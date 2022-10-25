https://ukraina.ru/20221025/1040091818.html

Главное на 25 октября: в России и в мире

Главное на 25 октября: в России и в мире - 25.10.2022 Украина.ру

Главное на 25 октября: в России и в мире

Украина.ру, 25.10.2022

2022-10-25T07:01

2022-10-25T07:01

2022-10-25T08:13

новости

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Владимир Путин проведет заседание координационного совета при правительстве России, в Люксембурге запланировано заседание Совета ЕС по энергетике. Об этих и других событиях дня — читайте в подборке Украина.руРоссияПрезидент России Владимир Путин проведет заседание координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.С докладами выступят глава совета, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин (в режиме видеоконференции).Правительство РФ доложит президенту Владимиру Путину о выплатах семьям мобилизованных россиян, сообщил Мишустин.«Хотя формат координационного совета для нас не новый, сейчас нужно с большой ответственностью подойти к этой работе, четко понимая, с каким уровнем угроз сталкивается наше государство», — предупредил Мишустин участников заседания. Он уверен, что «совместные усилия помогут выполнить все поставленные президентом задачи, предоставить военным необходимые средства для достижения определенных главой государства целей, поддержать всех тех, кто сейчас защищает интересы страны на передовой», — сказал он.Президент России Владимир Путин встретится с президентом Гвинеи-Бисау, председателем Экономического сообщества стран Западной Африки Умару Сисоку Эмбало.«Имеется в виду обменяться мнениями о перспективах развития российско-бисайских отношений и по актуальной региональной и международной тематике», — говорится в сообщении представителей Кремля.Сообщается, что Путин и Эмбало обсудят вопросы взаимодействия России и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), в которой Эмбало является председателем.В Совете Федерации пройдет круглый стол «О проекте концепции сохранения и развития традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации».Проведет его председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.Ближнее зарубежьеВ Минске состоится заседание комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по природным ресурсам, экологии и охране окружающей среды.В повестке — вопрос о реализации и разработке новых программ по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС.Будет обсужден вопрос о подготовке мероприятия Союзного государства «Оказание комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на 2023 год и вопрос о ходе подготовки проекта концепции программы совместной деятельности Беларуси и России в рамках Союзного государства по преодолению негативных последствий вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.Более того, будут рассмотрены отчет о реализации программы Союзного государства «Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства» на 2017−2021 годы и концепция союзной программы «Обеспечение гидрометеорологической безопасности в условиях изменчивости и изменения климата» на 2023−2027 годы.МирВ Берлине пройдет международная конференция по вопросам восстановления Украины.По словам посла ФРГ на Украине Анки Фельдгузен, «Германия вместе с Еврокомиссией хочет найти те сектора, где можно более конкретно и быстро внести свой вклад».На конференции будут присутствовать канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.В Люксембурге состоится заседание Совета ЕС по энергетике.Ожидается, что профильные министры 25 стран — членов ЕС обсудят вопросы, связанные с введением единой для этой региональной организации марки об уплате налогов за грузовой автотранспорт, а также услугами железнодорожного фрахта и обеспечением прав пассажиров железнодорожных поездов.Помимо этого, речь пойдет о реализации программы ЕС по эксплуатации радионавигационной спутниковой системы «Галилео», а также проведении авиационной политики в отношении России и Китая.

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новости