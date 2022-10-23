https://ukraina.ru/20221023/1040047055.html

В ближайшие время Украина совершит провокацию с гуманитарной катастрофой. 5 фактов, подтверждающих это

В ближайшие время Украина совершит провокацию с гуманитарной катастрофой. 5 фактов, подтверждающих это - 23.10.2022 Украина.ру

В ближайшие время Украина совершит провокацию с гуманитарной катастрофой. 5 фактов, подтверждающих это

Украина.ру, 23.10.2022

2022-10-23T11:44

2022-10-23T11:44

2022-10-23T11:50

эксклюзив

украина

владимир зеленский

провокация

керченская провокация

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Иностранные источники сообщают, что в Украине готовят против России очередную информационную, пропагандистскую бомбу. Вернее, бомба будет настоящая – грязная ядерная. Но использоваться она, при всей маломощности ее взрыва, будет уже как информационная – для вовлечения в конфликт между Россией и Украиной войск НАТО. Понятное дело, на стороне последней.О том, что это именно так, говорят несколько фактов.Первое. Соединенные Штаты уже перебросили из-за океана в Румынию около пяти тысяч морпехов, которые, как заявил командир этой дивизии, готовы в любой момент войти на территорию Украины для того, чтобы принять участие в военных действиях.Что собственно им для этого надо? Команда из Вашингтона. А Вашингтону для того, чтобы отдать такую команду надо всего лишь найти подходящий повод. Именно взрыв такой грязной бомбы и может стать поводом к вводу американской дивизии для участия в войне на стороне Украины. А это уже будет полновесная война между Россией и НАТО, по сути – Третья мировая война.Второе. Украина после нескольких удачных военных операций на юге и востоке страны остановилась и начинает постепенно откатывать назад. Не смотря на бравурные (как всегда) заявления президента Зеленского, согласно которым, если перевести их в математические расчеты, Украина уже находится где-то в районе Владивостока (он все время сообщает населению о сотнях освобожденных населенных пунктах и тысячах километров), украинская армия остановлена и даже местами отходит. Это мне известно не из сводок Российского Минобороны, а непосредственных участников событий. "Понемногу освобождаем и улица за улицей очищаем от укрофашистов", - говорят мои источники.Да, идет это медленно, но идет! И это при том, что по свидетельству тех же источников, которые прослушивают радиоэфир, в передовых частях ВСУ (тут надо для пущей яркости расшифровать - Вооруженных сил Украины) никаких украинцев нет. Против нас воюют французы, немцы, англичане и американцы – почти на всех направлениях военных действий – на Херсонском, Харьковском, Луганском. Да, носят они украинскую форму, едят украинскую пищу и воюют на украинской земле, но говорят между собой на том языке, на котором говорят в тех стран, где они родились.Кстати, этот факт косвенно подтверждает и американская пресса. Пару дней назад американское издание New Yorker опубликовало материал, в котором рассказало, ссылаясь на свои источники в командовании США, что наступление так называемой украинской (а на самом деле международной) армии на Бакалею было спланировано военными США и Великобритании на одной из военных баз Европы. Наступление на Херсон – там же теми же стратегами и в том же месте. Потом, когда разыграли командно-штабные учения (то есть передвигали фишки по карте), выяснили, что наступление на два фронта при нынешних условиях невозможно, так как Украина в этих действиях понесет огромные потери в технике и живой силе. И решили остановиться на идее наступления на два фронта, с тем, чтобы российские войска, защищая одно направление, оголили другое. Планировщики сообщили стратегический план министру обороны Украины Резникову и началось наступление, в котором немногочисленные российские войска на херсонском направлении не смогли удержать линию обороны.То есть сейчас американские и английские стратеги планируют наступательные операции, находясь на одной из военных баз Европы, а солдаты из подразделений США, Великобритании, Германии и Франции осуществляют реализацию этих операций на фронте, переодевшись в форму ВСУ.Венчает эту конструкцию слезливо-бравурные речи президента Украины Владимира Зеленского, который на голубом глазу все время (во всяком случае до последних пяти дней) рассказывает соотечественникам, как доблестная украинская армия теснит российских супостатов, освобождая от них тысячи километров почти каждый день.Но вернемся к грязной ядерной бомбе. Вернее, к причинам, которые подтверждают вероятность провокации с ней.