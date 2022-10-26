https://ukraina.ru/20221026/1040108303.html

Безпалько объяснил, почему исламские страны заинтересовались украинским вопросом

Безпалько объяснил, почему исламские страны заинтересовались украинским вопросом - 26.10.2022 Украина.ру

Безпалько объяснил, почему исламские страны заинтересовались украинским вопросом

Представители Организации исламского сотрудничества заявили, что нужно вмешаться, чтобы завершить украинский кризис. С чем связано такое включение Турции, Арабских Эмиратов и других стран в этот вопрос, в интервью изданию Украина.ру ответил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2022-10-26T07:45

2022-10-26T07:45

2022-10-26T07:45

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По его словам, дело тут не только в запросе на стабильность, ведь ее хотят все государства мира, а, скорее, заинтересованности в многополярности мира.У Эмиратов и у Саудовской Аравии, добавил он, США при желании очень быстрой найдут какие-нибудь грехи и нарушения демократии, вспомнят об убийстве журналиста Хашогги."Или предъявят им ультиматум, и заставят их соответственно самосожраться самоубиться. Ради того, чтобы в США был относительный уровень благополучия, уровень жизни", - резюмировал Безпалько.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221025/1040093200.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, богдан безпалько, украина, сша, ислам