говорят: "Нет, это наше!". Отсюда и напряжение вокруг Тайваня, отсюда спецоперация и весь кризис, который вокруг Украины".
https://ukraina.ru/20221024/1040082119.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1a/1040146510_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_469a7b53b6dca2770723ef7f08d1d83a.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, тайвань, украина, делегация, верховная рада, китай, си цзиньпин
Новости, Тайвань, Украина, делегация, Верховная Рада, Китай, Си Цзиньпин

"Те, кто хотят демократии": украинская делегация прибыла в Тайвань назло Китаю

10:05 26.10.2022 (обновлено: 10:08 26.10.2022)
 
Читать в
Украинская парламентская делегация прибыла с официальным визитом в Тайбэй, на Тайвань. Об этом сообщила 25 октября депутат Верховной Рады, глава партии "Голос" Кира Рудик в своих соцсетях
Представители украинского парламента прибыли на полуостров сразу же после переизбрания Си Цзиньпина генеральным секретарем Компартии КНР.

"Сегодня Украина и украинцы показывают миру, как нужно бороться за свою свободу и ценности. Но нам нужна поддержка и максимальное взаимодействие со всеми демократическими странами и теми, кто хочет быть демократиями", - написала Рудик.

По ее словам, Тайвань оказывает Украине большую поддержку, помогая гуманитарной помощью и поддерживаю антироссийские санкции.
В свою очередь пятый президент Украины Петр Порошенко, напротив, вызвал шквал недовольства, поздравив накануне Си Цзиньпина с переизбранием. Порошенко вспомнил их встречи в то время, как был президентом и называл председателя КПК "Его Превосходительство".
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру выразил мнение, что у конфликтов вокруг Украины и Тайваня один корень – США считают эти территории "своими", "По имперскому праву, Pax Americana. А Москва и Пекин говорят: "Нет, это наше!". Отсюда и напряжение вокруг Тайваня, отсюда спецоперация и весь кризис, который вокруг Украины".
Будет ли атака на Тайвань и что ждёт Китай и Россию? Маслов об итогах XX съезда КПК
24 октября, 15:07
Будет ли атака на Тайвань и что ждёт Китай и Россию? Маслов об итогах XX съезда КПК. ВидеоВостоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в эфире Украина.ру рассказал об итогах XX съезда КПК в Пекине и о его последствиях, а также реакции Запада и о влиянии кадровых изменений в составе Политбюро на российскую экономику:
 
НовостиТайваньУкраинаделегацияВерховная РадаКитайСи Цзиньпин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:30"Виражи демократии": Захарова охарактеризовала решение конгрессменов отозвать письмо Байдену по Украине
10:08Володин заявил о потере Украиной государственности
10:05"Те, кто хотят демократии": украинская делегация прибыла в Тайвань назло Китаю
09:49Кадыров назвал джихадом спецоперацию на Украине
09:49Украинскую "бомбу-грязнулю" пока тормознули. Совбез ООН поставлен в известность
09:23Макрон оскорбляет Шольца: Politico рассказала об испорченных отношениях Франции и Германии
09:00Основатель проекта Open Ukraine: "В России украинцам надо сказать – вы наши, мы за вас"
09:00Издевательства над пленными, обстрелы, отказ Запада от помощи. Главное на Украине на утро 26 октября
08:57СМИ: В Киеве обеспокоены письмом группы конгрессменов-демократов Байдену
08:19В Польше предположили, когда Франция и Германия перестанут помогать Киеву
08:00Эксперт: США хотят съесть Китай, но не знают, как откусить
07:45Безпалько объяснил, почему исламские страны заинтересовались украинским вопросом
07:30Акопов предрек политическое воскрешение Бориса Джонсона
07:15Безпалько: США планируют съесть Россию после ЕС, а Европу они уже доедают
07:14Система не выдерживает нагрузок. Как повлияли удары по энергетике в городе Хмельницкий
07:00Эксперт рассказал, что будет с Украиной, если появятся первые признаки разрушения Каховской ГЭС
06:45Безпалько: США сделали из Украины ядерный реактор, который может взорвать их самих
06:30Акопов: ударов по энергетике Украины мало, пора переходить на новый этап
06:15Безпалько предсказал, каким может быть исход конфликта на Украине
06:00"Невозможно терпеть политику геноцида": Козин о том, зачем ВС РФ наносят удары по инфраструктуре Украины
Лента новостейМолния