Освобождённый из плена военный ДНР рассказал, о чём спрашивают сотрудники СБУ - 25.10.2022 Украина.ру
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Освобождённый из плена военный ДНР рассказал, о чём спрашивают сотрудники СБУ
Освобождённый из плена военный ДНР рассказал, о чём спрашивают сотрудники СБУ - 25.10.2022 Украина.ру
Освобождённый из плена военный ДНР рассказал, о чём спрашивают сотрудники СБУ
В СБУ разработали опросник для военнопленных, где содержатся вопросы о принадлежности Крыма и русском мире, рассказал РИА Новости освобожденный из плена военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий
2022-10-25T08:16
2022-10-25T08:16
новости
плен
сбу
военнопленный
днр
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Ранее между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате "110 на 110", 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР вернулись на территорию РФ.По его словам, в этом опроснике СБУ есть вопросы личного характера, например, "как вы относитесь к Украине, как ваши родственники относятся к Украине"."Наше отношение к Российской Федерации, что вы думаете про Путина, естественно, такого рода вопросы постоянно там звучат. Что вы думаете про спецоперацию", - сказал Егильницкий.Он отметил, что все ответы записывались, после допроса протоколы давали перечитать и подписать.
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новости, плен, сбу, военнопленный, днр
Новости, плен, СБУ, военнопленный, ДНР

Освобождённый из плена военный ДНР рассказал, о чём спрашивают сотрудники СБУ

08:16 25.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины
СБУ Служба безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
Читать в
В СБУ разработали опросник для военнопленных, где содержатся вопросы о принадлежности Крыма и русском мире, рассказал РИА Новости освобожденный из плена военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий
Ранее между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате "110 на 110", 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР вернулись на территорию РФ.
"Там есть опросник военнопленного у них специальный. Плюс еще анкета про наших родителей, про родственников, какого они настроения, настроены ли они к России, как вы относитесь к русскому миру, естественно. Вот эти вопросы - чей Крым и такого плана. В общем, они пытались узнать все, что мы можем им сказать", - сообщил Егильницкий.
По его словам, в этом опроснике СБУ есть вопросы личного характера, например, "как вы относитесь к Украине, как ваши родственники относятся к Украине".
"Наше отношение к Российской Федерации, что вы думаете про Путина, естественно, такого рода вопросы постоянно там звучат. Что вы думаете про спецоперацию", - сказал Егильницкий.
Он отметил, что все ответы записывались, после допроса протоколы давали перечитать и подписать.
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