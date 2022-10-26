https://ukraina.ru/20221026/1040125533.html

То, что происходит, — это абсолютно лютейшая шизофрения – Гаспарян о мировой политике

То, что происходит, — это абсолютно лютейшая шизофрения – Гаспарян о мировой политике - 26.10.2022 Украина.ру

То, что происходит, — это абсолютно лютейшая шизофрения – Гаспарян о мировой политике

То, что происходит сегодня в мировой политике и отражается в ежедневной ленте новостей, — это абсолютно лютейшая шизофрения, это можно объяснить низким интеллектуальным уровнем нынешних западных политиков, сказал публицист, политолог и телеведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру

2022-10-26T05:53

2022-10-26T05:53

2022-10-26T05:53

новости

политика

армен гаспарян

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Финский премьер-министр Санна Марин ранее заявила, что Финляндия рассчитывает, что Турция и Венгрия одобрят ее заявку на вступление в НАТО как можно скорее. Она считает, что власти обеих стран не будут создавать никаких препятствий.По его мнению, лента новостей ежедневная "просто прострел вместо головы, сквозной — от уха до уха".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221025/1040102376.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, политика, армен гаспарян