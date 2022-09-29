https://ukraina.ru/20220929/1039146257.html

Москва - Киев. Хроника переговоров

Москва - Киев. Хроника переговоров - 29.09.2022 Украина.ру

Москва - Киев. Хроника переговоров

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. В первый день спецоперации войска ЛДНР продвинулись на 6-8 километров. На второй день российские... Украина.ру, 29.09.2022

2022-09-29T09:36

2022-09-29T09:36

2022-09-29T09:36

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Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. В первый день спецоперации войска ЛДНР продвинулись на 6-8 километров. На второй день российские десантники заняли Чернобыльскую АЭС, на Украине объявили мобилизацию. Президент Украины Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров, а президент России Владимир Путин заявил о готовности направить делегацию в Минск. Однако украинская сторона отказалась от диалога, и спецоперация продолжилась. На третий день российские войска уничтожили дамбу, которую возвели на Украине для водной блокады Крыма, российские войска заняли Мелитополь. Начались бои в пригородах Киева. Зеленский, как сообщали украинские политики, бежал в Польшу, и оттуда выпускал круглосуточные видеообращения к нации.Цель спецоперации"Цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил Путин в обращении 24 февраля.Посредничество Лукашенко24 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к украинцам, русским и белорусам. Он призвал Москву и Киев провести переговоры в Минске."Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда", - заявил Лукашенко.Лукашенко предложил Зеленскому выстраивать переговорную позицию из того, что в планах России, по заявлению Владимира Путина, не было оккупации территории Украины.25 февраля Владимир Путин в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о готовности вести переговоры с Украиной на высоком уровне. Владимир Зеленский в видеообращении к нации предложил "садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей".Переговоры могли состояться на следующий день, 26 февраля, но украинская сторона отказалась и перенесла их на 27 февраля. Этому предшествовало заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что переговоры начнутся тогда, когда Вооруженные силы Украины сложат оружие.27 февраля Лукашенко поговорил с Зеленским по телефону. Зеленский назвал белорусскую сторону агрессором, но согласился на переговоры с россиянами в Гомеле. Белорусские власти предоставили безопасный коридор."Тяжелый был разговор. Он нас считал агрессором. Но в конце концов мы договорились. И я ему сказал: "В Гомеле российская делегация тебя ждет. Приезжай. Война идет у тебя. Прекрати выступать против, ибо всех собак спустят на тебя", - рассказал Лукашенко.Состав российской делегации:помощник президента России Владимир Мединский, замглавы МИД России Андрей Руденко, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, заместитель министра обороны Александр Фомин, глава международного комитета Госдумы Леонид СлуцкийПервый раунд28 февраля украинская делегация отказалась от безопасного коридора, и прибыла в Гомель на польских вертолетах. Переговоры длились шесть часов, ни к чему не привели, и стороны разъехались по столицам для консультаций.Состав украинской делегации:министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной Рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.Российские требования:Следующая встреча должна была состояться 2 марта.Второй раунд3 марта в Беловежской пуще состоялся второй раунд переговоров. Украинская сторона заявила об отсутствии результатов. Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк зачитал коммюнике: стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирных граждан, доставки медикаментов и продуктов в места боев, временном прекращении огня для эвакуации.Глава российской делегации Мединский рассказал о договоренности по гуманитарным коридорам для мирных жителей и возможном временном прекращении огня. Соглашения он назвал существенным прогрессом.Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности России. Он заявил, что русские и украинцы - один народ, а российские военнослужащие воюют на Украине с неонацистскими и националистическими формированиями, в составе которых есть иностранные наемники. По его словам, украинские военнослужащие начали прикрываться мирным населением как живым щитом, размещая военную технику у жилых домов."Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются", - заявил Путин.Третий раунд7 марта в Беловежской пуще состоялся третий раунд переговоров. Российская делегация привезла пакет документов, ожидая подписи хотя бы одного протокола. Украинская делегация отказалась, и забрала документы для изучения в Киев.Состав российской делегации:помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, посол России в Белоруссии Борис Грызлов.Состав украинской делегации:министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.Четвертый раунд14 марта в режиме видеоконференции состоялся четвертый раунд переговоров."Переговоры — четвертый раунд. О мире, прекращении огня, немедленном отводе войск и гарантиях безопасности. Трудный разговор", - сообщил глава офиса президента Украины Михаил Подоляк.Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал журналистам о тяжелых и медленных переговорах. По его словам, цель России на переговорах такая же, как и цель спецоперации. Буквально каждую цифру и букву российская делегация обсуждает с Киевом с особой тщательностью, сказал он.Переговоры в Стамбуле29 марта в Стамбуле (Турция) состоялись очередные переговоры российской и украинской делегаций. Владимир Мединский назвал переговоры конструктивными."Мы также делаем два шага для деэскалации конфликта. Одну из позиций - по военной части - огласит заместитель министра обороны", - сказал Мединский.Александр Фомин заявил о решении "кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении". Фактически это означало вывод российских войск из Киевской и Черниговской областей.На следующий день Мединский раскрыл журналистам подробности переговоров. По его словам, киевские власти впервые заявили о готовности договариваться и передали на бумаге принципы будущего соглашения:При выполнении всех обязательств, заявил Мединский, угроза создания на Украине плацдарма НАТО будет ликвидирована. В этом он увидел суть и смысл согласованного документа.В мае 2022 года Украины вышла из переговорного процесса.

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Алексей Туманов

Алексей Туманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

новости, переговоры, москва, киев, украина, россия, спецоперация, эксклюзив