https://ukraina.ru/20221026/1040107696.html
Безпалько: США сделали из Украины ядерный реактор, который может взорвать их самих
Безпалько: США сделали из Украины ядерный реактор, который может взорвать их самих - 26.10.2022 Украина.ру
Безпалько: США сделали из Украины ядерный реактор, который может взорвать их самих
США делают ставку на разрушение России. На Украине фактически воюют сейчас западные части, в том числе польские. И Вашингтон думает, что полностью контролирует ситуацию, рассказал в интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2022-10-26T06:45
2022-10-26T06:45
2022-10-26T06:45
новости
богдан безпалько
сша
украина
ядерный
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По его словам, сейчас США рассматривается вопрос создания многонациональной коалиции, в которой против России будут воевать не только поляки, но и литовцы. Пока это проект, но он предполагает создание второго фронта где-то в районе Белоруссии.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040093200.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, богдан безпалько, сша, украина, ядерный
Новости, Богдан Безпалько, США, Украина, ядерный
Безпалько: США сделали из Украины ядерный реактор, который может взорвать их самих
США делают ставку на разрушение России. На Украине фактически воюют сейчас западные части, в том числе польские. И Вашингтон думает, что полностью контролирует ситуацию, рассказал в интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько