"Новые риски и вызовы": в Казахстане обновили военную доктрину - 24.10.2022 Украина.ру
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"Новые риски и вызовы": в Казахстане обновили военную доктрину
"Новые риски и вызовы": в Казахстане обновили военную доктрину - 24.10.2022 Украина.ру
"Новые риски и вызовы": в Казахстане обновили военную доктрину
В Казахстане внесены изменения в военную доктрину страны. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба Минобороны Казахстана
2022-10-24T11:39
2022-10-24T11:39
новости
казахстан
армия
военные
доктрина
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил указ об изменениях в Военной доктрине страны.По заявлению пресс-службы ведомства, в новой редакции отражены "риски и вызовы", в ответ на которые республика увеличивает свой военный потенциал.Кроме того, предусмотрено развитие сил специальных операций, а также расширение их взаимодействия с подразделениями специального назначения других органов государства.
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новости, казахстан, армия, военные, доктрина
Новости, Казахстан, Армия, военные, доктрина

"Новые риски и вызовы": в Казахстане обновили военную доктрину

11:39 24.10.2022
 
© РИА Новости . Амир Исаев / Перейти в фотобанкОткрытие учений сил и средств разведки вооруженных сил стран ОДКБ "Поиск-2016"
Открытие учений сил и средств разведки вооруженных сил стран ОДКБ Поиск-2016 - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости . Амир Исаев
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В Казахстане внесены изменения в военную доктрину страны. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба Минобороны Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил указ об изменениях в Военной доктрине страны.
В документе отражены современные условия и факторы, влияющие на военные угрозы и безопасность. В него включены новые направления деятельности в военно-политической и военно-стратегической сферах, меры для систематизации нормативных правовых актов в военной области и внедрения системы военного планирования.
По заявлению пресс-службы ведомства, в новой редакции отражены "риски и вызовы", в ответ на которые республика увеличивает свой военный потенциал.
Кроме того, предусмотрено развитие сил специальных операций, а также расширение их взаимодействия с подразделениями специального назначения других органов государства.
Никита Мендкович - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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