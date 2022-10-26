https://ukraina.ru/20221026/1040108303.html
Безпалько объяснил, почему исламские страны заинтересовались украинским вопросом
Безпалько объяснил, почему исламские страны заинтересовались украинским вопросом - 26.10.2022 Украина.ру
Безпалько объяснил, почему исламские страны заинтересовались украинским вопросом
Представители Организации исламского сотрудничества заявили, что нужно вмешаться, чтобы завершить украинский кризис. С чем связано такое включение Турции, Арабских Эмиратов и других стран в этот вопрос, в интервью изданию Украина.ру ответил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2022-10-26T07:45
2022-10-26T07:45
2022-10-26T07:45
новости
богдан безпалько
украина
сша
ислам
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По его словам, дело тут не только в запросе на стабильность, ведь ее хотят все государства мира, а, скорее, заинтересованности в многополярности мира.У Эмиратов и у Саудовской Аравии, добавил он, США при желании очень быстрой найдут какие-нибудь грехи и нарушения демократии, вспомнят об убийстве журналиста Хашогги."Или предъявят им ультиматум, и заставят их соответственно самосожраться самоубиться. Ради того, чтобы в США был относительный уровень благополучия, уровень жизни", - резюмировал Безпалько.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040093200.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, богдан безпалько, украина, сша, ислам
Безпалько объяснил, почему исламские страны заинтересовались украинским вопросом
Представители Организации исламского сотрудничества заявили, что нужно вмешаться, чтобы завершить украинский кризис. С чем связано такое включение Турции, Арабских Эмиратов и других стран в этот вопрос, в интервью изданию Украина.ру ответил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
По его словам, дело тут не только в запросе на стабильность, ведь ее хотят все государства мира, а, скорее, заинтересованности в многополярности мира.
"Потому что, когда существует один полюс, ты не можешь никак ему сопротивляться, а во-вторых, они не хотят, чтобы тоже в какой-то момент они оказались перед угрозой пожирания. Когда, скажем, сильный хочет что-то сожрать ради своего просто благополучия, он не будет смотреть на то, бывший это союзник или нет", - пояснил эксперт.
У Эмиратов и у Саудовской Аравии, добавил он, США при желании очень быстрой найдут какие-нибудь грехи и нарушения демократии, вспомнят об убийстве журналиста Хашогги.
"Или предъявят им ультиматум, и заставят их соответственно самосожраться самоубиться. Ради того, чтобы в США был относительный уровень благополучия, уровень жизни", - резюмировал Безпалько.
Полностью интервью можно прочитать здесь: