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Военный эксперт объяснил, чем опасно для киевского режима подключение Белоруссии к спецоперации

Военный эксперт объяснил, чем опасно для киевского режима подключение Белоруссии к спецоперации - 24.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, чем опасно для киевского режима подключение Белоруссии к спецоперации

В случае провокаций Украины на белорусском направлении Минск и Москва ответят превосходящими силами, которым войска киевского режима не смогут сопротивляться, заявил военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-10-24T05:00

2022-10-24T05:00

2022-10-24T05:00

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наступление

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«Если говорить о белорусском направлении, оно для Украины чрезвычайно проигрышное. На территории трех областей (Сумская, Черниговская и Ровенская) на границе находятся от 10 до 15 тысяч всушников и теробороновцев. В тылу примерно так же. То есть их около 30 тысяч. А в Белоруссии только сухопутные войска составляют 47 тысяч. Российские войска там тоже наращиваются», - отметил Евсеев.Расположенные в западных регионах Украины войска смогут лишь взрывать мосты и минировать дороги, однако это не остановит российско-белорусское наступление, считает эксперт.Интервью Евсеева можно прочитать на сайте Украина.ру.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, евсеев, белоруссия, россия, наступление