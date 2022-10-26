https://ukraina.ru/20221026/1040107696.html

Безпалько: США сделали из Украины ядерный реактор, который может взорвать их самих

Безпалько: США сделали из Украины ядерный реактор, который может взорвать их самих - 26.10.2022 Украина.ру

Безпалько: США сделали из Украины ядерный реактор, который может взорвать их самих

США делают ставку на разрушение России. На Украине фактически воюют сейчас западные части, в том числе польские. И Вашингтон думает, что полностью контролирует ситуацию, рассказал в интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2022-10-26T06:45

2022-10-26T06:45

2022-10-26T06:45

новости

богдан безпалько

сша

украина

ядерный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037213263_0:216:1141:857_1920x0_80_0_0_4e5bb6d72aea1c85940df57a00f6f0e7.jpg.webp

По его словам, сейчас США рассматривается вопрос создания многонациональной коалиции, в которой против России будут воевать не только поляки, но и литовцы. Пока это проект, но он предполагает создание второго фронта где-то в районе Белоруссии.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221025/1040093200.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, богдан безпалько, сша, украина, ядерный