Безпалько: США сделали из Украины ядерный реактор, который может взорвать их самих - 26.10.2022 Украина.ру
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Безпалько: США сделали из Украины ядерный реактор, который может взорвать их самих
Безпалько: США сделали из Украины ядерный реактор, который может взорвать их самих - 26.10.2022 Украина.ру
Безпалько: США сделали из Украины ядерный реактор, который может взорвать их самих
США делают ставку на разрушение России. На Украине фактически воюют сейчас западные части, в том числе польские. И Вашингтон думает, что полностью контролирует ситуацию, рассказал в интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2022-10-26T06:45
2022-10-26T06:45
новости
богдан безпалько
сша
украина
ядерный
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По его словам, сейчас США рассматривается вопрос создания многонациональной коалиции, в которой против России будут воевать не только поляки, но и литовцы. Пока это проект, но он предполагает создание второго фронта где-то в районе Белоруссии.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040093200.html
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новости, богдан безпалько, сша, украина, ядерный
Новости, Богдан Безпалько, США, Украина, ядерный

Безпалько: США сделали из Украины ядерный реактор, который может взорвать их самих

06:45 26.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
- РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
Читать в
США делают ставку на разрушение России. На Украине фактически воюют сейчас западные части, в том числе польские. И Вашингтон думает, что полностью контролирует ситуацию, рассказал в интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
По его словам, сейчас США рассматривается вопрос создания многонациональной коалиции, в которой против России будут воевать не только поляки, но и литовцы. Пока это проект, но он предполагает создание второго фронта где-то в районе Белоруссии.
"Западу, с одной стороны, очень хочется Россию принудить или разрушить, с другой стороны, есть опасения, что конфликт станет неконтролируем, тогда его уже сложно будет каким-то образом заглушить, в тот момент, когда это будет выгодно. Это как ядерный реактор. Если цепную реакцию допустить до определенного момента, ее не контролировать, то она приведет к взрыву, ты уже не сможешь контролировать эту цепную реакцию", - заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 08:08
Зачем Западу "грязная бомба" и почему украинский кризис может выйти из под контроля — Богдан Безпалько
 
НовостиБогдан БезпалькоСШАУкраинаядерный
 
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