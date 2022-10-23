https://ukraina.ru/20221023/1040046805.html
Я не адвокат. Военный эксперт Шурыгин о том, как проявили себя русские генералы в боях с ВСУ
Я не адвокат. Военный эксперт Шурыгин о том, как проявили себя русские генералы в боях с ВСУ - 23.10.2022 Украина.ру
Я не адвокат. Военный эксперт Шурыгин о том, как проявили себя русские генералы в боях с ВСУ
На генералов вешать ответственность за просчеты России на Украине сейчас легче всего. Но это самое простое. И это совершенно не решает проблему. Об этом рассказал известный военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру
2022-10-23T11:27
2022-10-23T11:27
2022-10-23T11:27
новости
генерал
россия
украина
всу
сергей суровикин
великая отечественная война
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Специалист напомнил, что если в начале Великой Отечественной войны за полный развал фронта, было расстреляно несколько генералов, то потом в ходе войны расстрелы генералов были очень редкой практикой, потому что все отлично понимали, и Сталин прекрасно понимал, что подготовка генерала – это штучная работа.По его словам, те же Лапин, Суровикин и еще целая группа генералов, которые воюют на Украине уже полгода, себя прекрасно проявили.В условиях того, что украинцы сейчас имеют полное численное превосходство над нами, и технически у них тоже все неплохо, они, тем не менее, их сдерживают, ведут достаточно успешную оборонительную операцию, уточнил он.В истории России было много примеров, когда командующих армиями и корпусами снимали за ошибки и неспособность эффективно командовать и отправляли в итоге командовать дивизиями, напомнил аналитик.Поэтому снимать генералов надо, но не обязательно их за это сажать. Отправляйте их туда, где нужны люди, где нужно управление на том уровне, на котором они справятся, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, генерал, россия, украина, всу, сергей суровикин, великая отечественная война
Я не адвокат. Военный эксперт Шурыгин о том, как проявили себя русские генералы в боях с ВСУ
На генералов вешать ответственность за просчеты России на Украине сейчас легче всего. Но это самое простое. И это совершенно не решает проблему. Об этом рассказал известный военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру
Специалист напомнил, что если в начале Великой Отечественной войны за полный развал фронта, было расстреляно несколько генералов, то потом в ходе войны расстрелы генералов были очень редкой практикой, потому что все отлично понимали, и Сталин прекрасно понимал, что подготовка генерала – это штучная работа.
По его словам, те же Лапин, Суровикин и еще целая группа генералов, которые воюют на Украине уже полгода, себя прекрасно проявили.
В условиях того, что украинцы сейчас имеют полное численное превосходство над нами, и технически у них тоже все неплохо, они, тем не менее, их сдерживают, ведут достаточно успешную оборонительную операцию, уточнил он.
"Я не адвокат. И не стану утверждать, что все у нас начальники хорошие. Саша Сладков написал, я с ним полностью согласен – у нас не хватает сейчас нормального военного положения, там, где мы воюем, с соответствующими военными прокурорами, военными расследованиями и самое главное – военными трибуналами, которые могли бы не играть в какую-то судебно-правовую систему с адвокатами, с разборками, а которые жестко по-военному расследовали бы и выносили приговоры", - подчеркнул Шурыгин.
В истории России было много примеров, когда командующих армиями и корпусами снимали за ошибки и неспособность эффективно командовать и отправляли в итоге командовать дивизиями, напомнил аналитик.
Поэтому снимать генералов надо, но не обязательно их за это сажать. Отправляйте их туда, где нужны люди, где нужно управление на том уровне, на котором они справятся, заключил собеседник издания.