https://ukraina.ru/20221026/1040110295.html

Акопов: ударов по энергетике Украины мало, пора переходить на новый этап

Акопов: ударов по энергетике Украины мало, пора переходить на новый этап - 26.10.2022 Украина.ру

Акопов: ударов по энергетике Украины мало, пора переходить на новый этап

ВС РФ продолжают наносить удары по объектам энергетики Украины: в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах. Это необходимо, чтобы приблизить киевский режим к капитуляции, сказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель "РИА Новости" Петр Акопов

2022-10-26T06:30

2022-10-26T06:30

2022-10-26T06:30

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петр акопов

удары

энергетика

украина

этап

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Он добавил, что пока западные поставки оружия на Украину не прекратятся, поскольку железная дорога работает. Поэтому, резюмировал эксперт, России нужно продолжать свою работу, а позже перейти и к новой фазе – ударам по железнодорожным узлам и транспортной инфраструктуре, чтобы усложнить доступ Киева к иностранному вооружению.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221024/1040074990.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, петр акопов, удары, энергетика, украина, этап