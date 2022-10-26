Как ополчение три недели защищало Херсон от немецко-украинских оккупантов
Среди множества мест и городов воинской славы русского оружия Херсон особо не фигурировал. Он известен, как колыбель Черноморского Флота России, его история связана с именами Потемкина, Суворова, Ушакова, да еще многие помнят слова из песни: "Он шел на Одессу, а вышел к Херсону"
В Великую Отечественную за него шли напряженные бои и в 1941 и 1944, давшие Родине своих героев (в частности, именно за освобождение Херсона получил свою звезду Героя легендарный главком ВДВ Василий Маргелов), но эти были "рядовые" эпизоды в масштабах Великой Войны.
Но это совершенно несправедливо, поскольку в истории города был совершенно незаслуженно забытый эпизод беспримерного мужества, героизма и самоорганизации жителей города, длительное время защищавших город от многократно превосходящего численно и качественно врага.
Как мы знаем из школьного курса истории, в 1918 году молодая советская республика вынуждена была заключить "похабный" Брестский мир, уступив Германии и Австро-Венгрии Украину, Белоруссию и Прибалтику.
"Де-юре" этот отказ был оформлен более "пристойно" -- РСФСР признавала независимость Украины и других территорий, а уж Центральные державы (Германия и Австрия) тут же признали законным правительством Украины националистическую Центральну Раду и по "просьбе" последней ввели на Украину свои войска численностью до 1 млн. человек.
Сама же Центральна Рада к тому времени была изгнана из Киева небольшими по численности (до 6 тыс. человек), разношерстными, плохо вооруженными и подготовленными отрядами Украинской Советской Республики, но при "поддержке" германо-австрийских союзников (а точнее, в их обозе) начала возвращать себе номинальный контроль над украинской территорией.
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В небольшом (80 тыс. жителей), но являющемся административным центром огромной губернии Херсоне, естественно были свои коллаборанты и "самостийныки", готовившиеся встречать хлебом-солью оккупантов, но вернувшиеся домой фронтовики решили иначе.
Было принято решение создать штаб для руководства обороной. По его просьбе в Херсон прибыл отряд кораблей Черноморского Флота из тральщика "Абхазия" и минного заградителя "Ксения".
На "Ксении" из Крыма прибыл отряд черноморских моряков под командованием А. В. Мокроусова (видный советский деятель, впоследствии: участник Гражданской войны в Испании и руководитель партизанского движения в Крыму в годы великой Отечественной Войны), направленного из Севастополя Крымским штабом Красной гвардии.
19 марта к вечеру, когда в городской думе Херсона проходило закрытое заседание, прибыл один из представителей делегации, отправленной в Николаев. Он сообщил о приближении немецких солдат и передал требование германского командования разоружить фронтовиков в течение 20 минут, иначе всякий, у кого оружие, будет подвергнут наказанию. Дума отправила в Совет своего представителя. Фронтовики, в ответ на ультиматум, стащили посланца с лошади и разоружили его самого.
Вскоре на 12 автомашинах из Николаева прибыл передовой немецкий отряд, занявший здание городской Думы. Был оглашен приказ о немедленной сдаче оружия солдатами и рабочими, немецкие солдаты начали обыски и аресты. Это послужило сигналом к восстанию против оккупантов.
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В 21 час в городе началась ружейно-пулеметная и орудийная стрельба. Поздно вечером к Думе подошли отряды красногвардейцев. Всю ночь шла перестрелка. Утром 20 марта в городе начались бои. Рабочие и фронтовики имели численный перевес, но были плохо вооружены. Немцы развернули наступление в районе Херсонской крепости. Фронтовики отступили, но получив подкрепление, вместе с матросами разгромили немецкий отряд и развернули наступление в направлении думы.
Утром красногвардейцы, расположившиеся возле думы, заметили, что окна здания немцы превратили в бойницы, закрыв их касками. К отряду пробрался связной с тральщика "Абхазия". Он предупредил, что корабли откроют огонь по думе. Это послужит сигналом к штурму. Выстрел с "Ксении" точно попал в окно. С двух сторон отряды ударили по думе, в окна полетели гранаты. В 14 часов бой закончился. Немецкий отряд был разбит. Над зданием думы водрузили красный флаг.
Небольшой немецкий отряд оказал сопротивление у городского театра, но несколько орудийных выстрелов заставили немцев бежать. Оккупанты пытались скрыться на автомобилях, но попали в засаду из 15 бойцов. Фронтовики подбили передний мотоцикл, а затем гранатами забросали замыкающий автомобиль. Немцы залегли за колесами и открыли огонь, бой затем перешел в рукопашную схватку. Отряд противника был разбит. К 17 часам закончился бой у железнодорожного вокзала.
