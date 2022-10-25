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Пророссийское подполье Николаева показало свой арсенал

Пророссийское подполье Николаева показало свой арсенал - 25.10.2022 Украина.ру

Пророссийское подполье Николаева показало свой арсенал

Пророссийское подполье Николаева получило оружие и боеприпасы к нему от своих сторонников из числа украинских военных. Об этом РИА Новости рассказал в опубликованном 25 октября сюжете один из активистов подполья

2022-10-25T09:21

2022-10-25T09:21

2022-10-25T09:21

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спецоперация

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Выступая с закрытым капюшоном лицом, подпольщик продемонстрировал сумку, в которой лежат автоматы Калашникова и магазины с патронами.Он также рассказал о поборах, которым подвергаются жители города. По его словам, с родителей учащихся постоянно требуют деньги на учебные пособия, хотя дети учатся дистанционно и пособия берутся в интернете. В результате "школа выходит по деньгам как коммуналка", рассказал подпольщик. Он добавил, что с бизнесменов Николаева "гребут сумасшедшие налоги", даже с тех, у кого нет прибыли."Вот такая жизнь в столице русского кораблестроения. Неудивительно, что люди ждут освобождения и обязательно дождутся", - уверен активист.

https://ukraina.ru/20221023/1040041183.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, николаев, спецоперация, партизаны, оружие