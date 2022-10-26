То, что происходит, — это абсолютно лютейшая шизофрения – Гаспарян о мировой политике
То, что происходит сегодня в мировой политике и отражается в ежедневной ленте новостей, — это абсолютно лютейшая шизофрения, это можно объяснить низким интеллектуальным уровнем нынешних западных политиков, сказал публицист, политолог и телеведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру
Финский премьер-министр Санна Марин ранее заявила, что Финляндия рассчитывает, что Турция и Венгрия одобрят ее заявку на вступление в НАТО как можно скорее. Она считает, что власти обеих стран не будут создавать никаких препятствий.
Вообще то, что происходит, — это абсолютно лютейшая шизофрения. Это строительство стены на границе… Понимаете, эта (премьер-министр Финляндии. — Ред.) видимо, в школе училась примерно так, как Грета Тунберг, потому что она не понимает, что если русские взяли линию Маннергейма, то вот эту канаву придорожную даже никто во внимание брать не будут.
По его мнению, лента новостей ежедневная "просто прострел вместо головы, сквозной — от уха до уха".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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