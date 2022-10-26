https://ukraina.ru/20221026/1040112387.html

Войска радиационной, химической и биологической защиты должны быть на всякий случай готовы – Козин

Войска радиационной, химической и биологической защиты должны быть на всякий случай готовы – Козин - 26.10.2022 Украина.ру

Войска радиационной, химической и биологической защиты должны быть на всякий случай готовы – Козин

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) должны быть готовы на случай, если Запад или киевский режим устроят ядерную провокацию на Украине, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру

2022-10-26T05:30

2022-10-26T05:30

2022-10-26T05:30

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ядерное оружие

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Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион".Позднее появилась информация, что этот боеприпас находится в Николаеве.По его мнению, нельзя верить любой информации, которая поступает от дипломатических западных кругов, "во времена любой войны дезинформация – это один из способов ввести противоположную сторону в заблуждение".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221025/1040103945.html

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новости, ядерное оружие, украина, россия