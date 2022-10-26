https://ukraina.ru/20221026/1040123898.html

Как ополчение три недели защищало Херсон от немецко-украинских оккупантов

Как ополчение три недели защищало Херсон от немецко-украинских оккупантов - 26.10.2022 Украина.ру

Как ополчение три недели защищало Херсон от немецко-украинских оккупантов

Среди множества мест и городов воинской славы русского оружия Херсон особо не фигурировал. Он известен, как колыбель Черноморского Флота России, его история... Украина.ру, 26.10.2022

2022-10-26T16:00

2022-10-26T16:00

2022-10-26T16:00

история

история

гражданская война

1918 г

херсон

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Среди множества мест и городов воинской славы русского оружия Херсон особо не фигурировал. Он известен, как колыбель Черноморского Флота России, его история связана с именами Потемкина, Суворова, Ушакова, да еще многие помнят слова из песни: "Он шел на Одессу, а вышел к Херсону"В Великую Отечественную за него шли напряженные бои и в 1941 и 1944, давшие Родине своих героев (в частности, именно за освобождение Херсона получил свою звезду Героя легендарный главком ВДВ Василий Маргелов), но эти были "рядовые" эпизоды в масштабах Великой Войны.Но это совершенно несправедливо, поскольку в истории города был совершенно незаслуженно забытый эпизод беспримерного мужества, героизма и самоорганизации жителей города, длительное время защищавших город от многократно превосходящего численно и качественно врага.Как мы знаем из школьного курса истории, в 1918 году молодая советская республика вынуждена была заключить "похабный" Брестский мир, уступив Германии и Австро-Венгрии Украину, Белоруссию и Прибалтику."Де-юре" этот отказ был оформлен более "пристойно" -- РСФСР признавала независимость Украины и других территорий, а уж Центральные державы (Германия и Австрия) тут же признали законным правительством Украины националистическую Центральну Раду и по "просьбе" последней ввели на Украину свои войска численностью до 1 млн. человек.Сама же Центральна Рада к тому времени была изгнана из Киева небольшими по численности (до 6 тыс. человек), разношерстными, плохо вооруженными и подготовленными отрядами Украинской Советской Республики, но при "поддержке" германо-австрийских союзников (а точнее, в их обозе) начала возвращать себе номинальный контроль над украинской территорией.В небольшом (80 тыс. жителей), но являющемся административным центром огромной губернии Херсоне, естественно были свои коллаборанты и "самостийныки", готовившиеся встречать хлебом-солью оккупантов, но вернувшиеся домой фронтовики решили иначе.Было принято решение создать штаб для руководства обороной. По его просьбе в Херсон прибыл отряд кораблей Черноморского Флота из тральщика "Абхазия" и минного заградителя "Ксения". На "Ксении" из Крыма прибыл отряд черноморских моряков под командованием А. В. Мокроусова (видный советский деятель, впоследствии: участник Гражданской войны в Испании и руководитель партизанского движения в Крыму в годы великой Отечественной Войны), направленного из Севастополя Крымским штабом Красной гвардии.19 марта к вечеру, когда в городской думе Херсона проходило закрытое заседание, прибыл один из представителей делегации, отправленной в Николаев. Он сообщил о приближении немецких солдат и передал требование германского командования разоружить фронтовиков в течение 20 минут, иначе всякий, у кого оружие, будет подвергнут наказанию. Дума отправила в Совет своего представителя. Фронтовики, в ответ на ультиматум, стащили посланца с лошади и разоружили его самого.Вскоре на 12 автомашинах из Николаева прибыл передовой немецкий отряд, занявший здание городской Думы. Был оглашен приказ о немедленной сдаче оружия солдатами и рабочими, немецкие солдаты начали обыски и аресты. Это послужило сигналом к восстанию против оккупантов.В 21 час в городе началась ружейно-пулеметная и орудийная стрельба. Поздно вечером к Думе подошли отряды красногвардейцев. Всю ночь шла перестрелка. Утром 20 марта в городе начались бои. Рабочие и фронтовики имели численный перевес, но были плохо вооружены. Немцы развернули наступление в районе Херсонской крепости. Фронтовики отступили, но получив подкрепление, вместе с матросами разгромили немецкий отряд и развернули наступление в направлении думы.