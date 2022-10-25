https://ukraina.ru/20221025/1040096721.html
Пророссийское подполье Николаева показало свой арсенал
Пророссийское подполье Николаева показало свой арсенал - 25.10.2022 Украина.ру
Пророссийское подполье Николаева показало свой арсенал
Пророссийское подполье Николаева получило оружие и боеприпасы к нему от своих сторонников из числа украинских военных. Об этом РИА Новости рассказал в опубликованном 25 октября сюжете один из активистов подполья
2022-10-25T09:21
2022-10-25T09:21
2022-10-25T09:21
новости
николаев
спецоперация
партизаны
оружие
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Выступая с закрытым капюшоном лицом, подпольщик продемонстрировал сумку, в которой лежат автоматы Калашникова и магазины с патронами.Он также рассказал о поборах, которым подвергаются жители города. По его словам, с родителей учащихся постоянно требуют деньги на учебные пособия, хотя дети учатся дистанционно и пособия берутся в интернете. В результате "школа выходит по деньгам как коммуналка", рассказал подпольщик. Он добавил, что с бизнесменов Николаева "гребут сумасшедшие налоги", даже с тех, у кого нет прибыли."Вот такая жизнь в столице русского кораблестроения. Неудивительно, что люди ждут освобождения и обязательно дождутся", - уверен активист.
https://ukraina.ru/20221023/1040041183.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, николаев, спецоперация, партизаны, оружие
Новости, Николаев, Спецоперация, партизаны, оружие
Пророссийское подполье Николаева показало свой арсенал
Пророссийское подполье Николаева получило оружие и боеприпасы к нему от своих сторонников из числа украинских военных. Об этом РИА Новости рассказал в опубликованном 25 октября сюжете один из активистов подполья
Выступая с закрытым капюшоном лицом, подпольщик продемонстрировал сумку, в которой лежат автоматы Калашникова и магазины с патронами.
Ну, а мы немножечко богатеем арсеналом - вот, сторонники из ВСУ нам подогнали. Поэтому, твари, знайте: мы везде, и мы победим
Активист подполья Николаева
Он также рассказал о поборах, которым подвергаются жители города. По его словам, с родителей учащихся постоянно требуют деньги на учебные пособия, хотя дети учатся дистанционно и пособия берутся в интернете. В результате "школа выходит по деньгам как коммуналка", рассказал подпольщик. Он добавил, что с бизнесменов Николаева "гребут сумасшедшие налоги", даже с тех, у кого нет прибыли.
"Вот такая жизнь в столице русского кораблестроения. Неудивительно, что люди ждут освобождения и обязательно дождутся", - уверен активист.