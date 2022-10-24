Украинский министр заявил, что Starlink продолжит работать на Украине - 24.10.2022 Украина.ру
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Украинский министр заявил, что Starlink продолжит работать на Украине
Украинский министр заявил, что Starlink продолжит работать на Украине - 24.10.2022 Украина.ру
Украинский министр заявил, что Starlink продолжит работать на Украине
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что американский бизнесмен Илон Маск в личной беседе заверил его, что работа спутниковой сети Starlink на Украине будет обеспечена. Об этом 24 октября он написал в Twitter
2022-10-24T11:02
2022-10-24T11:02
новости
илон маск
спутник
министр
украина
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Раннее Маск написал, что его компания SpaceX больше не сможет оплачивать Starlink на Украине после многочисленных оскорблений в его адрес от украинских политиков и медиалиц. В частности, украинская журналистка Марьяна Подоляк написала: "Твое дело [рот закрыть, было использовано матерное выражение - ред.] и Starlink оплачивать".Такую бурю эмоций вызвали твиты Маска с его опасениями о вероятности ядерной войны, необходимости переговоров и предложения провести повторные референдумы на освобожденных территориях.Позднее Маск заявил, что все же продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине, даже если Пентагон, вопреки обещаниям, откажется предоставить финансирование.
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новости, илон маск, спутник, министр, украина
Новости, Илон Маск, спутник, министр, Украина

Украинский министр заявил, что Starlink продолжит работать на Украине

11:02 24.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0Илон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0
Читать в
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что американский бизнесмен Илон Маск в личной беседе заверил его, что работа спутниковой сети Starlink на Украине будет обеспечена. Об этом 24 октября он написал в Twitter
Спасибо, Илон Маск. Перед всеми разговорами о финансировании вы подтвердили мне, что в любом случае обеспечите работу Starlink на Украине. Это было крайне важно для Украины. Мы благодарны вам.
Раннее Маск написал, что его компания SpaceX больше не сможет оплачивать Starlink на Украине после многочисленных оскорблений в его адрес от украинских политиков и медиалиц. В частности, украинская журналистка Марьяна Подоляк написала: "Твое дело [рот закрыть, было использовано матерное выражение - ред.] и Starlink оплачивать".
Такую бурю эмоций вызвали твиты Маска с его опасениями о вероятности ядерной войны, необходимости переговоров и предложения провести повторные референдумы на освобожденных территориях.
Позднее Маск заявил, что все же продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине, даже если Пентагон, вопреки обещаниям, откажется предоставить финансирование.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 10:03
Медведев ответил Илону Маску на вопрос о ситуации в АртемовскеЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообщался в Twitter с американским бизнесменом Илоном Маском. Маск спросил об успехах на фронте, Медведев позвал его в ответ в Москву
 
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