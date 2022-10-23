https://ukraina.ru/20221023/1040049614.html

Эксперт рассказал, как Россия обеспечила себе надежный тыл для войны с НАТО на Украине

Эксперт рассказал, как Россия обеспечила себе надежный тыл для войны с НАТО на Украине - 23.10.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, как Россия обеспечила себе надежный тыл для войны с НАТО на Украине

Китаю и России удалось добиться полного взаимопонимания и по вопросам развития ШОС и по украинскому вопросу. Это было подсвечено и в ходе разговоров двух лидеров, и в ходе переговоров спикеров национальных парламентов РФ и КНР не так давно. Об этом рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру

2022-10-23T13:44

2022-10-23T13:44

2022-10-23T13:44

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Москвой и Пекином была признана агрессивная и деструктивная роль США, признаны правомерными действия России на Украине по обеспечению своей безопасности и освобождению населения, и судя по всему, идет разработка мер по совместному противодействию агрессии США и НАТО, констатировал эксперт.Прошедший саммит ШОС на спецоперацию это скорее повлияет позитивно, потому что мы этим саммитом обеспечиваем себе спокойный тыл и можем сосредоточится на ликвидации угрозы фашизма на Украине, подчеркнул политолог.Мы наблюдает активную поддержку народов стран Евразии. Не секрет, что в спецоперации участвуют многие граждане Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, которые стремятся к тому, чтобы фашизм из Украины не проник в их государства. Вместе, как и во время Великой Отечественной войны, наши люди ведут борьбу за свое существование и свободу, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, нато, китай, шос, евразия