Эксперт объяснил, почему в Приднестровье иностранных граждан больше, чем местных жителей

С ВСУ покончено? Военный эксперт о том, когда Румыния введет войска в Молдавию и что ждет Приднестровье

Президент Франции Макрон заявил о готовности ввести до двух батальонных групп в Румынию. Сейчас там около 500 французских военнослужащих, он хочет нарастить группировку до двух-трех тысяч. Это только французы, но там есть и другие союзники по НАТО, рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью Украина.ру