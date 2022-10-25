Кнутов: публикация OSINT призвана повлиять на предвыборный расклад в США

Я видел этот материал, он мне не внушил доверие. Не бывает так, что убиты 300 с лишним тысяч, а ранены – 100. Обычно на одного убитого приходится три раненых. Хотя потери у ВСУ действительно огромные. Эта публикация призвана повлиять на предвыборный расклад в США.

Юрий Кнутов военный эксперт, директор Музея войск ПВО военный эксперт, директор Музея войск ПВО