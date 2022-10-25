https://ukraina.ru/20221025/1040130771.html

Как Зеленский стал остриём ядерного копья Запада

Как Зеленский стал остриём ядерного копья Запада - 25.10.2022 Украина.ру

Как Зеленский стал остриём ядерного копья Запада

Украина.ру, 25.10.2022

2022-10-25T17:00

2022-10-25T17:00

2022-10-25T17:00

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Президент Украины Владимир Зеленский отрабатывал западные информационные нарративы, когда хоронил Минские соглашения, угрожал целью получить ядерный статус, призывал нанести превентивные удары во Кремлю. Подробнее об этих и других угрозах президента Украины и Запада в адрес России - в материале издания Украина.руЯдерную эскалацию в информационной повестке на долгие годы навязал России коллективный Запад. Термины "гонка вооружений", "ядерная зима" и "холодная война" обрели новую жизнь. В течение последних лет десяти эта тема в мире поднималась с подачи США (взять хотя бы резолюцию ООН "Об иранской ядерной проблеме"), последние месяцы - с подачи президента Украины Владимира Зеленского. Под ядерный фон проходят без преувеличения все значимые события 2022 года, причем с каждым витком исторической спирали все труднее разобраться: где причина, а где следствие.В феврале 2018 года президент США Дональд Трамп модернизировал американскую ядерную доктрину. В февральском докладе "Обзор ядерной политики" Пентагон назвал основными потенциальными противниками Россию и Китай. Штаты вынудили Россию объясняться за "черную кошку в темной комнате".В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии превентивного удара в ядерной доктрине России, и пригрозил тем, кто первым нажмет на "красную кнопку", оружием возмездия. "Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют", заявил Путин. В следующем году Штаты вышли из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), способных доставлять ядерные боеголовки. Президент Украины Петр Порошенко проиграл главному герою сериала "Слуга народа" Владимиру Зеленскому на президентских выборах.Никто, конечно, после победы актера, исполнявшего главную роль в фильме "Слуга народа", еа президентских выборах не ожидал, что вчерашний добрый человек, увлеченным юмором, артистической карьерой, имеющий близких друзей в России, станет монстром, угрожающим Европе ядерным оружием. Отказ в гарантиях безопасностиНовый 2022 год начался с совместного заявления глав пяти государств (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) о недопустимости развязывания ядерной войны.Документ приняли по инициативе России. Заявление готовили к Десятой конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Конференцию перенесли на август, но заявление все же решили опубликовать. Августовская конференция не смогла принять итоговый документ.Казалось бы, причем здесь Украина?Переговоры с США о гарантиях безопасности для Москвы и нерасширении военно-политического блока НАТО на Восток продолжались с декабря прошлого года. В МИД России в опубликовали тексты проектов договора с США и соглашения с НАТО, в документах есть строчка: "в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана".Слово "ядерный" в проекте договора с США упоминается десять раз. Вашингтон должен был взять на себя обязательства не размещать баллистические ракеты средней и малой дальности вне национальной территории. Это означало бы отказ от размещения ядерных боеголовок в странах Восточной Европы - Прибалтики (Латвии, Литвы и Эстонии). То же самое требовали от НАТО. Также Москве нужны были гарантии по разрешению украинского кризиса и невключению Украины в военно-политический блок.Переговоры состоялись 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене, но ни к чему ни привели. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о письменном отказе Запада в начале марта. Западные государственные деятели, очевидно, тянули время как могли. И для этого была выбрана ядерная тематика.Похороны "Минска"Коллективный Запад создавал вооруженную антироссийскую организацию из Украины после госпереворота 2014 года. Руками киевских властей развязали гражданскую войну в Донбассе. Украина стала интересна НАТОвцам в качестве тренировочного полигона. Северо-атлантический альянс отправлял военных инструкторов для обучения украинской армии, проводил совместные учения с ВСУ. США начали поставки оружия в 2015 году - тогда это было "нелетальное вооружение". В 2018 году Штаты начали поставлять противотанковые ракетные комплексы Javelin. Очевидно, Запад готовил новый полигон для конфликта с Россией чужими украинскими руками.Для деэскалации конфликта дважды были заключены Минские соглашения, выполнение которых оставило бы Республики Донбасса в составе Украины в особом статусе. Одной из тем обсуждений по линии Россия-Запад в январе 2022 года стал "Комплекс мер…", заключенный в Минске. Вопреки постоянным требованиям Киева "не обсуждать Украину без Украины", если бы о чем-то и было возможно договориться, этот шанс пыталась использовать Россия с западными на тот момент партнерами или коллегами. И Россия, и Запад настаивали на их выполнении, однако никто Киев не смог принудить это сделать.Но скорее всего Запад не захотел, а США с самого начала имели другие планы.7 февраля в Россию прилетел президент Франции Эммануэль Макрон. Переговоры с Владимиром Путиным заняли более пяти часов. На итоговой пресс-конференции Путин отметил неисполнение Киевом Минских соглашений.На следующий день Макрон улетел в Киев. Через десять дней Владимир Зеленский назвал Минские соглашения бездарно составленными, и заговорил о новом формате. Советник офиса президента Украины Алексей Арестович пообещал отправить Путину бутылку коньяка, если он признает независимость ЛДНР, так как это развяжет Киеву руки и будет означать срыв "Комплекса мер…".