Утром красногвардейцы, расположившиеся возле думы, заметили, что окна здания немцы превратили в бойницы, закрыв их касками. К отряду пробрался связной с тральщика "Абхазия". Он предупредил, что корабли откроют огонь по думе. Это послужит сигналом к штурму. Выстрел с "Ксении" точно попал в окно. С двух сторон отряды ударили по думе, в окна полетели гранаты. В 14 часов бой закончился. Немецкий отряд был разбит. Над зданием думы водрузили красный флаг.Небольшой немецкий отряд оказал сопротивление у городского театра, но несколько орудийных выстрелов заставили немцев бежать. Оккупанты пытались скрыться на автомобилях, но попали в засаду из 15 бойцов. Фронтовики подбили передний мотоцикл, а затем гранатами забросали замыкающий автомобиль. Немцы залегли за колесами и открыли огонь, бой затем перешел в рукопашную схватку. Отряд противника был разбит. К 17 часам закончился бой у железнодорожного вокзала. Потери с обеих сторон за день достигли 400 человек.21 марта немецкое командование перебросило батальон солдат с пулеметами, и при поддержке броневиков немцы попытались снова овладеть Херсоном. На помощь восставшим подошли красногвардейские отряды, отступившие из Одессы и Николаева. Из Одессы подошли суда черноморского флота "Мечта" и "Дунай". Из Таврии прибыл крестьянский партизанский полк под командованием И.И. Матвеева, в котором насчитывалось до тысячи бойцов, а из близлежащих сел — крестьянские отряды солдат-фронтовиков. Численность защитников Херсона достигла 4 тысяч человек.Бои развернулись на окраинах города. Корабельные орудия не раз открывали огонь по противнику. Женщины и дети принимали участие в боевых действиях наряду с мужчинами. Они подбирали и перевязывали раненых, подносили в окопы боеприпасы, пищу, воду. Подростки собирали сведения о вражеских войсках. 24 марта немцы, закрепившиеся на окраине Херсона в здании больницы Тропиных, выбросили белый флаг и выслали парламентеров для заключения временного перемирия. Группа подростков с криками "Ура!" бросилась к зданию и на виду у растерявшихся солдат забрала пулемет и 10 гранат. Враг был отброшен от города на 20-30 км, вплоть до села Посад-Покровское в 35 км от города (к слову и сегодня возле него проходит линия обороны).Под влиянием победы в Херсоне 23 марта восстали рабочие в Николаеве. Поводом к восстанию стала донесшаяся до города со стороны Херсона артиллерийская канонада. С быстротой молнии разнесся слух о приближении к Николаеву со стороны Херсона большевистских войск. На главных улицах города появилась тысячная толпа фронтовиков и рабочих, направлявшихся к городской думе. Один за другим послышались орудийные выстрелы, раздававшиеся в разных концах города.Около трех часов дня рабочие в количестве нескольких тысяч человек совместно с фронтовиками двинулись к главной милиции и в эсеровский клуб и, забрав здесь большое количество разного оружия: бомбы и ручные гранаты, — таким же порядком направились к вокзалу, разоружая немцев, встречавшихся на пути. Бои развернулись в различных районах Николаева, особенно тяжелые – на Слободке. Там в рядах восставших мужественно сражались члены городского социалистического союза рабочей молодежи.Молодые дружинники взяли в плен 60 вражеских солдат, захватили у оккупантов радиостанцию, девять пулеметов, большое количество винтовок. Оккупанты, получив из Одессы подкрепление, применили против слабо вооруженных восставших тяжелую артиллерию. 25 марта восстание в Николаеве было подавлено. В боях погибло более 2 тыс. рабочих и солдат. Оккупанты потеряли тысячу солдат и офицеров.Любопытно, как освещала события в Николаеве выходившая в уже занятом немцами Киеве "Киевская мысль": "27 марта в Херсоне на заседании Совета избран "Совет пяти", которому передана вся власть по обороне города. "Совет пяти" создал ряд комиссий и коллегий. В ведении продовольственной комиссии находилось снабжение города и военных подразделений продовольствием. Действовала следственная комиссия с военно-революционным судом. Мандатная комиссия выдавала документы на передвижение по городу в ночное время и на право въезда (выезда) в город. Военно-санитарная комиссия взяла на учет всех медицинских работников, медикаменты и перевязочный материал, руководила отправкой на фронт санитарных отрядов. "Совет пяти" объявил город и окраины на осадном положении.