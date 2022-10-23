https://ukraina.ru/20221023/1040012217.html
Евсеев рассказал, сможет ли Украина ударить по Приднестровью
Евсеев рассказал, сможет ли Украина ударить по Приднестровью - 23.10.2022 Украина.ру
Евсеев рассказал, сможет ли Украина ударить по Приднестровью
Украина не нападет на Приднестровье, потому что все ее силы переброшены на херсонское направление, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-10-23T06:45
2022-10-23T06:45
2022-10-23T06:45
новости
украина
приднестровье
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По его мнению, у Украины нет сил для атаки на Приднестровье.Он добавил, что у противника в тылу нет крупных воинских формирований.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221021/1039983721.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, приднестровье
Новости, Украина, Приднестровье
Евсеев рассказал, сможет ли Украина ударить по Приднестровью
Украина не нападет на Приднестровье, потому что все ее силы переброшены на херсонское направление, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
По его мнению, у Украины нет сил для атаки на Приднестровье.
Потому что все силы брошены на херсонском направлении. В Одессе почти нет гарнизона, хотя раньше там находились от 10 до 15 тысяч военнослужащих, которые потенциально могли быть использованы против ПМР. Но и Приднестровье есть армия численностью до 35 тысяч человек. Этого достаточно для сдерживания противника.
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
Он добавил, что у противника в тылу нет крупных воинских формирований.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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