Евсеев рассказал, сможет ли Украина ударить по Приднестровью

Потому что все силы брошены на херсонском направлении. В Одессе почти нет гарнизона, хотя раньше там находились от 10 до 15 тысяч военнослужащих, которые потенциально могли быть использованы против ПМР. Но и Приднестровье есть армия численностью до 35 тысяч человек. Этого достаточно для сдерживания противника.

Владимир Евсеев военный эксперт Института стран СНГ военный эксперт Института стран СНГ