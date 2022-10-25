https://ukraina.ru/20221025/1040125191.html

Бердянск – первый из присоединенных городов, подключенный к газотранспортной системе РФ

Бердянск – первый из присоединенных городов, подключенный к газотранспортной системе РФ - 25.10.2022 Украина.ру

Бердянск – первый из присоединенных городов, подключенный к газотранспортной системе РФ

Освобожденную территорию Запорожской области поэтапно подключают к российской системе газоснабжения, сообщил 25 октября в своем Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий

2022-10-25T15:40

2022-10-25T15:40

2022-10-25T15:40

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Первым городом стал Бердянск, а также – Бердянский район.По словам Балицкого, следом за Бердянском начнется подключение Мелитополя и Мелитопольского района.Он отметил, что поставка газа автономна от Украины и идет с территории Донецкой Народной Республики.

https://ukraina.ru/20221008/1039503475.html

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новости, бердянск, газ, запорожская область