Несмотря на все эти героические усилия так называемой украинской армии, пока никаких весомых достижений нет. Более того, наступление англо-американо-французко-германской армии захлебнулось или во всяком случае остановилось. А нужна, ох как нужна в ближайшие две недели – до 8 ноября, то есть выборов в Конгресс ощутимая победа. И, возможно, она была бы уже почти в руках, но на российских позициях стали появляться первые подразделения из трехсот тысяч мобилизованных российских солдат. А в ближайшие дни, судя по всему их количество возрастет и тогда количественно и качественно российская армия почти сравняется с так называемой украинской. Сейчас-то россияне почти в три-пять раз имеют меньшее солдат, чем Украина. И тогда наступление вообще станет невозможным. А нужен перелом, при том срочный, на подготовку к которому уже не остается ни времени, ни ресурсов. И это – третий факт, подтверждающий, что на российско-украинском фронте должно произойти нечто такое, что своей экстраординарностью позволит изменить ситуацию в пользу Украины.Четвертый факт – схема действий украинской власти. Мы уже неоднократно признавали довольно высокую, если так можно выразится, ловкость украинской власти, поднаторевшей в пиар-акциях и пиар-компаниях, к тому же в это:а) вкладываются значительные средства (до миллиона долларов ежедневно),б) участвуют в их подготовке не только выходцы и окружение "Квартала 95", но более того специалисты из США и Великобритании, имеющие двухсотлетнюю традицию создавать своего слона из вражеской мухи. То есть тут у них все в порядке.Но сама украинская власть, как бы не была ловка, действует примерно по одной и той же схеме. На чем собственно и ловится. А именно так и можно понять, что хочет твой противник – вычислить логику, схему его действий. Потому что схема существует всегда. Так вот в нашем случае схема выглядит следующим образом. Украинская власть всегда готовит провокацию, - тщательно, скрупулезно и… заранее. То есть готовит не только провокацию, но и прежде всего общественное мнение. Так было с бучей, Изюмом, Еленовкой и другими менее важными пиар-компаниями на крови. Общественное мнение готовят не прямо, а исподволь – мол, чего ждать от этих русских – они людей убивают, расстреливают, только что не едят. Бац, и случается "Буча". Трупы, подкинутые на улицы этого города сбушниками, не убирают несколько дней, чтобы можно было возить к ним иностранные делегации. Тоннами льют слезы и т.д.Или – эти русские пытают наших беззащитных "азовцев" (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), требуем вмешательства Красного Креста. Бац, и случается обстрел Еленовки.На этот раз задумывается что-то более грандиозное. Так и повод такой – надо свершить что-то такое, что позволить США ввести дивизию, НАТО вступить в войну и добиться в считанные дни победы, которую главный в этой войне человек с той стороны – Байден предъявит своим избирателям в качестве аргумента успешности вложенных в Украину денег налогоплательщиков США.Поэтому сразу пару недель назад начали говорить про ядерное оружие. Ну, как говорить – первым заговорил Зеленский, сказав, что Запад должен произвести превентивный удар по России (внимание!) до того, как она применит ядерное оружие. То есть будет применять Россия ядерное оружие или нет, не так уж и важно. Главное, чтобы Запад УЖЕ его применил.Ну, тут все развели руками, кое-кто из несведущих на Западе даже покрутил пальцем у виска, адресуясь к Зеленскому. И тут же все забылось, особенно после того, как Путин сказал, что Россия не даст себя в обиду и готова, согласно официальной государственной доктрине, защищать себя всеми имеющимися у нее средствами, в том числе ядерными оружием.Вот за это западная пресса, как и окружение Зеленского (Ермак, Подоляк и прочие арестовичи) сразу ухватились и начали нести по всему миру, что Россия ГОТОВА применить ядерное оружие. То, что будет в ответ на западные действия против нас, то, что это заявление спровоцировано более ранними заявлениями Зеленского (кстати, в середине феврале, то есть до российской спецоперации, говорившего о необходимости иметь ядерное оружие) все, как по команде, в том числе и сам Зеленский забыли тут же. Впрочем, почему "как"? Именно по команде. И стали готовить общественное мнение к тому, что именно Россия готовится применить в Украине тактическое ядерное оружие. И теперь только остается взорвать бомбу, которую изготавливают в Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах (Днепропетровская область), а возможно и в Киеве в одном из НИИ по ядерной программе. Во всяком случае, я точно знаю, что в одном из них есть соответствующее оборудование, о чем еще задолго до нынешних событий говорили физики-ядерщиками, с которыми мы катались на территории института на горных лыжах – тогда это было возможно, а трасса была одна из двух в Киеве и совершенно бесплатная…Помимо ядерного взрыва (вдруг, не сработает или, как образно выразился российский президент, для Украины и Запада будет "неблагоприятная для них роза ветров) есть и план "Б". Это взрыв на Каховской ГЭС, катастрофические последствия которого подробно описал мой коллега Василий Стоякин.