Потери с обеих сторон за день достигли 400 человек.
21 марта немецкое командование перебросило батальон солдат с пулеметами, и при поддержке броневиков немцы попытались снова овладеть Херсоном. На помощь восставшим подошли красногвардейские отряды, отступившие из Одессы и Николаева.
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Из Одессы подошли суда черноморского флота "Мечта" и "Дунай". Из Таврии прибыл крестьянский партизанский полк под командованием И.И. Матвеева, в котором насчитывалось до тысячи бойцов, а из близлежащих сел — крестьянские отряды солдат-фронтовиков. Численность защитников Херсона достигла 4 тысяч человек.
Бои развернулись на окраинах города. Корабельные орудия не раз открывали огонь по противнику. Женщины и дети принимали участие в боевых действиях наряду с мужчинами. Они подбирали и перевязывали раненых, подносили в окопы боеприпасы, пищу, воду. Подростки собирали сведения о вражеских войсках.
24 марта немцы, закрепившиеся на окраине Херсона в здании больницы Тропиных, выбросили белый флаг и выслали парламентеров для заключения временного перемирия. Группа подростков с криками "Ура!" бросилась к зданию и на виду у растерявшихся солдат забрала пулемет и 10 гранат. Враг был отброшен от города на 20-30 км, вплоть до села Посад-Покровское в 35 км от города (к слову и сегодня возле него проходит линия обороны).
Под влиянием победы в Херсоне 23 марта восстали рабочие в Николаеве.
Поводом к восстанию стала донесшаяся до города со стороны Херсона артиллерийская канонада. С быстротой молнии разнесся слух о приближении к Николаеву со стороны Херсона большевистских войск. На главных улицах города появилась тысячная толпа фронтовиков и рабочих, направлявшихся к городской думе. Один за другим послышались орудийные выстрелы, раздававшиеся в разных концах города.
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Около трех часов дня рабочие в количестве нескольких тысяч человек совместно с фронтовиками двинулись к главной милиции и в эсеровский клуб и, забрав здесь большое количество разного оружия: бомбы и ручные гранаты, — таким же порядком направились к вокзалу, разоружая немцев, встречавшихся на пути. Бои развернулись в различных районах Николаева, особенно тяжелые – на Слободке. Там в рядах восставших мужественно сражались члены городского социалистического союза рабочей молодежи.
Молодые дружинники взяли в плен 60 вражеских солдат, захватили у оккупантов радиостанцию, девять пулеметов, большое количество винтовок. Оккупанты, получив из Одессы подкрепление, применили против слабо вооруженных восставших тяжелую артиллерию.
25 марта восстание в Николаеве было подавлено. В боях погибло более 2 тыс. рабочих и солдат. Оккупанты потеряли тысячу солдат и офицеров.
Любопытно, как освещала события в Николаеве выходившая в уже занятом немцами Киеве "Киевская мысль": "
В Николаеве положение крайне тяжелое …Вытесненные из города украинско-немецкие войска (Как звучит!? –Авт.) обстреливают его со стороны предместья Варваровка пулеметным и орудийным огнем. Немцы пробыли в городе неделю (Так все-таки, немцы или "украино-немцы"? –Авт. ). Неожиданно вспыхнули кровавые события…Причина – победы большевиков в Херсоне и известия о приближающихся из Херсона отрядах большевиков…Положение в Херсоне аналогичное. Бои вытеснены за пределы города. Немцы высылают подкрепления."
27 марта в Херсоне на заседании Совета избран "Совет пяти", которому передана вся власть по обороне города.
"Совет пяти" создал ряд комиссий и коллегий. В ведении продовольственной комиссии находилось снабжение города и военных подразделений продовольствием. Действовала следственная комиссия с военно-революционным судом. Мандатная комиссия выдавала документы на передвижение по городу в ночное время и на право въезда (выезда) в город. Военно-санитарная комиссия взяла на учет всех медицинских работников, медикаменты и перевязочный материал, руководила отправкой на фронт санитарных отрядов.
"Совет пяти" объявил город и окраины на осадном положении.
