https://ukraina.ru/20221023/1040046805.html

Я не адвокат. Военный эксперт Шурыгин о том, как проявили себя русские генералы в боях с ВСУ

Я не адвокат. Военный эксперт Шурыгин о том, как проявили себя русские генералы в боях с ВСУ - 23.10.2022 Украина.ру

Я не адвокат. Военный эксперт Шурыгин о том, как проявили себя русские генералы в боях с ВСУ

На генералов вешать ответственность за просчеты России на Украине сейчас легче всего. Но это самое простое. И это совершенно не решает проблему. Об этом рассказал известный военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру

2022-10-23T11:27

2022-10-23T11:27

2022-10-23T11:27

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Специалист напомнил, что если в начале Великой Отечественной войны за полный развал фронта, было расстреляно несколько генералов, то потом в ходе войны расстрелы генералов были очень редкой практикой, потому что все отлично понимали, и Сталин прекрасно понимал, что подготовка генерала – это штучная работа.По его словам, те же Лапин, Суровикин и еще целая группа генералов, которые воюют на Украине уже полгода, себя прекрасно проявили.В условиях того, что украинцы сейчас имеют полное численное превосходство над нами, и технически у них тоже все неплохо, они, тем не менее, их сдерживают, ведут достаточно успешную оборонительную операцию, уточнил он.В истории России было много примеров, когда командующих армиями и корпусами снимали за ошибки и неспособность эффективно командовать и отправляли в итоге командовать дивизиями, напомнил аналитик.Поэтому снимать генералов надо, но не обязательно их за это сажать. Отправляйте их туда, где нужны люди, где нужно управление на том уровне, на котором они справятся, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, генерал, россия, украина, всу, сергей суровикин, великая отечественная война