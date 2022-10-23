У них уже сколько прививок. Военный эксперт о том, почему ВСУ под Херсоном не сдаются, несмотря на потери - 23.10.2022 Украина.ру
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У них уже сколько прививок. Военный эксперт о том, почему ВСУ под Херсоном не сдаются, несмотря на потери
У них уже сколько прививок. Военный эксперт о том, почему ВСУ под Херсоном не сдаются, несмотря на потери - 23.10.2022 Украина.ру
У них уже сколько прививок. Военный эксперт о том, почему ВСУ под Херсоном не сдаются, несмотря на потери
ВСУ за эту осень добились серьезных военных успехов на фронте. Это и харьковское направление, когда они отбили у нас большие территории, и на херсонском направлении они нас подвинули. Поэтому Украина на кураже. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
2022-10-23T10:16
2022-10-23T10:16
новости
херсон
россия
потери
всу
украина
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Сапоньков уточнил, что украинское общество уже получило прививку от страха потерь в 2014 году (Иловайск и Дебальцево), и получает ее сейчас, причем они получают хорошие новости с фронтов.Начиная с Северодонецка/Лисичанска в июле, мы не нанесли им ни одного существенного военного поражения. Поэтому у них снизился болевой порог от потерь, несмотря на то, что их 128-ая бригада в Ужгороде объявляет траур, добавил специалист.Если мы выиграем битву за Херсон и нанесем им такие же потери, какие были при попытке наступления на Берислав, наше контрнаступление развернется в течение нескольких недель, уверен он.Уже есть данные, что украинские мобилизованные отказываются наступать на российские порядки, потому что там плотный артиллерийский огонь и большие потери. Нам важно сбить их эмоциональный подъем, ситуация резко развернется, заключил собеседник издания.
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новости, херсон, россия, потери, всу, украина
Новости, Херсон, Россия, потери, ВСУ, Украина

У них уже сколько прививок. Военный эксперт о том, почему ВСУ под Херсоном не сдаются, несмотря на потери

10:16 23.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУКанадский солдат тренирует военнослужащих ВСУ
Канадский солдат тренирует военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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ВСУ за эту осень добились серьезных военных успехов на фронте. Это и харьковское направление, когда они отбили у нас большие территории, и на херсонском направлении они нас подвинули. Поэтому Украина на кураже. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
"Самое неприятное для нас, что они, начиная с мая накачивали военных и лояльное им население. Мол, ждите, сейчас подойдет помощь и осенью мы будем "освобождать" территории. И их пропаганда в кои-то веки попала пальцем в небо", - пояснил эксперт.
Сапоньков уточнил, что украинское общество уже получило прививку от страха потерь в 2014 году (Иловайск и Дебальцево), и получает ее сейчас, причем они получают хорошие новости с фронтов.
Начиная с Северодонецка/Лисичанска в июле, мы не нанесли им ни одного существенного военного поражения. Поэтому у них снизился болевой порог от потерь, несмотря на то, что их 128-ая бригада в Ужгороде объявляет траур, добавил специалист.
Если мы выиграем битву за Херсон и нанесем им такие же потери, какие были при попытке наступления на Берислав, наше контрнаступление развернется в течение нескольких недель, уверен он.
Уже есть данные, что украинские мобилизованные отказываются наступать на российские порядки, потому что там плотный артиллерийский огонь и большие потери. Нам важно сбить их эмоциональный подъем, ситуация резко развернется, заключил собеседник издания.
 
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