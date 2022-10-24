https://ukraina.ru/20221024/1040055348.html

Назревает? Эксперты о ядерной угрозе и поисках мира

Назревает? Эксперты о ядерной угрозе и поисках мира - 24.10.2022 Украина.ру

Назревает? Эксперты о ядерной угрозе и поисках мира

Украина.ру, 24.10.2022

2022-10-24T02:37

2022-10-24T02:37

2022-10-24T02:38

эксклюзив

украина

сергей шойгу

спецоперация

ядерная война

россия

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Эскалация или поиски мира? Ядерный шантаж или катастрофа на Каховской ГЭС? Переговоры Сергея Шойгу со своими американским, турецким, французским, британским коллегами и предупреждение о подготовке Киевом использования "грязной бомбы" были прочитаны экспертами, как тревожный сигнал. Напряжения добавили высказывания Зеленского в очередном интервью о нанесения ядерных ответных ударов по центрам принятия решения в Москве. Чего ждать в ближайшие дни? Отвечали эксперты.Блогер Анатолий Шарий остановился на том, что такое "грязная бомба":"Переговоры Шойгу с министрами обороны США, Турции, Британии и Франции говорят мне о серьезности готовящегося. Грязная бомба может быть завезена на обычном авто и взорвана в любой момент. Кем - уже не важно будет"Юрист-международник Кира Сазонова продолжила тему:"Об особенностях "грязной бомбы" (в контексте дискуссий о возможности её применения Украиной).Во -первых, она проста в изготовлении. Подойдёт любой контейнер с радиоактивными материалами, который взрывается, либо же просто распыление радиоактивных веществ с самолёта.Во-вторых, "грязная бомба" позволяет заразить радиоактивными изотопами довольно большую площадь (поэтому её называют "радиологическим оружием"), однако предугадать точный ареал распространения радиации будет невозможно.В-третьих, урон живой силе, нанесённый таким оружием, будет очевиден далеко не сразу - требуется время на проявление соответствующей симптоматики. Скорее, взрыв вызовет панику и массовое переселение.В-четвертых, земли, которые подвернутся радиоактивному заражению, на десятки лет будут непригодны для жизни и использования.В-пятых, с учётом крайне скромного урона, который "грязная бомба" имеет с военной точки зрения, основной упор при её применении может быть сделан на психологическую деморализацию. Кроме того, целью взрыва может быть информационная кампания по перекладыванию ответственности за взрыв на противника, а также провоцирование Запада на ответные действия".Политолог Сергей Марков дал мрачный прогноз:"Шойгу сейчас звонит одному за другим министрам обороны. Турции. Франции. И предупреждает, что Киев планирует использовать "грязную" атомную бомбу. Значит, это может произойти вот-вот".Журналист Кирилл Шулика написал, что тема с грязной бомбой не новая, но зачем-то вновь поднята для обсуждения в информационном пространстве: "РИА Новости со ссылкой на "заслуживающие доверия источники в разных странах — в том числе на Украине" сообщили, что украинские власти готовят провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса."Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.Под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Одновременно с этим по поручению Владимира Зеленского сотрудники Офиса президента Украина из его близкого окружения осуществляют негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия".Можно было бы пропустить, но сегодня Шойгу обсуждал именно эту тему с министрами обороны Франции и Турции. То есть официально де-факто вот это было подтверждено. Теперь эта тема обретет жизнь в информационном пространстве. Хотя в принципе она далеко не новая".Политтехнолог Алексей Чесноков объяснил простую логику громких заявления:"Зеленский тут неожиданно заявил, что в случае нанесения Россией ядерного удара по офису президента Украины, мир должен ответить ударом по центру принятия решений в РФ. Конечно, можно, как обычно, списать на эмоциональное состояние президента Украины, но на самом деле это просто отсутствие базового понимания вещей как они есть. Дело в том, что при уничтожении президента Украины ядерным ударом в центр Киева никакого смысла и рационального обоснования последующие удары "по российским центрам принятия решений" для Запада не имеют".А вот украинский политический эксперт Михаил Чаплыга уверен, что события последних дней свидетельствуют о решительных поисках мира со всех сторон: "НАЗРЕВАЕТ...Информации практически ноль, но... Вчера Зе делает странное заявление в иностранной прессе относительно возможного удара ЯО по Банковой... Позже комментаторы это несколько "растлумачили", но осадок остался... Я тоже вчера обратил на это внимание и указал на ДИВНОСТЬ такого заявления...Сегодня РФ заявила о том, что Украина готовит "грязную" бомбу... Еще более странное заявление...Чуть ранее "ястреб" из отставленного правительства Британии слетал на ковер в США, а США заявили, что у них до сих пор нормальные терки с РФ по интересующим их вопросам...Все это на фоне избрания СИ на ТРЕТИЙ!!!!! срок и его программной речи и заяв в США о том, что собственно индо-тихоокеанский регион - ключевой и два фронта не потянут... тем более при побеждающих РЕСПАХ...Итак... За ОДИН день СЕГОДНЯ Шойгу созвонился с: МО Турции, США, Британии, Франции на тему закрытия Гештальта. Это на фоне инфы о том, что РФ выходит с Херсона отдавая его нам и оставляя левый берег и коридор...При том, что в США вышла странная статья с жестким намеком Зе и рекламой За... там чуть ли не обвинение в госизмене... При этом в западной прессе вышло несколько статей о том, что РФ знает как свои пять пальцев систему энергетики Украины и что все, что было - это игрушки... При чем генерация РЕАЛЬНО не пострадала судя по графикам... били по распределению.И ВОТ!Министр обороны БРИТАНИИ (в тел беседе) также подтвердил, что Великобритания и международное сообщество поддерживают Украину и желают деэскалации этого конфликта. Украина и Россия должны искать урегулирования войны, и Великобритания готова помочь. Государственный секретарь отметил, что оба министра вели себя профессионально и уважительно во время разговора. Кроме того... "Киев не намерен обострять конфликт в Украине, заявил министр обороны Британии Бен Уоллес в разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу"....ЯО - ЭТО ПРОСТО ПОВОД! побазарить... в международном формате... ТЕРКИ".

https://ukraina.ru/20221023/1040047055.html

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эксклюзив, украина, сергей шойгу, спецоперация, ядерная война, россия