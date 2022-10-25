"Население им не жалко": военный эксперт рассказал, что хочет сделать Украина в Харьковской области
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Украина хочет взорвать грязную бомбу в Харьковской области на пророссийски настроенных территориях, потому что у них будет повод либо вовлечь США и НАТО напрямую в этот конфликт, либо получить у Запада тактический ядерный боеприпас для его применения по России, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.
По последним данным, Украина хочет применить ее в Харьковской области на пророссийски настроенных территориях. Население не жалко. Зато у них будет повод либо вовлечь США и НАТО напрямую в этот конфликт, либо получить у Запада тактический ядерный боеприпас для его применения по европейской территории России.
По его словам, если это произойдет, то "будет война и на территории России, и на территории Украины", а США не пострадают.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.