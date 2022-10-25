https://ukraina.ru/20221025/1040095219.html

СМИ: прокуроры США усилили давление на ключевых свидетелей по делу Трампа

СМИ: прокуроры США усилили давление на ключевых свидетелей по делу Трампа - 25.10.2022 Украина.ру

СМИ: прокуроры США усилили давление на ключевых свидетелей по делу Трампа

В США федеральные прокуроры во время расследования дела бывшего президента Штатов Дональда Трампа начали сильнее давить на основных свидетелей в расчете добиться от них показаний, пишет газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники

2022-10-25T07:42

2022-10-25T07:42

2022-10-25T07:42

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дональд трамп

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Как стало известно изданию, особое внимание сторона обвинения уделяет одному из помощников Трампа Кэшу Пателю. Уточняется, что он может дать представление о намерениях экс-лидера, когда тот выступал против попыток министерства юстиции изъять у него документы. Также, предположительно, Патель может рассказать, как именно секретные документы были доставлены в Мар-а-Лаго.Также сообщается о давлении на сотрудника администрации Трампа Уолта Наута. По данным газеты, прокуроры скептически относятся к его показаниям и используют выдвинутые против него обвинения, чтобы заставить повторно явиться на допрос.Сотрудники ФБР 8 августа обыскали поместье Трампа Мар-а-Лаго. Как следует из обнародованного 12 августа ордера, обыск проводился в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов.Позже сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) изъяли более 150 секретных документов из резиденции бывшего президента США.

https://ukraina.ru/20220831/1038301248.html

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новости, дональд трамп, сша