С 28 марта население было мобилизовано на земляные работы по созданию оборонительных сооружений. Мужчинам запрещено оставлять город. Эвакуироваться могли женщины, нетрудоспособные и дети. В квартирах изъяли все телефоны и использовали их для установления связи между отдельными отрядами со штабом и "Советом пяти". Для нужд обороны конфисковали все автомобили, мотоциклы, велосипеды, горючее. С целью борьбы со спекуляцией "Совет пяти" установил твердые цены на продукты питания. На базарах дежурили специальные контролеры, которые следили за исполнением приказа.Крестьяне из близлежащих сел собирали продовольствие и отправляли в город. Моряки торговых судов бесперебойно снабжали всем необходимым восставших: перевозили продовольствие, боеприпасы, подкрепление. В мастерских порта рабочие ремонтировали винтовки и пулеметы, а на аэродроме в авиационных мастерских — автомобили, мотоциклы, самолеты. С 28 марта летчики начали совершать боевые полеты.Газета "Солдат и Рабочий" в те дни писала: "Подавив восстание в Николаеве, немцы возобновили наступление на Херсон. Немецкое командование бросило в бой крупные силы: 11 австро-венгерскую дивизию 2-й армии под командованием генерала фон Меца, несколько немецких частей, отряды гайдамаков, большое количество орудий, пулеметов, самолетов. Общая численность вражеских войск достигла 20 тыс. человек, защитников — 6-8 тыс. человек.3 апреля над городом немецкий самолет разбросал листовки "К жителям Херсона" за подписью фон Меца с приказом сложить оружие на железнодорожном вокзале, сдать город без боя и с угрозой подвергнуть город артиллерийскому огню в случае отказа. "Каждое лицо, захваченное с оружием в руках, будет расстреляно, а каждый дом, в котором будет найдено оружие, будет сожжен", — говорилось в листовке. В ответ военные корабли открыли огонь по вражеским позициям.4 апреля бои развернулись на подступах к городу. В 17 часов противник занял предместье Чернобаевку, вечером подошел к железнодорожному вокзалу. 5 апреля в 5 часов утра австро-германские части прорвали правый фланг обороны, но подошедшее подкрепление восстановило положение. Затем прорыв обозначился на левом фланге. Красногвардейцы начали отступать к Днепру. Окраины города были охвачены огнем, погибло много мирных жителей. На улицах города вспыхивали рукопашные бои. Немецкие самолеты обстреливали отступающих с бреющего полета. Один самолет бойцы подбили. Он упал во двор дома на Потемкинской улице. Летчик погиб.В 13 часов немцы заняли центральную улицу, на перекрестках установили пулеметы. Под их контроль перешли все общественные здания, телеграф, телефон, банк. С большими потерями защитники города отошли на левый берег Днепра.Таким образом, "незначительный городок" в абсолютно безнадежной ситуации силами ополчения из вернувшихся домой фронтовиков и гражданских при небольшой поддержке Черноморского флота три недели продержался против значительно превосходящих сил регулярных немецкой и австрийской армий.Какой разительный контраст с тем, как за пару месяцев до этого Центральная Рада за те же примерно три недели потеряла и Киев и практически всю Украину, имея в противниках немногочисленную (6 тыс.) полупартизанскую "армию" бывшего царского полковника Муравьева.Эта разница, возможно, ярче всего показывает, насколько "украинская идея", которую олицетворяла Центральна Рада, была абсолютно чужда подавляющему большинству жителей Малороссии, а тем более - Новороссии. К примеру, на выборах в Городскую думу Херсона весной 1917 года "украинцы" получили только одно место из ста! А Центральная Рада, провозгласившая, как пишут сейчас украинские историки "первую независимость", смогла вернуться на Украину лишь в немецком обозе.Бывает, история повторяется. Сегодня Херсону вновь приходится защищать свою русскость от украинских националистов и их западных хозяев. Но теперь вместе с ним вся Россия и её армия, для которой подвиг предков должен стать вдохновляющим примером!Ну и напомним, что и тогда "украинская" власть на немецких штыках смогла продержаться всего 9 месяцев. Не "приживается" она в Херсоне

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https://ukraina.ru/20200408/1027312866.html

https://ukraina.ru/20220127/1033166178.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

история, гражданская война, 1918 г, херсон