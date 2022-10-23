https://ukraina.ru/20221023/1040049614.html
Эксперт рассказал, как Россия обеспечила себе надежный тыл для войны с НАТО на Украине
Эксперт рассказал, как Россия обеспечила себе надежный тыл для войны с НАТО на Украине - 23.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, как Россия обеспечила себе надежный тыл для войны с НАТО на Украине
Китаю и России удалось добиться полного взаимопонимания и по вопросам развития ШОС и по украинскому вопросу. Это было подсвечено и в ходе разговоров двух лидеров, и в ходе переговоров спикеров национальных парламентов РФ и КНР не так давно. Об этом рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру
2022-10-23T13:44
2022-10-23T13:44
2022-10-23T13:44
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Москвой и Пекином была признана агрессивная и деструктивная роль США, признаны правомерными действия России на Украине по обеспечению своей безопасности и освобождению населения, и судя по всему, идет разработка мер по совместному противодействию агрессии США и НАТО, констатировал эксперт.Прошедший саммит ШОС на спецоперацию это скорее повлияет позитивно, потому что мы этим саммитом обеспечиваем себе спокойный тыл и можем сосредоточится на ликвидации угрозы фашизма на Украине, подчеркнул политолог.Мы наблюдает активную поддержку народов стран Евразии. Не секрет, что в спецоперации участвуют многие граждане Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, которые стремятся к тому, чтобы фашизм из Украины не проник в их государства. Вместе, как и во время Великой Отечественной войны, наши люди ведут борьбу за свое существование и свободу, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038788895_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_8ae432aa6899b29bb6b69598e71bbbe1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, нато, китай, шос, евразия
Новости, Россия, Украина, НАТО, Китай, ШОС, евразия
Эксперт рассказал, как Россия обеспечила себе надежный тыл для войны с НАТО на Украине
Китаю и России удалось добиться полного взаимопонимания и по вопросам развития ШОС и по украинскому вопросу. Это было подсвечено и в ходе разговоров двух лидеров, и в ходе переговоров спикеров национальных парламентов РФ и КНР не так давно. Об этом рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру
Москвой и Пекином была признана агрессивная и деструктивная роль США, признаны правомерными действия России на Украине по обеспечению своей безопасности и освобождению населения, и судя по всему, идет разработка мер по совместному противодействию агрессии США и НАТО, констатировал эксперт.
"Мы живем в эпоху постглобального мира, англосаксонская система сейчас разрушается самими ее создателями, нам нужно создавать новую реальность, новые форматы сотрудничества и безопасности, чем собственно Россия и Китай и занимаются", - указал Мендкович.
Прошедший саммит ШОС на спецоперацию это скорее повлияет позитивно, потому что мы этим саммитом обеспечиваем себе спокойный тыл и можем сосредоточится на ликвидации угрозы фашизма на Украине, подчеркнул политолог.
Мы наблюдает активную поддержку народов стран Евразии. Не секрет, что в спецоперации участвуют многие граждане Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, которые стремятся к тому, чтобы фашизм из Украины не проник в их государства. Вместе, как и во время Великой Отечественной войны, наши люди ведут борьбу за свое существование и свободу, заключил собеседник издания.