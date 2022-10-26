https://ukraina.ru/20221026/1040133477.html

Физик ответил, сколько Зеленскому нужно времени на создание "грязной бомбы"

Физик ответил, сколько Зеленскому нужно времени на создание "грязной бомбы" - 26.10.2022 Украина.ру

Физик ответил, сколько Зеленскому нужно времени на создание "грязной бомбы"

Назвать точные сроки создания "грязной бомбы" Киевом невозможно, так как неизвестно, кто и где занимается этим, объяснил в интервью Украина.ру физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич

2022-10-26T04:04

2022-10-26T04:04

2022-10-26T04:04

новости

борис марцинкевич

бомба

ядерное оружие

владимир зеленский

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Главное, по его словам, - количество и квалификация физических лиц, задействованных в этом процессе.Что же касается места, по мнению Марцинкевича, создание такой бомбы возможно на базе Харьковского исследовательского реактора ВВР-М.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20221025/1040133170.html

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новости, борис марцинкевич, бомба, ядерное оружие, владимир зеленский