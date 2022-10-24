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Украинский министр заявил, что Starlink продолжит работать на Украине

Украинский министр заявил, что Starlink продолжит работать на Украине - 24.10.2022 Украина.ру

Украинский министр заявил, что Starlink продолжит работать на Украине

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что американский бизнесмен Илон Маск в личной беседе заверил его, что работа спутниковой сети Starlink на Украине будет обеспечена. Об этом 24 октября он написал в Twitter

2022-10-24T11:02

2022-10-24T11:02

2022-10-24T11:02

новости

илон маск

спутник

министр

украина

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Раннее Маск написал, что его компания SpaceX больше не сможет оплачивать Starlink на Украине после многочисленных оскорблений в его адрес от украинских политиков и медиалиц. В частности, украинская журналистка Марьяна Подоляк написала: "Твое дело [рот закрыть, было использовано матерное выражение - ред.] и Starlink оплачивать".Такую бурю эмоций вызвали твиты Маска с его опасениями о вероятности ядерной войны, необходимости переговоров и предложения провести повторные референдумы на освобожденных территориях.Позднее Маск заявил, что все же продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине, даже если Пентагон, вопреки обещаниям, откажется предоставить финансирование.

https://ukraina.ru/20221021/1039984190.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, илон маск, спутник, министр, украина