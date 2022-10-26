Эксперт объяснил, почему в Приднестровье иностранных граждан больше, чем местных жителей - 26.10.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему в Приднестровье иностранных граждан больше, чем местных жителей
Эксперт объяснил, почему в Приднестровье иностранных граждан больше, чем местных жителей - 26.10.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему в Приднестровье иностранных граждан больше, чем местных жителей
Количество иностранных паспортов на душу населения Приднестровья зашкаливает, рассказал директор Института социально-политических исследований и регионального развития Приднестровской молдавской республики Игорь Шорников в интервью Украина.ру
2022-10-26T05:45
2022-10-26T05:45
приднестровье
украина
новости
молдавия
румыния
россия
паспорт
российский паспорт
паспорта
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«В Приднестровье проживает порядка 220 тысяч обладателей российских паспортов, 100 тысяч граждан Украины и 300 с небольшим тысяч граждан Молдовы. 300 + 200 + 100 – это 600 тысяч. А население Приднестровья явно меньше 400 тысяч», - сказал эксперт.Он отметил, что в непризнанной республике «сложилась уникальная ситуация, когда люди могут иметь одновременно и молдавское, и российское и украинское гражданство».Также, по его словам, несколько десятков тысяч приднестровцев получили румынские паспорта для того, чтобы без виз ездить в Евросоюз.Полностью интервью Шорникова можно прочитать на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20220904/1038433645.html
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приднестровье, украина, новости, молдавия, румыния, россия, паспорт, российский паспорт, паспорта
Приднестровье, Украина, Новости, Молдавия, Румыния, Россия, паспорт, российский паспорт, паспорта

Эксперт объяснил, почему в Приднестровье иностранных граждан больше, чем местных жителей

05:45 26.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / ДонорТирасполь Приднестровье
Тирасполь Приднестровье - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© commons.wikimedia.org / Донор
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Количество иностранных паспортов на душу населения Приднестровья зашкаливает, рассказал директор Института социально-политических исследований и регионального развития Приднестровской молдавской республики Игорь Шорников в интервью Украина.ру
«В Приднестровье проживает порядка 220 тысяч обладателей российских паспортов, 100 тысяч граждан Украины и 300 с небольшим тысяч граждан Молдовы. 300 + 200 + 100 – это 600 тысяч. А население Приднестровья явно меньше 400 тысяч», - сказал эксперт.
Он отметил, что в непризнанной республике «сложилась уникальная ситуация, когда люди могут иметь одновременно и молдавское, и российское и украинское гражданство».
Также, по его словам, несколько десятков тысяч приднестровцев получили румынские паспорта для того, чтобы без виз ездить в Евросоюз.
Полностью интервью Шорникова можно прочитать на сайте Украина.ру
Александр Артамонов
4 сентября, 16:45
С ВСУ покончено? Военный эксперт о том, когда Румыния введет войска в Молдавию и что ждет ПриднестровьеПрезидент Франции Макрон заявил о готовности ввести до двух батальонных групп в Румынию. Сейчас там около 500 французских военнослужащих, он хочет нарастить группировку до двух-трех тысяч. Это только французы, но там есть и другие союзники по НАТО, рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью Украина.ру
 
ПриднестровьеУкраинаНовостиМолдавияРумынияРоссияпаспортроссийский паспортпаспорта
 
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