С 28 марта население было мобилизовано на земляные работы по созданию оборонительных сооружений. Мужчинам запрещено оставлять город. Эвакуироваться могли женщины, нетрудоспособные и дети. В квартирах изъяли все телефоны и использовали их для установления связи между отдельными отрядами со штабом и "Советом пяти". Для нужд обороны конфисковали все автомобили, мотоциклы, велосипеды, горючее. С целью борьбы со спекуляцией "Совет пяти" установил твердые цены на продукты питания. На базарах дежурили специальные контролеры, которые следили за исполнением приказа.
Крестьяне из близлежащих сел собирали продовольствие и отправляли в город. Моряки торговых судов бесперебойно снабжали всем необходимым восставших: перевозили продовольствие, боеприпасы, подкрепление. В мастерских порта рабочие ремонтировали винтовки и пулеметы, а на аэродроме в авиационных мастерских — автомобили, мотоциклы, самолеты. С 28 марта летчики начали совершать боевые полеты.
Газета "Солдат и Рабочий" в те дни писала: "
Геройским ударом доблестные товарищи-фронтовики выбросили из ворот города наглую шайку немецких грабителей вместе с кучкой предателей Украины – наемников Украинской буржуазной Рады, как выбрасывают из комнаты противную ядовитую гадину"
Подавив восстание в Николаеве, немцы возобновили наступление на Херсон. Немецкое командование бросило в бой крупные силы: 11 австро-венгерскую дивизию 2-й армии под командованием генерала фон Меца, несколько немецких частей, отряды гайдамаков, большое количество орудий, пулеметов, самолетов. Общая численность вражеских войск достигла 20 тыс. человек, защитников — 6-8 тыс. человек.
3 апреля над городом немецкий самолет разбросал листовки "К жителям Херсона" за подписью фон Меца с приказом сложить оружие на железнодорожном вокзале, сдать город без боя и с угрозой подвергнуть город артиллерийскому огню в случае отказа. "Каждое лицо, захваченное с оружием в руках, будет расстреляно, а каждый дом, в котором будет найдено оружие, будет сожжен", — говорилось в листовке.
В ответ военные корабли открыли огонь по вражеским позициям.
4 апреля бои развернулись на подступах к городу. В 17 часов противник занял предместье Чернобаевку, вечером подошел к железнодорожному вокзалу.
5 апреля в 5 часов утра австро-германские части прорвали правый фланг обороны, но подошедшее подкрепление восстановило положение. Затем прорыв обозначился на левом фланге. Красногвардейцы начали отступать к Днепру. Окраины города были охвачены огнем, погибло много мирных жителей. На улицах города вспыхивали рукопашные бои. Немецкие самолеты обстреливали отступающих с бреющего полета. Один самолет бойцы подбили. Он упал во двор дома на Потемкинской улице. Летчик погиб.
27 января, 18:03Как делили Украину: германско-австрийская конкуренция в УНР и держава Скоропадского27 января 1918 г. делегации Центральной Рады УНР и государств Четверного союза (Германии, Австро-Венгрии, Османской империи и Болгарии) в городе Брест-Литовском заключили договор о завершении противостояния в Мировой войне.
В 13 часов немцы заняли центральную улицу, на перекрестках установили пулеметы. Под их контроль перешли все общественные здания, телеграф, телефон, банк. С большими потерями защитники города отошли на левый берег Днепра.
Таким образом, "незначительный городок" в абсолютно безнадежной ситуации силами ополчения из вернувшихся домой фронтовиков и гражданских при небольшой поддержке Черноморского флота три недели продержался против значительно превосходящих сил регулярных немецкой и австрийской армий.
Какой разительный контраст с тем, как за пару месяцев до этого Центральная Рада за те же примерно три недели потеряла и Киев и практически всю Украину, имея в противниках немногочисленную (6 тыс.) полупартизанскую "армию" бывшего царского полковника Муравьева.
Эта разница, возможно, ярче всего показывает, насколько "украинская идея", которую олицетворяла Центральна Рада, была абсолютно чужда подавляющему большинству жителей Малороссии, а тем более - Новороссии. К примеру, на выборах в Городскую думу Херсона весной 1917 года "украинцы" получили только одно место из ста!
А Центральная Рада, провозгласившая, как пишут сейчас украинские историки "первую независимость", смогла вернуться на Украину лишь в немецком обозе.
Бывает, история повторяется. Сегодня Херсону вновь приходится защищать свою русскость от украинских националистов и их западных хозяев. Но теперь вместе с ним вся Россия и её армия, для которой подвиг предков должен стать вдохновляющим примером!
Ну и напомним, что и тогда "украинская" власть на немецких штыках смогла продержаться всего 9 месяцев. Не "приживается" она в Херсоне