https://ukraina.ru/20221025/1040125191.html
Бердянск – первый из присоединенных городов, подключенный к газотранспортной системе РФ
Бердянск – первый из присоединенных городов, подключенный к газотранспортной системе РФ - 25.10.2022 Украина.ру
Бердянск – первый из присоединенных городов, подключенный к газотранспортной системе РФ
Освобожденную территорию Запорожской области поэтапно подключают к российской системе газоснабжения, сообщил 25 октября в своем Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий
2022-10-25T15:40
2022-10-25T15:40
2022-10-25T15:40
новости
бердянск
газ
запорожская область
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Первым городом стал Бердянск, а также – Бердянский район.По словам Балицкого, следом за Бердянском начнется подключение Мелитополя и Мелитопольского района.Он отметил, что поставка газа автономна от Украины и идет с территории Донецкой Народной Республики.
https://ukraina.ru/20221008/1039503475.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бердянск, газ, запорожская область
Новости, Бердянск, газ, Запорожская область
Бердянск – первый из присоединенных городов, подключенный к газотранспортной системе РФ
Освобожденную территорию Запорожской области поэтапно подключают к российской системе газоснабжения, сообщил 25 октября в своем Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий