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На Украине призвали к атакам на заводы в Иране и Китае

На Украине призвали к атакам на заводы в Иране и Китае - 24.10.2022 Украина.ру

На Украине призвали к атакам на заводы в Иране и Китае

Полковник ВСУ в запасе, летчик-испытатель Роман Свитан 23 октября в эфире канала "FreeДом" призвал уничтожать заводы в Иране и Китае, где могут производить оружие или компоненты к нему, которое затем используется армией РФ

2022-10-24T13:48

2022-10-24T13:48

2022-10-24T13:59

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герань

спецоперация

украина

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иран

беспилотники

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По словам Свитана, которого в СМИ называют "карманным" экспертом украинского минобороны, ни одна страна в мире не может полностью обезопасить свое небо системами ПРО и ПВО. "Поэтому [ракеты и беспилотники] нужно пытаться уничтожить на земле противника или в местах их производства. Вплоть до того, что если это иранские [БПЛА] "Шахеды", то нужно взрывать иранские заводы по производству "Шахедов" и дальше по цепочке. Если это китайские платы, то значит надо заходить в Китай и искать там заводы, которые производят эти платы", - сказал он. Ранее в Кремле заявили, что не располагают информацией о возможной закупке Россией иранских беспилотников "Шахед".Некоторое время назад российская армия начала применять на Украине дроны-камикадзе "Герань-2". Утверждается, что прототипом такого аппарата мог стать иранский БПЛА "Шахед".Применяемые российской армией беспилотники “Герань” хорошо показали себя в ходе СВО на Украине, рассказал ранее в интервью Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что эти беспилотники “не уступают крылатым ракетам”, однако стоят гораздо меньше.

https://ukraina.ru/20221018/1039823797.html

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новости, герань, спецоперация, украина, китай, иран, беспилотники