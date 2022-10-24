"Новые риски и вызовы": в Казахстане обновили военную доктрину
© РИА Новости . Амир Исаев / Перейти в фотобанкОткрытие учений сил и средств разведки вооруженных сил стран ОДКБ "Поиск-2016"
В Казахстане внесены изменения в военную доктрину страны. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба Минобороны Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил указ об изменениях в Военной доктрине страны.
В документе отражены современные условия и факторы, влияющие на военные угрозы и безопасность. В него включены новые направления деятельности в военно-политической и военно-стратегической сферах, меры для систематизации нормативных правовых актов в военной области и внедрения системы военного планирования.
По заявлению пресс-службы ведомства, в новой редакции отражены "риски и вызовы", в ответ на которые республика увеличивает свой военный потенциал.
Кроме того, предусмотрено развитие сил специальных операций, а также расширение их взаимодействия с подразделениями специального назначения других органов государства.