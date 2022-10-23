Эксперт рассказал, как Россия обеспечила себе надежный тыл для войны с НАТО на Украине - 23.10.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как Россия обеспечила себе надежный тыл для войны с НАТО на Украине
Эксперт рассказал, как Россия обеспечила себе надежный тыл для войны с НАТО на Украине - 23.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, как Россия обеспечила себе надежный тыл для войны с НАТО на Украине
Китаю и России удалось добиться полного взаимопонимания и по вопросам развития ШОС и по украинскому вопросу. Это было подсвечено и в ходе разговоров двух лидеров, и в ходе переговоров спикеров национальных парламентов РФ и КНР не так давно. Об этом рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру
2022-10-23T13:44
2022-10-23T13:44
новости
россия
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Москвой и Пекином была признана агрессивная и деструктивная роль США, признаны правомерными действия России на Украине по обеспечению своей безопасности и освобождению населения, и судя по всему, идет разработка мер по совместному противодействию агрессии США и НАТО, констатировал эксперт.Прошедший саммит ШОС на спецоперацию это скорее повлияет позитивно, потому что мы этим саммитом обеспечиваем себе спокойный тыл и можем сосредоточится на ликвидации угрозы фашизма на Украине, подчеркнул политолог.Мы наблюдает активную поддержку народов стран Евразии. Не секрет, что в спецоперации участвуют многие граждане Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, которые стремятся к тому, чтобы фашизм из Украины не проник в их государства. Вместе, как и во время Великой Отечественной войны, наши люди ведут борьбу за свое существование и свободу, заключил собеседник издания.
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новости, россия, украина, нато, китай, шос, евразия
Новости, Россия, Украина, НАТО, Китай, ШОС, евразия

Эксперт рассказал, как Россия обеспечила себе надежный тыл для войны с НАТО на Украине

13:44 23.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Китаю и России удалось добиться полного взаимопонимания и по вопросам развития ШОС и по украинскому вопросу. Это было подсвечено и в ходе разговоров двух лидеров, и в ходе переговоров спикеров национальных парламентов РФ и КНР не так давно. Об этом рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру
Москвой и Пекином была признана агрессивная и деструктивная роль США, признаны правомерными действия России на Украине по обеспечению своей безопасности и освобождению населения, и судя по всему, идет разработка мер по совместному противодействию агрессии США и НАТО, констатировал эксперт.
"Мы живем в эпоху постглобального мира, англосаксонская система сейчас разрушается самими ее создателями, нам нужно создавать новую реальность, новые форматы сотрудничества и безопасности, чем собственно Россия и Китай и занимаются", - указал Мендкович.
Прошедший саммит ШОС на спецоперацию это скорее повлияет позитивно, потому что мы этим саммитом обеспечиваем себе спокойный тыл и можем сосредоточится на ликвидации угрозы фашизма на Украине, подчеркнул политолог.
Мы наблюдает активную поддержку народов стран Евразии. Не секрет, что в спецоперации участвуют многие граждане Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, которые стремятся к тому, чтобы фашизм из Украины не проник в их государства. Вместе, как и во время Великой Отечественной войны, наши люди ведут борьбу за свое существование и свободу, заключил собеседник издания.
 
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