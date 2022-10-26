Безпалько объяснил, почему исламские страны заинтересовались украинским вопросом - 26.10.2022 Украина.ру
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Безпалько объяснил, почему исламские страны заинтересовались украинским вопросом
Безпалько объяснил, почему исламские страны заинтересовались украинским вопросом - 26.10.2022 Украина.ру
Безпалько объяснил, почему исламские страны заинтересовались украинским вопросом
Представители Организации исламского сотрудничества заявили, что нужно вмешаться, чтобы завершить украинский кризис. С чем связано такое включение Турции, Арабских Эмиратов и других стран в этот вопрос, в интервью изданию Украина.ру ответил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2022-10-26T07:45
2022-10-26T07:45
новости
богдан безпалько
украина
сша
ислам
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По его словам, дело тут не только в запросе на стабильность, ведь ее хотят все государства мира, а, скорее, заинтересованности в многополярности мира.У Эмиратов и у Саудовской Аравии, добавил он, США при желании очень быстрой найдут какие-нибудь грехи и нарушения демократии, вспомнят об убийстве журналиста Хашогги."Или предъявят им ультиматум, и заставят их соответственно самосожраться самоубиться. Ради того, чтобы в США был относительный уровень благополучия, уровень жизни", - резюмировал Безпалько.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040093200.html
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новости, богдан безпалько, украина, сша, ислам
Новости, Богдан Безпалько, Украина, США, ислам

Безпалько объяснил, почему исламские страны заинтересовались украинским вопросом

07:45 26.10.2022
 
© РИА Новости . Александр Юрьев / Перейти в фотобанкАбу-Даби город в ОАЭ
Абу-Даби город в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . Александр Юрьев
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Представители Организации исламского сотрудничества заявили, что нужно вмешаться, чтобы завершить украинский кризис. С чем связано такое включение Турции, Арабских Эмиратов и других стран в этот вопрос, в интервью изданию Украина.ру ответил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
По его словам, дело тут не только в запросе на стабильность, ведь ее хотят все государства мира, а, скорее, заинтересованности в многополярности мира.
"Потому что, когда существует один полюс, ты не можешь никак ему сопротивляться, а во-вторых, они не хотят, чтобы тоже в какой-то момент они оказались перед угрозой пожирания. Когда, скажем, сильный хочет что-то сожрать ради своего просто благополучия, он не будет смотреть на то, бывший это союзник или нет", - пояснил эксперт.
У Эмиратов и у Саудовской Аравии, добавил он, США при желании очень быстрой найдут какие-нибудь грехи и нарушения демократии, вспомнят об убийстве журналиста Хашогги.
"Или предъявят им ультиматум, и заставят их соответственно самосожраться самоубиться. Ради того, чтобы в США был относительный уровень благополучия, уровень жизни", - резюмировал Безпалько.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 08:08
Зачем Западу "грязная бомба" и почему украинский кризис может выйти из под контроля — Богдан Безпалько
 
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