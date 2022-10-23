Я не адвокат. Военный эксперт Шурыгин о том, как проявили себя русские генералы в боях с ВСУ - 23.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221023/1040046805.html
Я не адвокат. Военный эксперт Шурыгин о том, как проявили себя русские генералы в боях с ВСУ
Я не адвокат. Военный эксперт Шурыгин о том, как проявили себя русские генералы в боях с ВСУ - 23.10.2022 Украина.ру
Я не адвокат. Военный эксперт Шурыгин о том, как проявили себя русские генералы в боях с ВСУ
На генералов вешать ответственность за просчеты России на Украине сейчас легче всего. Но это самое простое. И это совершенно не решает проблему. Об этом рассказал известный военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру
2022-10-23T11:27
2022-10-23T11:27
новости
генерал
россия
украина
всу
сергей суровикин
великая отечественная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039895713_0:25:3092:1764_1920x0_80_0_0_418b1a9829f464af98a6344249115b9b.jpg.webp
Специалист напомнил, что если в начале Великой Отечественной войны за полный развал фронта, было расстреляно несколько генералов, то потом в ходе войны расстрелы генералов были очень редкой практикой, потому что все отлично понимали, и Сталин прекрасно понимал, что подготовка генерала – это штучная работа.По его словам, те же Лапин, Суровикин и еще целая группа генералов, которые воюют на Украине уже полгода, себя прекрасно проявили.В условиях того, что украинцы сейчас имеют полное численное превосходство над нами, и технически у них тоже все неплохо, они, тем не менее, их сдерживают, ведут достаточно успешную оборонительную операцию, уточнил он.В истории России было много примеров, когда командующих армиями и корпусами снимали за ошибки и неспособность эффективно командовать и отправляли в итоге командовать дивизиями, напомнил аналитик.Поэтому снимать генералов надо, но не обязательно их за это сажать. Отправляйте их туда, где нужны люди, где нужно управление на том уровне, на котором они справятся, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039895713_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c28e639a2cd3a9055c4fe71d0ac4969.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, генерал, россия, украина, всу, сергей суровикин, великая отечественная война
Новости, генерал, Россия, Украина, ВСУ, Сергей Суровикин, Великая Отечественная война

Я не адвокат. Военный эксперт Шурыгин о том, как проявили себя русские генералы в боях с ВСУ

11:27 23.10.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТактические учения бригады морской пехоты ТФ и и мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии ВВО
Тактические учения бригады морской пехоты ТФ и и мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии ВВО - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
На генералов вешать ответственность за просчеты России на Украине сейчас легче всего. Но это самое простое. И это совершенно не решает проблему. Об этом рассказал известный военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру
Специалист напомнил, что если в начале Великой Отечественной войны за полный развал фронта, было расстреляно несколько генералов, то потом в ходе войны расстрелы генералов были очень редкой практикой, потому что все отлично понимали, и Сталин прекрасно понимал, что подготовка генерала – это штучная работа.
По его словам, те же Лапин, Суровикин и еще целая группа генералов, которые воюют на Украине уже полгода, себя прекрасно проявили.
В условиях того, что украинцы сейчас имеют полное численное превосходство над нами, и технически у них тоже все неплохо, они, тем не менее, их сдерживают, ведут достаточно успешную оборонительную операцию, уточнил он.
"Я не адвокат. И не стану утверждать, что все у нас начальники хорошие. Саша Сладков написал, я с ним полностью согласен – у нас не хватает сейчас нормального военного положения, там, где мы воюем, с соответствующими военными прокурорами, военными расследованиями и самое главное – военными трибуналами, которые могли бы не играть в какую-то судебно-правовую систему с адвокатами, с разборками, а которые жестко по-военному расследовали бы и выносили приговоры", - подчеркнул Шурыгин.
В истории России было много примеров, когда командующих армиями и корпусами снимали за ошибки и неспособность эффективно командовать и отправляли в итоге командовать дивизиями, напомнил аналитик.
Поэтому снимать генералов надо, но не обязательно их за это сажать. Отправляйте их туда, где нужны люди, где нужно управление на том уровне, на котором они справятся, заключил собеседник издания.
 
НовостигенералРоссияУкраинаВСУСергей СуровикинВеликая Отечественная война
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:39"Ничего бы не было, если бы я был президентом": заявление Трампа об украинском конфликте
12:20Формула-1 на "Запорожце". Военный эксперт о том, что показал генерал Лапин в боях с ВСУ
12:18Обстрелы, просьба раненых бойцов. Главное на Украине на 12:00 23 октября
12:05Жителей Шебекино эвакуировали в Старый Оскол
11:53В Раде предложили дополнительно поощрять бойцов ВСУ
11:44В ближайшие время Украина совершит провокацию с гуманитарной катастрофой. 5 фактов, подтверждающих это
11:37"Убивают, чтобы не возится": омбудсмен ЛНР рассказала об ужасах украинского плена
11:27Я не адвокат. Военный эксперт Шурыгин о том, как проявили себя русские генералы в боях с ВСУ
11:19"Где тонко – там и рвётся": Лизан рассказал, кто не переживёт глобальный кризис
11:16Финский эксперт рассказал, как будет выглядеть прямая война России и НАТО без ядерного оружия
10:50Сейчас начнется Сталинград. Военный эксперт о том, когда закончится наступление ВСУ
10:37Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем Компартии КНР
10:30За измену и вертолеты: СБУ задержала президента "Мотор Сич"
10:16У них уже сколько прививок. Военный эксперт о том, почему ВСУ под Херсоном не сдаются, несмотря на потери
10:04"Мужчину – расстрелять": боевики Азова* рассказали о зверствах в Мариуполе
10:00Задержание Богуслаева, провокация с бомбой, США и Генштаб. Главное на Украине на утро 23 октября
09:49Военный эксперт рассказал, как Россия исправила ошибки под Херсоном и серьезно врезала по ВСУ
09:41Киев готовит провокацию с "грязной бомбой" - СМИ
09:29Они начнут резать. Военный эксперт о том, что будет, когда Россия разберется с энергетикой Украины
09:27Девять областей Украины частично обесточены – власти
Лента новостейМолния