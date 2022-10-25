https://ukraina.ru/20221025/1040095219.html
СМИ: прокуроры США усилили давление на ключевых свидетелей по делу Трампа
СМИ: прокуроры США усилили давление на ключевых свидетелей по делу Трампа - 25.10.2022 Украина.ру
СМИ: прокуроры США усилили давление на ключевых свидетелей по делу Трампа
В США федеральные прокуроры во время расследования дела бывшего президента Штатов Дональда Трампа начали сильнее давить на основных свидетелей в расчете добиться от них показаний, пишет газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники
2022-10-25T07:42
2022-10-25T07:42
2022-10-25T07:42
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Как стало известно изданию, особое внимание сторона обвинения уделяет одному из помощников Трампа Кэшу Пателю. Уточняется, что он может дать представление о намерениях экс-лидера, когда тот выступал против попыток министерства юстиции изъять у него документы. Также, предположительно, Патель может рассказать, как именно секретные документы были доставлены в Мар-а-Лаго.Также сообщается о давлении на сотрудника администрации Трампа Уолта Наута. По данным газеты, прокуроры скептически относятся к его показаниям и используют выдвинутые против него обвинения, чтобы заставить повторно явиться на допрос.Сотрудники ФБР 8 августа обыскали поместье Трампа Мар-а-Лаго. Как следует из обнародованного 12 августа ордера, обыск проводился в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов.Позже сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) изъяли более 150 секретных документов из резиденции бывшего президента США.
https://ukraina.ru/20220831/1038301248.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дональд трамп, сша
Новости, Дональд Трамп, США
СМИ: прокуроры США усилили давление на ключевых свидетелей по делу Трампа
В США федеральные прокуроры во время расследования дела бывшего президента Штатов Дональда Трампа начали сильнее давить на основных свидетелей в расчете добиться от них показаний, пишет газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники
Как стало известно изданию, особое внимание сторона обвинения уделяет одному из помощников Трампа Кэшу Пателю. Уточняется, что он может дать представление о намерениях экс-лидера, когда тот выступал против попыток министерства юстиции изъять у него документы. Также, предположительно, Патель может рассказать, как именно секретные документы были доставлены в Мар-а-Лаго.
Также сообщается о давлении на сотрудника администрации Трампа Уолта Наута. По данным газеты, прокуроры скептически относятся к его показаниям и используют выдвинутые против него обвинения, чтобы заставить повторно явиться на допрос.
Сотрудники ФБР 8 августа обыскали поместье Трампа Мар-а-Лаго. Как следует из обнародованного 12 августа ордера, обыск проводился в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов.
Позже сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) изъяли более 150 секретных документов из резиденции бывшего президента США.