https://ukraina.ru/20221023/1040031908.html

"Украине помогает ее слабость": эксперт объяснил, почему Москва проигрывает информационную войну Киеву

"Украине помогает ее слабость": эксперт объяснил, почему Москва проигрывает информационную войну Киеву - 23.10.2022 Украина.ру

"Украине помогает ее слабость": эксперт объяснил, почему Москва проигрывает информационную войну Киеву

Отсутствие у Украины традиций государственности хотя и нанесло ей огромный вред, но в том, что касается пропаганды, дало преимущество перед Россией, заявил генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский в интервью Украина.ру

2022-10-23T04:15

2022-10-23T04:15

2022-10-23T04:15

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«Я думаю, что здесь сила украинских чиновников и тех, кто управляет у них войной в интернете, является обратной стороной слабости Украины как государства. То есть если сравнивать с Россией, то Россия — достаточно сильное государство,в этом государстве сильный бюрократический аппарат. Большой, и государство у нас с большими традициями, всё-таки там под 800 лет примерно. Поэтому в силу этих традиций оно немножечко такое закостеневшее. Так как вся эта система работает достаточно хорошо, то какие-то новые инструменты работы приживаются в нашей системе с трудом», - констатировал Еловский.Он отметил, что работа в интернете, и работа с информационной повесткой всегда в российском государстве «воспринималась как абсолютно вторичная задача», так как существовало много других эффективных рычагов взаимодействия с обществом.Украина же «государство слабое и у него мало рычагов взаимодействия, поэтому они компенсировали эту слабость государства, отсутствие традиций использованием новых технологий», в том числе интернета.Интервью Еловского можно прочитать на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221021/1039964999.html

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новости, украина, пропаганда, россия, информационная война