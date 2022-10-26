"Те, кто хотят демократии": украинская делегация прибыла в Тайвань назло Китаю

Будет ли атака на Тайвань и что ждёт Китай и Россию? Маслов об итогах XX съезда КПК. Видео

Востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в эфире Украина.ру рассказал об итогах XX съезда КПК в Пекине и о его последствиях, а также реакции Запада и о влиянии кадровых изменений в составе Политбюро на российскую экономику: