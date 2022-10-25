https://ukraina.ru/20221025/1040086866.html
Кнутов: публикация OSINT призвана повлиять на предвыборный расклад в США
Кнутов: публикация OSINT призвана повлиять на предвыборный расклад в США - 25.10.2022 Украина.ру
Кнутов: публикация OSINT призвана повлиять на предвыборный расклад в США
Потери у Украины огромные и публикация OSINT призвана повлиять на предвыборный расклад в США, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-10-25T04:07
2022-10-25T04:07
2022-10-25T04:07
новости
сша
всу
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103364/75/1033647561_0:29:1353:790_1920x0_80_0_0_2ae6a5c33a4326144282ca298f681fad.jpg
Ранее исследовательская компания OSINT предоставила данные о том, что потери Вооруженных Сил Украины к 20 октября 2022 года составили 402 тысячи человек.По его мнению, республиканцы хотят показать то, что демократы дают деньги Украине, несмотря на это у ВСУ большие потери.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221024/1040079982.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103364/75/1033647561_131:0:1223:819_1920x0_80_0_0_42979446ea633477f32ee9fa0e244098.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, всу, украина
Новости, США, ВСУ, Украина
Кнутов: публикация OSINT призвана повлиять на предвыборный расклад в США
Потери у Украины огромные и публикация OSINT призвана повлиять на предвыборный расклад в США, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Ранее исследовательская компания OSINT предоставила данные о том, что потери Вооруженных Сил Украины к 20 октября 2022 года составили 402 тысячи человек.
Я видел этот материал, он мне не внушил доверие. Не бывает так, что убиты 300 с лишним тысяч, а ранены – 100. Обычно на одного убитого приходится три раненых. Хотя потери у ВСУ действительно огромные. Эта публикация призвана повлиять на предвыборный расклад в США.
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор Музея войск ПВО
По его мнению, республиканцы хотят показать то, что демократы дают деньги Украине, несмотря на это у ВСУ большие потери.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.