https://ukraina.ru/20221025/1040085809.html

"Население им не жалко": военный эксперт рассказал, что хочет сделать Украина в Харьковской области

"Население им не жалко": военный эксперт рассказал, что хочет сделать Украина в Харьковской области - 25.10.2022 Украина.ру

"Население им не жалко": военный эксперт рассказал, что хочет сделать Украина в Харьковской области

Украина хочет взорвать грязную бомбу в Харьковской области на пророссийски настроенных территориях, потому что у них будет повод либо вовлечь США и НАТО напрямую в этот конфликт, либо получить у Запада тактический ядерный боеприпас для его применения по России, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-10-25T07:45

2022-10-25T07:45

2022-10-25T07:45

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.По его словам, если это произойдет, то "будет война и на территории России, и на территории Украины", а США не пострадают.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221024/1040079982.html

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