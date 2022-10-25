Пророссийское подполье Николаева показало свой арсенал - 25.10.2022 Украина.ру
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Пророссийское подполье Николаева показало свой арсенал
Пророссийское подполье Николаева показало свой арсенал - 25.10.2022 Украина.ру
Пророссийское подполье Николаева показало свой арсенал
Пророссийское подполье Николаева получило оружие и боеприпасы к нему от своих сторонников из числа украинских военных. Об этом РИА Новости рассказал в опубликованном 25 октября сюжете один из активистов подполья
2022-10-25T09:21
2022-10-25T09:21
новости
николаев
спецоперация
партизаны
оружие
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Выступая с закрытым капюшоном лицом, подпольщик продемонстрировал сумку, в которой лежат автоматы Калашникова и магазины с патронами.Он также рассказал о поборах, которым подвергаются жители города. По его словам, с родителей учащихся постоянно требуют деньги на учебные пособия, хотя дети учатся дистанционно и пособия берутся в интернете. В результате "школа выходит по деньгам как коммуналка", рассказал подпольщик. Он добавил, что с бизнесменов Николаева "гребут сумасшедшие налоги", даже с тех, у кого нет прибыли."Вот такая жизнь в столице русского кораблестроения. Неудивительно, что люди ждут освобождения и обязательно дождутся", - уверен активист.
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новости, николаев, спецоперация, партизаны, оружие
Новости, Николаев, Спецоперация, партизаны, оружие

Пророссийское подполье Николаева показало свой арсенал

09:21 25.10.2022
 
© РИА Новости
- РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости
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Пророссийское подполье Николаева получило оружие и боеприпасы к нему от своих сторонников из числа украинских военных. Об этом РИА Новости рассказал в опубликованном 25 октября сюжете один из активистов подполья
Выступая с закрытым капюшоном лицом, подпольщик продемонстрировал сумку, в которой лежат автоматы Калашникова и магазины с патронами.

Ну, а мы немножечко богатеем арсеналом - вот, сторонники из ВСУ нам подогнали. Поэтому, твари, знайте: мы везде, и мы победим

Активист подполья Николаева
Он также рассказал о поборах, которым подвергаются жители города. По его словам, с родителей учащихся постоянно требуют деньги на учебные пособия, хотя дети учатся дистанционно и пособия берутся в интернете. В результате "школа выходит по деньгам как коммуналка", рассказал подпольщик. Он добавил, что с бизнесменов Николаева "гребут сумасшедшие налоги", даже с тех, у кого нет прибыли.
Николаев порт - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 08:06
Коллапс в Николаеве: жизнь в прифронтовом городе для мирных жителей стала абсолютно невыносимой
"Вот такая жизнь в столице русского кораблестроения. Неудивительно, что люди ждут освобождения и обязательно дождутся", - уверен активист.
 
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