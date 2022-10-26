Физик ответил, сколько Зеленскому нужно времени на создание "грязной бомбы" - 26.10.2022 Украина.ру
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Физик ответил, сколько Зеленскому нужно времени на создание "грязной бомбы"
Физик ответил, сколько Зеленскому нужно времени на создание "грязной бомбы" - 26.10.2022 Украина.ру
Физик ответил, сколько Зеленскому нужно времени на создание "грязной бомбы"
Назвать точные сроки создания "грязной бомбы" Киевом невозможно, так как неизвестно, кто и где занимается этим, объяснил в интервью Украина.ру физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич
2022-10-26T04:04
2022-10-26T04:04
новости
борис марцинкевич
бомба
ядерное оружие
владимир зеленский
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Главное, по его словам, - количество и квалификация физических лиц, задействованных в этом процессе.Что же касается места, по мнению Марцинкевича, создание такой бомбы возможно на базе Харьковского исследовательского реактора ВВР-М.Полный текст интервью читайте здесь.
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новости, борис марцинкевич, бомба, ядерное оружие, владимир зеленский
Новости, Борис Марцинкевич, бомба, Ядерное оружие, Владимир Зеленский

Физик ответил, сколько Зеленскому нужно времени на создание "грязной бомбы"

04:04 26.10.2022
 
© pixabay.comядерный взрыв бомба атомная
ядерный взрыв бомба атомная
© pixabay.com
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Назвать точные сроки создания "грязной бомбы" Киевом невозможно, так как неизвестно, кто и где занимается этим, объяснил в интервью Украина.ру физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич
Занимается этим 10 человек в режиме секретности или оперативно трудятся 1000 специалистов? Логику Киевского режима не может понять никто в мире, в том числе он сам.
Главное, по его словам, - количество и квалификация физических лиц, задействованных в этом процессе.
Что же касается места, по мнению Марцинкевича, создание такой бомбы возможно на базе Харьковского исследовательского реактора ВВР-М.
Полный текст интервью читайте здесь.
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