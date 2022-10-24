https://ukraina.ru/20221024/1040033778.html
Военный эксперт объяснил, чем опасно для киевского режима подключение Белоруссии к спецоперации
Военный эксперт объяснил, чем опасно для киевского режима подключение Белоруссии к спецоперации - 24.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, чем опасно для киевского режима подключение Белоруссии к спецоперации
В случае провокаций Украины на белорусском направлении Минск и Москва ответят превосходящими силами, которым войска киевского режима не смогут сопротивляться, заявил военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-10-24T05:00
2022-10-24T05:00
2022-10-24T05:00
новости
украина
евсеев
белоруссия
россия
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102757/77/1027577752_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_30bf7f72e050d99218af0005617d1023.jpg
«Если говорить о белорусском направлении, оно для Украины чрезвычайно проигрышное. На территории трех областей (Сумская, Черниговская и Ровенская) на границе находятся от 10 до 15 тысяч всушников и теробороновцев. В тылу примерно так же. То есть их около 30 тысяч. А в Белоруссии только сухопутные войска составляют 47 тысяч. Российские войска там тоже наращиваются», - отметил Евсеев.Расположенные в западных регионах Украины войска смогут лишь взрывать мосты и минировать дороги, однако это не остановит российско-белорусское наступление, считает эксперт.Интервью Евсеева можно прочитать на сайте Украина.ру.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102757/77/1027577752_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_6de8432543d7dac94b03e8b6f13787d0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, евсеев, белоруссия, россия, наступление
Новости, Украина, Евсеев, Белоруссия, Россия, наступление
Военный эксперт объяснил, чем опасно для киевского режима подключение Белоруссии к спецоперации
В случае провокаций Украины на белорусском направлении Минск и Москва ответят превосходящими силами, которым войска киевского режима не смогут сопротивляться, заявил военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
«Если говорить о белорусском направлении, оно для Украины чрезвычайно проигрышное. На территории трех областей (Сумская, Черниговская и Ровенская) на границе находятся от 10 до 15 тысяч всушников и теробороновцев. В тылу примерно так же. То есть их около 30 тысяч. А в Белоруссии только сухопутные войска составляют 47 тысяч. Российские войска там тоже наращиваются», - отметил Евсеев.
Расположенные в западных регионах Украины войска смогут лишь взрывать мосты и минировать дороги, однако это не остановит российско-белорусское наступление, считает эксперт.
Интервью Евсеева
можно прочитать на сайте Украина.ру.