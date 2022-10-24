https://ukraina.ru/20221024/1040069908.html

"Новые риски и вызовы": в Казахстане обновили военную доктрину

"Новые риски и вызовы": в Казахстане обновили военную доктрину - 24.10.2022 Украина.ру

"Новые риски и вызовы": в Казахстане обновили военную доктрину

В Казахстане внесены изменения в военную доктрину страны. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба Минобороны Казахстана

2022-10-24T11:39

2022-10-24T11:39

2022-10-24T11:39

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил указ об изменениях в Военной доктрине страны.По заявлению пресс-службы ведомства, в новой редакции отражены "риски и вызовы", в ответ на которые республика увеличивает свой военный потенциал.Кроме того, предусмотрено развитие сил специальных операций, а также расширение их взаимодействия с подразделениями специального назначения других органов государства.

https://ukraina.ru/20221006/1039440683.html

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новости, казахстан, армия, военные, доктрина