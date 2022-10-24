https://ukraina.ru/20221024/1040079081.html

Украина готовит подрыв маломощного ядерного боеприпаса - Минобороны РФ

Украина готовит подрыв маломощного ядерного боеприпаса - Минобороны РФ - 24.10.2022 Украина.ру

Украина готовит подрыв маломощного ядерного боеприпаса - Минобороны РФ

Украина готовит провокацию с подрывом "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса, рассказал 24 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов

2022-10-24T14:08

2022-10-24T14:08

2022-10-24T14:08

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ядерное оружие

бомба

спецоперация

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минобороны рф

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"Министерство обороны Российской Федерации располагает информацией о планировании киевским режимом провокации, связанной с подрывом так называемой "грязной бомбы", или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве", - сказал он.Кириллов напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля Владимир Зеленский заявлял о намерении восстановить ядерный статус Украины.Ранее в материале издания Украина.ру были названы пять фактов, подтверждающие подготовку Киевом провокации с гуманитарной катастрофой.

https://ukraina.ru/20221023/1040047055.html

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новости, ядерное оружие, бомба, спецоперация, украина, минобороны рф