"Те, кто хотят демократии": украинская делегация прибыла в Тайвань назло Китаю
10:05 26.10.2022 (обновлено: 10:08 26.10.2022)
Украинская парламентская делегация прибыла с официальным визитом в Тайбэй, на Тайвань. Об этом сообщила 25 октября депутат Верховной Рады, глава партии "Голос" Кира Рудик в своих соцсетях
Представители украинского парламента прибыли на полуостров сразу же после переизбрания Си Цзиньпина генеральным секретарем Компартии КНР.
"Сегодня Украина и украинцы показывают миру, как нужно бороться за свою свободу и ценности. Но нам нужна поддержка и максимальное взаимодействие со всеми демократическими странами и теми, кто хочет быть демократиями", - написала Рудик.
По ее словам, Тайвань оказывает Украине большую поддержку, помогая гуманитарной помощью и поддерживаю антироссийские санкции.
В свою очередь пятый президент Украины Петр Порошенко, напротив, вызвал шквал недовольства, поздравив накануне Си Цзиньпина с переизбранием. Порошенко вспомнил их встречи в то время, как был президентом и называл председателя КПК "Его Превосходительство".
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру выразил мнение, что у конфликтов вокруг Украины и Тайваня один корень – США считают эти территории "своими", "По имперскому праву, Pax Americana. А Москва и Пекин говорят: "Нет, это наше!". Отсюда и напряжение вокруг Тайваня, отсюда спецоперация и весь кризис, который вокруг Украины".
24 октября, 15:07Будет ли атака на Тайвань и что ждёт Китай и Россию? Маслов об итогах XX съезда КПК. ВидеоВостоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в эфире Украина.ру рассказал об итогах XX съезда КПК в Пекине и о его последствиях, а также реакции Запада и о влиянии кадровых изменений в составе Политбюро на российскую экономику: