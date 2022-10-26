https://ukraina.ru/20221026/1040133477.html
Физик ответил, сколько Зеленскому нужно времени на создание "грязной бомбы"
Физик ответил, сколько Зеленскому нужно времени на создание "грязной бомбы" - 26.10.2022 Украина.ру
Физик ответил, сколько Зеленскому нужно времени на создание "грязной бомбы"
Назвать точные сроки создания "грязной бомбы" Киевом невозможно, так как неизвестно, кто и где занимается этим, объяснил в интервью Украина.ру физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич
2022-10-26T04:04
2022-10-26T04:04
2022-10-26T04:04
новости
борис марцинкевич
бомба
ядерное оружие
владимир зеленский
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Главное, по его словам, - количество и квалификация физических лиц, задействованных в этом процессе.Что же касается места, по мнению Марцинкевича, создание такой бомбы возможно на базе Харьковского исследовательского реактора ВВР-М.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20221025/1040133170.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, борис марцинкевич, бомба, ядерное оружие, владимир зеленский
Новости, Борис Марцинкевич, бомба, Ядерное оружие, Владимир Зеленский
Физик ответил, сколько Зеленскому нужно времени на создание "грязной бомбы"
Назвать точные сроки создания "грязной бомбы" Киевом невозможно, так как неизвестно, кто и где занимается этим, объяснил в интервью Украина.ру физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич