Эксперт объяснил, почему в Приднестровье иностранных граждан больше, чем местных жителей
Количество иностранных паспортов на душу населения Приднестровья зашкаливает, рассказал директор Института социально-политических исследований и регионального развития Приднестровской молдавской республики Игорь Шорников в интервью Украина.ру
«В Приднестровье проживает порядка 220 тысяч обладателей российских паспортов, 100 тысяч граждан Украины и 300 с небольшим тысяч граждан Молдовы. 300 + 200 + 100 – это 600 тысяч. А население Приднестровья явно меньше 400 тысяч», - сказал эксперт.
Он отметил, что в непризнанной республике «сложилась уникальная ситуация, когда люди могут иметь одновременно и молдавское, и российское и украинское гражданство».
Также, по его словам, несколько десятков тысяч приднестровцев получили румынские паспорта для того, чтобы без виз ездить в Евросоюз.
Полностью интервью Шорникова можно прочитать на сайте Украина.ру
4 сентября, 16:45С ВСУ покончено? Военный эксперт о том, когда Румыния введет войска в Молдавию и что ждет ПриднестровьеПрезидент Франции Макрон заявил о готовности ввести до двух батальонных групп в Румынию. Сейчас там около 500 французских военнослужащих, он хочет нарастить группировку до двух-трех тысяч. Это только французы, но там есть и другие союзники по НАТО, рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью Украина.ру