В любом случае для ввода войск НАТО нужно произвести что-то грандиозное с большим количеством жертв, исчисляющихся десятками, если не сотнями тысяч. И именно такую провокацию сейчас и готовит Киев. И это четвертый факт, подтверждающий подготовку провокацииЕсть и пятый факт, о котором надо упомянуть.Вот уже 13-ый день Россия ведет систематический обстрел высокоточными ракетами украинских энергопредприятий. Цель понятна – затруднить в первую очередь доставку по железной дороге, работающей в основном на электровозах, западное оружие, перемещение войск, как в и вообще затруднить работу властных органов Украины. Это и ответ на теракт на Крымском мосту, произошедший ы ночь с 7 на 8 октября (напомню, обстрелы с российской стороны начались 10 октября). По оценкам Укрэнерго, уже разрушено около 50 процентов мощностей Украины. Что это значит? Если вы живете в многоквартирном доме, который наполовину разрушен, то это не значит, что вы сможете нормально жить во второй половине – у вас не будет света (к5акое-то время), не будет работать отопление, канализация, не будет газа и вообще весь дом может завалиться. Поэтому вам предложат переселиться в другое, пусть и временное жилье.Нечто подобное происходит сейчас в Украине. Разрушение половины энергомощностей означает не то, что у полвины населения нети света, а у другой половины есть. Нет у всех, не будет и тепла, и газа, и работы, а значит и зарплаты и еды.Но ведь не такую жизнь обещал своим избирателям Зеленский! И даже когда началась военная спецоперация, и даже пару недель назад уверял, что вот-вот и "враг побежит". А вместо этого – улицы без освещения, отсутствие тепла, света, интернета… То есть помимо внешнего фактора (необходимая результативность к выборам в Конгресс США), прибавилась внутренняя не то, что нестабильность, а полный хаос. И как это часто бывает у Зеленского (а по воспоминаниям его бывших товарищей в России, такое бывало у него и задолго до президентства) всякая нестабильность, отступление от заранее составленного плана вызывают у него истерики. На этот раз истерика случилась во время интервью с канадской телекомпанией CTV, во время которого он заявил, что в ответ на угрозы со стороны России (только угрозы!) нанести удар по центрам принятия решений, прежде всего Офису президента, Запад должен ударить по Кремлю.Тут что интересно, говорят о необходимости нанесения таких ударов в России давно (на экспертном уровне и журналисты, но не ведущие политики и представители власти), а истерить Зеленский начал только сейчас, когда полстраны (на самом деле вся) оказалась обесточенной. Ну, и как всегда косвенно подтвердил (проговорился в состоянии истерики) о подлинных планах Запада, известных ему – о том, что Запад готовится произвести операцию против России, воспользовавшись каким-то поводом. Осталось только "организовать повод".Таким образом, можно сделать вывод, что в ближайшее время (примерно в течение двух недель) нас ждет грандиозная по своему цинизму и масштабам провокация с украинской стороны.Что ее может остановить? Только дипломатические усилия посвященных в это руководителей государств (похоже, что Шольц уже в курсе и Макрон тоже, или во всяком случае о чем-то таком догадываются), поэтому начали более активно говорить о перемирии. Возможно, Байден очнется или кто-то в его окружении объяснит впадающему в маразм "велосипедисту", что такие действия чреваты третьей мировой войной и могут в буквальном смысле смыть с лица Земли США (есть такое оружие у нас, "Посейдон" называется). А может социология для демократов в США окажется в ближайшие дни более благоприятной, чем несколько недель или дней назад. Или что-то еще мнее грандиозное по масштабам, но важное для внутриполитической жизни США...Надеется, конечно, можно и на чудо. Но с такими людьми, как Зеленский, надо надеяться только на себя и силу своего оружия. Это однозначно.

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эксклюзив, украина, владимир зеленский, провокация, керченская провокация