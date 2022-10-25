"Население им не жалко": военный эксперт рассказал, что хочет сделать Украина в Харьковской области - 25.10.2022 Украина.ру
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"Население им не жалко": военный эксперт рассказал, что хочет сделать Украина в Харьковской области
"Население им не жалко": военный эксперт рассказал, что хочет сделать Украина в Харьковской области - 25.10.2022 Украина.ру
"Население им не жалко": военный эксперт рассказал, что хочет сделать Украина в Харьковской области
Украина хочет взорвать грязную бомбу в Харьковской области на пророссийски настроенных территориях, потому что у них будет повод либо вовлечь США и НАТО напрямую в этот конфликт, либо получить у Запада тактический ядерный боеприпас для его применения по России, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-10-25T07:45
2022-10-25T07:45
новости
украина
харьковская область
россия
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.По его словам, если это произойдет, то "будет война и на территории России, и на территории Украины", а США не пострадают.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221024/1040079982.html
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Новости
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новости, украина, харьковская область, россия
Новости, Украина, Харьковская область, Россия

"Население им не жалко": военный эксперт рассказал, что хочет сделать Украина в Харьковской области

07:45 25.10.2022
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Украина хочет взорвать грязную бомбу в Харьковской области на пророссийски настроенных территориях, потому что у них будет повод либо вовлечь США и НАТО напрямую в этот конфликт, либо получить у Запада тактический ядерный боеприпас для его применения по России, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.
По последним данным, Украина хочет применить ее в Харьковской области на пророссийски настроенных территориях. Население не жалко. Зато у них будет повод либо вовлечь США и НАТО напрямую в этот конфликт, либо получить у Запада тактический ядерный боеприпас для его применения по европейской территории России.
Юрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор Музея войск ПВО
По его словам, если это произойдет, то "будет война и на территории России, и на территории Украины", а США не пострадают.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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