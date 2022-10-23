https://ukraina.ru/20221023/1040045567.html

У них уже сколько прививок. Военный эксперт о том, почему ВСУ под Херсоном не сдаются, несмотря на потери

У них уже сколько прививок. Военный эксперт о том, почему ВСУ под Херсоном не сдаются, несмотря на потери - 23.10.2022 Украина.ру

У них уже сколько прививок. Военный эксперт о том, почему ВСУ под Херсоном не сдаются, несмотря на потери

ВСУ за эту осень добились серьезных военных успехов на фронте. Это и харьковское направление, когда они отбили у нас большие территории, и на херсонском направлении они нас подвинули. Поэтому Украина на кураже. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру

2022-10-23T10:16

2022-10-23T10:16

2022-10-23T10:16

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херсон

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украина

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Сапоньков уточнил, что украинское общество уже получило прививку от страха потерь в 2014 году (Иловайск и Дебальцево), и получает ее сейчас, причем они получают хорошие новости с фронтов.Начиная с Северодонецка/Лисичанска в июле, мы не нанесли им ни одного существенного военного поражения. Поэтому у них снизился болевой порог от потерь, несмотря на то, что их 128-ая бригада в Ужгороде объявляет траур, добавил специалист.Если мы выиграем битву за Херсон и нанесем им такие же потери, какие были при попытке наступления на Берислав, наше контрнаступление развернется в течение нескольких недель, уверен он.Уже есть данные, что украинские мобилизованные отказываются наступать на российские порядки, потому что там плотный артиллерийский огонь и большие потери. Нам важно сбить их эмоциональный подъем, ситуация резко развернется, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсон, россия, потери, всу, украина