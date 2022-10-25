Бердянск – первый из присоединенных городов, подключенный к газотранспортной системе РФ - 25.10.2022 Украина.ру
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Бердянск – первый из присоединенных городов, подключенный к газотранспортной системе РФ
Бердянск – первый из присоединенных городов, подключенный к газотранспортной системе РФ - 25.10.2022 Украина.ру
Бердянск – первый из присоединенных городов, подключенный к газотранспортной системе РФ
Освобожденную территорию Запорожской области поэтапно подключают к российской системе газоснабжения, сообщил 25 октября в своем Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий
2022-10-25T15:40
2022-10-25T15:40
новости
бердянск
газ
запорожская область
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Первым городом стал Бердянск, а также – Бердянский район.По словам Балицкого, следом за Бердянском начнется подключение Мелитополя и Мелитопольского района.Он отметил, что поставка газа автономна от Украины и идет с территории Донецкой Народной Республики.
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новости, бердянск, газ, запорожская область
Новости, Бердянск, газ, Запорожская область

Бердянск – первый из присоединенных городов, подключенный к газотранспортной системе РФ

15:40 25.10.2022
 
© Украина.ру / Федор ГромовУкраина Бердянск
Украина Бердянск - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Украина.ру / Федор Громов
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Освобожденную территорию Запорожской области поэтапно подключают к российской системе газоснабжения, сообщил 25 октября в своем Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий
Первым городом стал Бердянск, а также – Бердянский район.
Пущено 9 котельных Бердянска, 3 коммунально-бытовых предприятия, Хлебокомбинат, Бердянский ЖБК и Дом престарелых. К вечеру понедельника были подключены порядка 500 абонентов частного сектора и сейчас продолжаются пуски многоквартирного сектора.
По словам Балицкого, следом за Бердянском начнется подключение Мелитополя и Мелитопольского района.
Он отметил, что поставка газа автономна от Украины и идет с территории Донецкой Народной Республики.
Полина Осипенко
8 октября, 16:00История
От Бердянского района до Кремлевской стены. Как обычная птичница стала прославленной летчицей
 
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