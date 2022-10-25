СМИ: прокуроры США усилили давление на ключевых свидетелей по делу Трампа - 25.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221025/1040095219.html
СМИ: прокуроры США усилили давление на ключевых свидетелей по делу Трампа
СМИ: прокуроры США усилили давление на ключевых свидетелей по делу Трампа - 25.10.2022 Украина.ру
СМИ: прокуроры США усилили давление на ключевых свидетелей по делу Трампа
В США федеральные прокуроры во время расследования дела бывшего президента Штатов Дональда Трампа начали сильнее давить на основных свидетелей в расчете добиться от них показаний, пишет газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники
2022-10-25T07:42
2022-10-25T07:42
новости
дональд трамп
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102809/11/1028091176_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_1d4468a5fad8d464794726499c2b353f.jpg
Как стало известно изданию, особое внимание сторона обвинения уделяет одному из помощников Трампа Кэшу Пателю. Уточняется, что он может дать представление о намерениях экс-лидера, когда тот выступал против попыток министерства юстиции изъять у него документы. Также, предположительно, Патель может рассказать, как именно секретные документы были доставлены в Мар-а-Лаго.Также сообщается о давлении на сотрудника администрации Трампа Уолта Наута. По данным газеты, прокуроры скептически относятся к его показаниям и используют выдвинутые против него обвинения, чтобы заставить повторно явиться на допрос.Сотрудники ФБР 8 августа обыскали поместье Трампа Мар-а-Лаго. Как следует из обнародованного 12 августа ордера, обыск проводился в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов.Позже сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) изъяли более 150 секретных документов из резиденции бывшего президента США.
https://ukraina.ru/20220831/1038301248.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102809/11/1028091176_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_434b03f7aed960a8670996d81ff88c31.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дональд трамп, сша
Новости, Дональд Трамп, США

СМИ: прокуроры США усилили давление на ключевых свидетелей по делу Трампа

07:42 25.10.2022
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP / Alex Brandon
Читать в
В США федеральные прокуроры во время расследования дела бывшего президента Штатов Дональда Трампа начали сильнее давить на основных свидетелей в расчете добиться от них показаний, пишет газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники
Как стало известно изданию, особое внимание сторона обвинения уделяет одному из помощников Трампа Кэшу Пателю. Уточняется, что он может дать представление о намерениях экс-лидера, когда тот выступал против попыток министерства юстиции изъять у него документы. Также, предположительно, Патель может рассказать, как именно секретные документы были доставлены в Мар-а-Лаго.
Также сообщается о давлении на сотрудника администрации Трампа Уолта Наута. По данным газеты, прокуроры скептически относятся к его показаниям и используют выдвинутые против него обвинения, чтобы заставить повторно явиться на допрос.
Сотрудники ФБР 8 августа обыскали поместье Трампа Мар-а-Лаго. Как следует из обнародованного 12 августа ордера, обыск проводился в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов.
Позже сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) изъяли более 150 секретных документов из резиденции бывшего президента США.
Саммит G20 в Гамбурге - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 16:19
Трагическая фигура Трампа
 
НовостиДональд ТрампСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:55В Британии рассказали о "заблудившемся в собственном саду" Байдене
08:52В США предположили, как возвращение Трампа повлияет на будущее Украины
08:38"Заткнуться и не ныть": в Ирландии раскритиковали недовольную властями страны посла Украины Герасько
08:36Россия хочет обсудить украинскую "грязную" ядерную бомбу в Совбезе ООН
08:27Bloomberg: Еврокомиссия хочет задействовать Великобританию и Швейцарию в ограничении стоимости газа
08:23Спасение украинской ПВО
08:16Освобождённый из плена военный ДНР рассказал, о чём спрашивают сотрудники СБУ
08:08Зачем Западу "грязная бомба" и почему украинский кризис может выйти из под контроля - Богдан Безпалько
08:04Морпех Данилов рассказал о бое с диверсантами ВСУ "до последнего магазина"
08:03Белый дом открестился от давления на бизнес Илона Маска
08:00Самого взрыва не будет до того момента, пока они не создадут готовый боеприпас – Кнутов о ядерном оружии
08:00"Москва поможет": Мамонтов рассказал, как поступит Белоруссия в случае агрессии со стороны Польши
07:51Бордели и массовое воровство гуманитарной помощи. Что происходит в Запорожье под покровом темноты
07:45"Население им не жалко": военный эксперт рассказал, что хочет сделать Украина в Харьковской области
07:44"Ждали, что Россия будет принимать капитуляцию Украины на пепелище Киева". Куда смотрит Казахстан
07:42СМИ: прокуроры США усилили давление на ключевых свидетелей по делу Трампа
07:37Финский политолог нашёл признаки перемены США своей позиции по Украине
07:36Бен Ладен номер два, но с огромной ложкой - Захарова о Зеленском
07:33Кадыров: Россия слабо отвечает на обстрелы со стороны Украины
07:30"Мы должны брать пример с Израиля": Кнутов о том, какая вероятность применения ядерного оружия на Украине
Лента новостейМолния