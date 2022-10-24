Украина готовит подрыв маломощного ядерного боеприпаса - Минобороны РФ - 24.10.2022 Украина.ру
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Украина готовит подрыв маломощного ядерного боеприпаса - Минобороны РФ
Украина готовит подрыв маломощного ядерного боеприпаса - Минобороны РФ - 24.10.2022 Украина.ру
Украина готовит подрыв маломощного ядерного боеприпаса - Минобороны РФ
Украина готовит провокацию с подрывом "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса, рассказал 24 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов
2022-10-24T14:08
2022-10-24T14:08
новости
ядерное оружие
бомба
спецоперация
украина
минобороны рф
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"Министерство обороны Российской Федерации располагает информацией о планировании киевским режимом провокации, связанной с подрывом так называемой "грязной бомбы", или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве", - сказал он.Кириллов напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля Владимир Зеленский заявлял о намерении восстановить ядерный статус Украины.Ранее в материале издания Украина.ру были названы пять фактов, подтверждающие подготовку Киевом провокации с гуманитарной катастрофой.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, ядерное оружие, бомба, спецоперация, украина, минобороны рф
Новости, Ядерное оружие, бомба, Спецоперация, Украина, Минобороны РФ

Украина готовит подрыв маломощного ядерного боеприпаса - Минобороны РФ

14:08 24.10.2022
 
© Фото : Public domainЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Фото : Public domain
Читать в
Украина готовит провокацию с подрывом "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса, рассказал 24 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов
"Министерство обороны Российской Федерации располагает информацией о планировании киевским режимом провокации, связанной с подрывом так называемой "грязной бомбы", или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве", - сказал он.

Кириллов напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля Владимир Зеленский заявлял о намерении восстановить ядерный статус Украины.
Ранее в материале издания Украина.ру были названы пять фактов, подтверждающие подготовку Киевом провокации с гуманитарной катастрофой.
- РИА Новости, 1920, 23.10.2022
Вчера, 11:44
В ближайшее время Украина совершит провокацию с гуманитарной катастрофой. 5 фактов, подтверждающих это
 
НовостиЯдерное оружиебомбаСпецоперацияУкраинаМинобороны РФ
 
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