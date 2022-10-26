Акопов: ударов по энергетике Украины мало, пора переходить на новый этап - 26.10.2022 Украина.ру
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Акопов: ударов по энергетике Украины мало, пора переходить на новый этап
Акопов: ударов по энергетике Украины мало, пора переходить на новый этап - 26.10.2022 Украина.ру
Акопов: ударов по энергетике Украины мало, пора переходить на новый этап
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам энергетики Украины: в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах. Это необходимо, чтобы приблизить киевский режим к капитуляции, сказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель "РИА Новости" Петр Акопов
2022-10-26T06:30
2022-10-26T06:30
новости
петр акопов
удары
энергетика
украина
этап
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Он добавил, что пока западные поставки оружия на Украину не прекратятся, поскольку железная дорога работает. Поэтому, резюмировал эксперт, России нужно продолжать свою работу, а позже перейти и к новой фазе – ударам по железнодорожным узлам и транспортной инфраструктуре, чтобы усложнить доступ Киева к иностранному вооружению.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221024/1040074990.html
Украина.ру
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новости, петр акопов, удары, энергетика, украина, этап
Новости, Петр Акопов, удары, энергетика, Украина, этап

Акопов: ударов по энергетике Украины мало, пора переходить на новый этап

06:30 26.10.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМорозы в России
Морозы в России - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам энергетики Украины: в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах. Это необходимо, чтобы приблизить киевский режим к капитуляции, сказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель "РИА Новости" Петр Акопов
"Нам же отключение нужно не само по себе, нам отключение нужно как шаг к ее (украинской власти – Ред.) капитуляции. Хотя в первый день казалось, что эти удары будут такими немногочисленными, но они продолжаются уже приличный срок. Не тот масштаб, который был в первый день, но все равно удары происходят, и понятно, что серьезные проблемы украинской экономики, которые были - сейчас усугубятся еще в разы", - сказал Акопов.
Он добавил, что пока западные поставки оружия на Украину не прекратятся, поскольку железная дорога работает. Поэтому, резюмировал эксперт, России нужно продолжать свою работу, а позже перейти и к новой фазе – ударам по железнодорожным узлам и транспортной инфраструктуре, чтобы усложнить доступ Киева к иностранному вооружению.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Петр Акопов интервью
24 октября, 16:28
Петр Акопов о силе англосаксов и о том, когда Россия полностью вернет Украину
 
НовостиПетр АкоповударыэнергетикаУкраинаэтап
 
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Заголовок открываемого материала
06:45Безпалько: США сделали из Украины ядерный реактор, который может взорвать их самих
06:30Акопов: ударов по энергетике Украины мало, пора переходить на новый этап
06:15Безпалько предсказал, каким может быть исход конфликта на Украине
06:00"Невозможно терпеть политику геноцида": Козин о том, зачем ВС РФ наносят удары по инфраструктуре Украины
05:53То, что происходит, — это абсолютно лютейшая шизофрения – Гаспарян о мировой политике
05:50Под знаменем лицемерия: демократические СМИ в условиях военного времени
05:45Эксперт объяснил, почему в Приднестровье иностранных граждан больше, чем местных жителей
05:30Войска радиационной, химической и биологической защиты должны быть на всякий случай готовы – Козин
05:23Гаспарян: есть женщины, созданные для любви, есть женщины, созданные для похорон, как Лиз Трасс
05:15Акопов назвал необходимое условие для приближения победы в СВО
05:07Кнутов: Россия должна дать МАГАТЭ максимум две недели
05:00"Это брехня": эксперт Козин рассказал о ядерной провокации Киева
04:53Кнутов назвал город, в котором ВСУ планируют взорвать "грязную бомбу"
04:45Безпалько: европейцы жалуются на жизнь, ожидая, что Россия отдаст им себя на съедение
04:38"Мощнейший бомбовый удар": Кнутов назвал место, где Украина может изготовить "грязную бомбу"
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