В сущности все эти действия и заявления украинской власти носили намеренный, вызывающий и, что самое главное, провокационный характер, Очевидно (но это уже стало таким очевидным сегодня), что срыв Минских соглашений был именно той провокацией, которая вынуждала Россию проявлять активность в защите Донбасса.Но и это было не всё.19 февраля Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что инициирует выход из Будапештского меморандума, жалуясь на безъядерный статус Украины. Выход из Будапешта означал бы, что Киев хочет получить ядерное оружие. При этом очевидно было и другое - Зеленский открывал дорогу в Украину ядерному оружию Запада, который нацелил бы его (ядерное оружие) на Россию.Заявление Зеленского стало спусковым крючком для дальнейших событий. В России это восприняли как угрозу, и на фоне последующей эскалации в воюющем Донбассе, были приняты те решения, которые теперь называются "специальной военной операцией", которая началась через 5 дней после резонансного заявления Зеленского в Мюнхене.Качели с БудапештомПассаж Зеленского про выход из Будапештского меморандума привел к обсуждениям возможности создания "грязной бомбы" до специальной военной операции. Мощности у Украины для создания ядерного оружия нет, но отработанного топлива на атомных электростанциях достаточно, предупреждали эксперты. Одним условием было то, что Киев встанет на путь терроризма, на что ему дадут разрешение в Вашингтоне. Впрочем окончательно то, что киевский режим Зеленского встал на путь терроризма, подтвердился после подрыва Крымского моста 8 октября. В начале СВО российские войска взяли под охрану Чернобыльскую и Запорожскую АЭС. После переговоров с Киевом в качестве жеста доброй воли войска начали отводить от Киева. ЧАЭС находилась под контролем российских военнослужащих с 24 февраля по 1 апреля. В марте Россия получила доказательства того, что Чернобыль могли использовать для создания ядерного оружия.В конце марта Зеленский оправдывался за высказывания про Будапешт на форуме в Катаре. Зеленский объявил о политической дискуссии в мире по поводу якобы возможного применения Россией ядерного оружия, хотя сам ее же и спровоцировал. Украинский президент вскользь коснулся меморандума, в контексте отказа Украины и продиктованных им обвинений "другие государства тоже сделают вывод, что им нужно ядерное оружие", заявил он."Грязную бомбу" Зеленский назвал анекдотом, но эта история вновь всплыла уже в октябре. Министр обороны России Сергей Шойгу созвонился с коллегами из США, Великобритании и Франции. По данным СМИ, Шойгу предупредил Запад о готовящейся Украиной провокации с использованием "грязной бомбы". Главы МИД трех стран выступили с заявлением, в котором бездоказательно оправдали Украину.Министр обороны Украины Алексей Резников также опроверг обвинения, ссылаясь на то, что "мысль о грязной бомбе нам противна". Резников пригласил в страну экспертов ООН и МАГАТЭ и потребовал выполнения четвертого пункта Будапештского меморандума. Того самого, из которого Зеленский собирался вывести страну восемь месяцев назад. Произошло то же самое, что и с Минскими соглашениями.Запрет на переговорыС 24 февраля по 29 марта состоялись пять раундов переговоров между Киевом и Москвой. Украинская сторона от переговоров отказалась в мае. Несмотря на это Зеленского все также трясли как погремушку:В мае Зеленский заявил о рисках ядерного удара по Украине.В июне польский евродепутат Радослав Сикорский предложил странам Запада подарить Киеву ядерные боеголовки. В июле Зеленский через иностранные СМИ снова повторил о рисках ядерного удара. В августе - призывал "осудить ядерный терроризм", разыгрывая (на самом деле обманывая мировое сообщество) ситуацию с постоянными обстрелами Запорожской АЭС со стороны ВСУ. В России на это ответили зеркально по адекватными причинам. На ЗАЭС с трудом (из-за препятствий Киева) пропустили МАГАТЭ, в надежде на победу голоса разума, но получилось так, как и с наблюдателями ОБСЕ в Донбассе. Невнятное бормотание экспертов МАГАТЭ только укрепило Киев в своей почти полной безнаказанности, если он действует в интересах Запада.В сентябре Зеленский в интервью The Guardian призвал нанести ядерные удары по России, в октябре - превентивные ядерные удары по Кремлю.30 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подписал решение о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным. 4 октября Зеленский ввел в действие это решение. Таким образом под ядерный фон, опять же, произошло то же самое, что и с "Минском", и с "Будапештом - отказ от переговоров и провоцирование России на активные действия.Из этих заявлений и событий следует, что украинские власти абсолютно не самостоятельны, у политиков и руководителей нет прогнозов развития ситуации и курса, кроме эскалации - следования указаниям. Президент Зеленский занимается информационным терроризмом, поднимая ставки, как это сейчас стало модно говорить, при помощи ядерной тематики. Не нравились "Минские соглашения" - теперь их нет, и четыре бывших региона Украины вошли в состав России. Предлагал диалог с Россией о ядерных угрозах - сам же и призвал нанести ядерный удар. Хотел выйти из Будапештского меморандума - теперь просит его выполнять. Очевидная несамостоятельность Зеленского - фирменный стиль украинской власти. Интересы людей далеко не самое главное, что волнует Офис президента. Однако, ныне ставки подняты до высоты Третьей мировой войны с ужасающим для всей Земли и ее населения результатом. И это делает тот Зеленский, который обещал своим избирателям мир, покой и благоденствие. А привел страну к нижете, войне и деградации. Теперь в этой парадигме появилась и ядерная угроза населению.

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Алексей Туманов

Алексей Туманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

новости, эксклюзив, владимир зеленский, ядерный, шантаж, терроризм