https://ukraina.ru/20221025/1040096279.html

Освобождённый из плена военный ДНР рассказал, о чём спрашивают сотрудники СБУ

Освобождённый из плена военный ДНР рассказал, о чём спрашивают сотрудники СБУ - 25.10.2022 Украина.ру

Освобождённый из плена военный ДНР рассказал, о чём спрашивают сотрудники СБУ

В СБУ разработали опросник для военнопленных, где содержатся вопросы о принадлежности Крыма и русском мире, рассказал РИА Новости освобожденный из плена военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий

2022-10-25T08:16

2022-10-25T08:16

2022-10-25T08:16

новости

плен

сбу

военнопленный

днр

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Ранее между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате "110 на 110", 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР вернулись на территорию РФ.По его словам, в этом опроснике СБУ есть вопросы личного характера, например, "как вы относитесь к Украине, как ваши родственники относятся к Украине"."Наше отношение к Российской Федерации, что вы думаете про Путина, естественно, такого рода вопросы постоянно там звучат. Что вы думаете про спецоперацию", - сказал Егильницкий.Он отметил, что все ответы записывались, после допроса протоколы давали перечитать и подписать.

https://ukraina.ru/20221025/1040075391.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, плен, сбу, военнопленный, днр