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Зеленский увидел в заявлении РФ о "грязной бомбе" основание для санкций

Зеленский увидел в заявлении РФ о "грязной бомбе" основание для санкций - 24.10.2022 Украина.ру

Зеленский увидел в заявлении РФ о "грязной бомбе" основание для санкций

Владимир Зеленский вечером 23 октября в видеообращении отреагировал на сообщение о подготовке Киевом провокации с "грязной бомбой" словами о "российской угрозе" и призывом к "еще большему усилению" поддержки Украины со стороны Запада

2022-10-24T07:54

2022-10-24T07:54

2022-10-24T07:55

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владимир зеленский

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"На начинающейся неделе это будет задачей номер один для нашей дипломатии – объяснять, что происходит. И я уверен: мир будет с нами. Мир поймет", - отметил Зеленский.Он призвал мир "максимально жестко отреагировать" на якобы исходящие от РФ угрозы и "очередное поднятие ставок", упомянув в обращении о "грязной ядерной бомбе" как о "так называемой".Угрозы, которые как считает Зеленский, исходят со стороны РФ – "это основание и для санкций, и для еще большего усиления поддержки Украины".Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал главе коллегам из США, Франции и Турции озабоченность о возможном применении Киевом "грязной бомбы".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, бомба, владимир зеленский, россия