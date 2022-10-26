Акопов: ударов по энергетике Украины мало, пора переходить на новый этап
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам энергетики Украины: в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах. Это необходимо, чтобы приблизить киевский режим к капитуляции, сказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель "РИА Новости" Петр Акопов
"Нам же отключение нужно не само по себе, нам отключение нужно как шаг к ее (украинской власти – Ред.) капитуляции. Хотя в первый день казалось, что эти удары будут такими немногочисленными, но они продолжаются уже приличный срок. Не тот масштаб, который был в первый день, но все равно удары происходят, и понятно, что серьезные проблемы украинской экономики, которые были - сейчас усугубятся еще в разы", - сказал Акопов.
Он добавил, что пока западные поставки оружия на Украину не прекратятся, поскольку железная дорога работает. Поэтому, резюмировал эксперт, России нужно продолжать свою работу, а позже перейти и к новой фазе – ударам по железнодорожным узлам и транспортной инфраструктуре, чтобы усложнить доступ Киева к иностранному вооружению.
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