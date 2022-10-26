https://ukraina.ru/20221026/1040112387.html
Войска радиационной, химической и биологической защиты должны быть на всякий случай готовы – Козин
Войска радиационной, химической и биологической защиты должны быть на всякий случай готовы – Козин - 26.10.2022 Украина.ру
Войска радиационной, химической и биологической защиты должны быть на всякий случай готовы – Козин
Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) должны быть готовы на случай, если Запад или киевский режим устроят ядерную провокацию на Украине, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру
2022-10-26T05:30
2022-10-26T05:30
2022-10-26T05:30
новости
ядерное оружие
украина
россия
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Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион".Позднее появилась информация, что этот боеприпас находится в Николаеве.По его мнению, нельзя верить любой информации, которая поступает от дипломатических западных кругов, "во времена любой войны дезинформация – это один из способов ввести противоположную сторону в заблуждение".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221025/1040103945.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ядерное оружие, украина, россия
Войска радиационной, химической и биологической защиты должны быть на всякий случай готовы – Козин
Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) должны быть готовы на случай, если Запад или киевский режим устроят ядерную провокацию на Украине, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру
Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион".
Позднее появилась информация, что этот боеприпас находится в Николаеве.
Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) должны быть на всякий случай готовы. И если что-то произойдет, то президентский дворец Зеленского должны быть сравнен с землей в результате нашего мощного ракетно-бомбового удара. У нас нет другого выхода.
Владимир Козин
член-корреспондент Академии военных наук России
По его мнению, нельзя верить любой информации, которая поступает от дипломатических западных кругов, "во времена любой войны дезинформация – это один из способов ввести противоположную сторону в заблуждение".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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