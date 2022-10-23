"Украине помогает ее слабость": эксперт объяснил, почему Москва проигрывает информационную войну Киеву - 23.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221023/1040031908.html
"Украине помогает ее слабость": эксперт объяснил, почему Москва проигрывает информационную войну Киеву
"Украине помогает ее слабость": эксперт объяснил, почему Москва проигрывает информационную войну Киеву - 23.10.2022 Украина.ру
"Украине помогает ее слабость": эксперт объяснил, почему Москва проигрывает информационную войну Киеву
Отсутствие у Украины традиций государственности хотя и нанесло ей огромный вред, но в том, что касается пропаганды, дало преимущество перед Россией, заявил генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский в интервью Украина.ру
2022-10-23T04:15
2022-10-23T04:15
новости
украина
пропаганда
россия
информационная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0c/1039667078_0:76:1304:810_1920x0_80_0_0_34b129625393e6983dcb895b85e54866.png
«Я думаю, что здесь сила украинских чиновников и тех, кто управляет у них войной в интернете, является обратной стороной слабости Украины как государства. То есть если сравнивать с Россией, то Россия — достаточно сильное государство,в этом государстве сильный бюрократический аппарат. Большой, и государство у нас с большими традициями, всё-таки там под 800 лет примерно. Поэтому в силу этих традиций оно немножечко такое закостеневшее. Так как вся эта система работает достаточно хорошо, то какие-то новые инструменты работы приживаются в нашей системе с трудом», - констатировал Еловский.Он отметил, что работа в интернете, и работа с информационной повесткой всегда в российском государстве «воспринималась как абсолютно вторичная задача», так как существовало много других эффективных рычагов взаимодействия с обществом.Украина же «государство слабое и у него мало рычагов взаимодействия, поэтому они компенсировали эту слабость государства, отсутствие традиций использованием новых технологий», в том числе интернета.Интервью Еловского можно прочитать на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221021/1039964999.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0c/1039667078_62:0:1243:886_1920x0_80_0_0_62d0509b01b39ae2aba6e7ffff63a572.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, пропаганда, россия, информационная война
Новости, Украина, пропаганда, Россия, информационная война

"Украине помогает ее слабость": эксперт объяснил, почему Москва проигрывает информационную войну Киеву

04:15 23.10.2022
 
© скриншотПрезидент Украины Владимир Зеленский записывает обращения
Президент Украины Владимир Зеленский записывает обращения
© скриншот
Читать в
Отсутствие у Украины традиций государственности хотя и нанесло ей огромный вред, но в том, что касается пропаганды, дало преимущество перед Россией, заявил генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский в интервью Украина.ру
«Я думаю, что здесь сила украинских чиновников и тех, кто управляет у них войной в интернете, является обратной стороной слабости Украины как государства. То есть если сравнивать с Россией, то Россия — достаточно сильное государство,в этом государстве сильный бюрократический аппарат. Большой, и государство у нас с большими традициями, всё-таки там под 800 лет примерно. Поэтому в силу этих традиций оно немножечко такое закостеневшее. Так как вся эта система работает достаточно хорошо, то какие-то новые инструменты работы приживаются в нашей системе с трудом», - констатировал Еловский.
Он отметил, что работа в интернете, и работа с информационной повесткой всегда в российском государстве «воспринималась как абсолютно вторичная задача», так как существовало много других эффективных рычагов взаимодействия с обществом.
Украина же «государство слабое и у него мало рычагов взаимодействия, поэтому они компенсировали эту слабость государства, отсутствие традиций использованием новых технологий», в том числе интернета.
Интервью Еловского можно прочитать на сайте Украина.ру.
21 октября, 08:57
Информационная война и правда жизни. Эксперты о том, что нужно для победы вне поля боя
 
НовостиУкраинапропагандаРоссияинформационная война
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45Военный эксперт Евсеев предположил, что ждет Украину в ближайшее время
05:30"Сейчас идет прощупывание позиций": военный эксперт назвал направление главного удара ВСУ
05:15Юшков объяснил, почему "Турецкий поток" очень важен для России
05:00"Сами дураки": эксперт по энергетике исключил роль США в газовом кризисе в Европе
04:45За что боролись, на то и напоролись: эксперт рассказал, где ЕС поскользнулся в погоне за газом
04:30Эксперт рассказал, как постсоветские станы поддерживают Россию на Украине
04:15"Украине помогает ее слабость": эксперт объяснил, почему Москва проигрывает информационную войну Киеву
04:00"Другого пути теперь нет": эксперт рассказал, что будет, если Польша зайдет на территорию Белоруссию
00:58"Вокруг Булгакова": водка или спирт?
23:52Главу компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали за госизмену
22:48Пора познакомить товарища Байдена с русским словом "ГКЧП". Армен Гаспарян об итогах недели
22:21Решения саммита ЕС подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза – Захарова
20:43Зеленский пригрозил ответным ударом по центру принятия решений, то есть Кремлю
20:14Жителям украинского Николаева мэр предложил покинуть город
20:09На Украине зафиксировали перебои с Интернетом
19:00Эвакуация из Херсона. Итоги 22 октября на Украине
18:19В Белгородской области устанавливают противотанковые сооружения
17:58Более 39 тысяч человек покинули Украину за сутки
17:40В Белгородской области комбайн наехал на мину
16:50ВСУ обстреляли Новую Каховку из американских РСЗО
Лента новостейМолния