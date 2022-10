https://ukraina.ru/20221023/1040053619.html

"Грязная бомба", западные военспецы в украинском Генштабе. Итоги 23 октября на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил своему турецкому коллеге Хулуси Акару и французскому коллеге Себастьяну Лекорню об украинской провокации с "грязной бомбой". Стало известно, как западные военные помогают Украине планировать операции

В разговоре с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню стороны обсудили ситуацию на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации.В Минобороны уточнили, что "Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".Позже глава российского Минобороны поговорил по телефону с турецким коллегой Хулуси Акаром. Шойгу также довел до него свою озабоченность из-за возможных провокаций со стороны Киева."Переговоры Шойгу с министрами обороны США, Турции, Британии и Франции говорят мне о серьёзности готовящегося. Грязная бомба может быть завезена на обычном авто и взорвана в любой момент. Кем - уже не важно будет", - прокомментировал эти переговоры медиаэксперт Анатолий Шарий.Ранее РИА "Новости" со ссылкой на "заслуживающие доверия источники в разных странах — в том числе на Украине" сообщило, что киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса.Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве."Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии", - сообщило агентство.Одновременно с этим по поручению Владимира Зеленского сотрудники Офиса президента Украина из его близкого окружения осуществляют негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия."Расчёт организаторов провокации состоит в том, что в случае успешной ее реализации большинство стран крайне жестко отреагируют на "ядерный инцидент" на Украине. В результате Москва потеряет поддержку многих своих ключевых партнеров, а Запад вновь попытается поднять вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН и нарастит антироссийскую риторику", - указывалось в сообщении агентства.Ранее о том, что Украина может использовать "грязную бомбу" сообщал ряд источников. Так, политолог Сергей Марков ещё 27 сентября заявил, что такая бомба у режима Зеленского уже есть.Западные военспецы и планирование операцийИздание New Yorker рассказало о том, как США помогали украинской армии до и после начала спецоперации. По информации издания план наступления под Балаклеей ещё летом разработали силами Украины, США и Великобритании на одной из военных баз в Европе."Американские и британские военные помогали оттачивать стратегию украинцев", - сообщило издание.Изначальной идеей было наступление широким фронтом на Херсон. Однако командно-штабные учения показали, что это дорого обойдется украинской технике и живой силе."Планировщики остановились на идее, которая позволила бы воспользоваться этой уязвимостью: наступление на два фронта. Вскоре после этого Резникову (главе Минобороны Украины — Ред.) сообщили об этих планах", - указывалось в публикации издания.После недели наступления в Херсонской области, украинские войска "ринулись к российским позициям в Харьковской области, что явно застало российских военачальников врасплох", писало New Yorker."В очередной раз впечатляет западная штабная работа. Любое действие предваряется тщательной разведывательной работой, каждый из вариантов отрабатывается на командно-штабных, а потом реализуется с помощью электронных систем связи и координации. Короче, это компьютерная игра по итогу", - прокомментировал публикацию ориенталист, историк и антрополог Игорь Димитриев.Также издание New Yorker сообщило о том, что накануне спецоперации США провели также командно-штабные игры и пришли к выводу, что в Киев ВС РФ войдут если не за 72 часа, но несколькими днями позже.При этом источники издания указали, что американские военные основывались на афганском опыте.В то же время, главком ВСУ Валерий Залужный скрывал свои планы по обороне украинской столицы от американцев."Генерал Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, несколько раз в неделю разговаривал со своим коллегой в Киеве Валерием Залужным. Милли потребовал от Залужного информацию о том, как Украина будет защищать себя, в том числе запрос на подробную инвентаризацию запасов оружия. <...> Залужный, похоже, не решался сообщить какие-либо подробности. Он не только защищал свои планы, но и отказывался делиться тайниками с оружием, которые он постоянно перемещал и маскировал, чтобы они не были уничтожены или захвачены российской армией", - указывалось в публикации.По информации издания, ряд официальных лиц США был уверен, что Залужный хочет сохранить втайне планы по обороне в том числе и от президента Украины Владимира Зеленского. Лишь в феврале Залужный поделился планом защиты с военным атташе посольства США. При этом ей показали одностраничный эскиз и не дали сделать его копию. Как утверждает издание, атташе показали ложную версию плана."В конечном счете, стратегия Залужного заключалась в том, чтобы любой ценой предотвратить захват Киева, а в других областях позволить российским силам опережать свои линии логистики и снабжения. Идея заключалась в том, чтобы торговать территорией в краткосрочной перспективе, чтобы отстреливать русские части, как только они будут чрезмерно растянуты", - указывалось в публикации издания.Также New Yorker сообщило, что координаты крейсера "Москва" передали Украине именно США. В то же время, издание сообщает, что Украине пока не предоставляют дальнобойные ракеты ATACMS, поскольку она "выразила амбициозное желание нанести ракетные удары по Крыму".При этом Украине не могут поставить большое количество РСЗО HIMARS и систем ПВО не из-за нежелания, а из-за ограниченности их количества у самих США.

